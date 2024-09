Prima categoria. Il Valsa Savignano festeggia con... Holly e Benji

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'opera Simone Toriello, in arte Rune, ha decorato la tribuna del centro sportivo Tazio Nuvolari ispirandosi al celebre cartone animato giapponese sul calcio: «C’è anche Holly che stringe la mano a Marcus come messaggio di fair play»«Abbiamo portato a termine per intero la ricostruzione del centro, passando dal rifacimento del manto erboso sintetico alla costruzione di un nuovo palazzetto dello sport. Tuttavia, la struttura presenta nel suo insieme parti che ancora possono essere abbellite. Quando abbiamo visto l’intonaco bianco nuovo della tribuna, abbiamo pensato che ci fosse la possibilità di realizzare un murales.

Così abbiamo chiamato Simone Toriello, in arte Rune, artista già affermato sul territorio, molto attivo anche nel Festival Betty B nei territori dell’Unione Terre di Castelli. Rune ci ha dato la sua disponibilità, e a lui abbiamo lasciato “carta bianca”, libero di lasciarsi ispirare dalla fantasia, trovando un disegno consono al luogo - ha detto Il sindaco Enrico Tagliavini -. Ringraziamo anche la società Valsa che ci ha dato l’approvazione del progetto e ha apprezzato l’opera. Ci piacerebbe portare i murales in altre zone di Savignano, come il palazzetto dello sport».

Matteo Pierotti