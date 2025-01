Prima categoria, Medolla sta dominado il girone D e vede la Promozione

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sta dominando il girone D di Prima categoria, soprattutto dopo il mercato di dicembre con l'arrivo di bomber Adusa ma non solo. Il Medolla, nonostante il mezzo passo falso di domenica contro il Valsa Savignano, comanda la classifica con 13 punti di vantaggio sulla seconda, il Maranello e sembra ormai lanciato verso la Promozione.'Diciamo che eravamo partiti con grandi ambizioni – dice il ds del biancoverdi Alberto Borra –, poi il presidente Levati, il vice Ruffoni e il dg Bordini puntano sempre al massimo, sono molto carichi e infondano questa carica ai giocatori e al mister. Debbo però anche dire che nemmeno io mi sarei immaginato di avere, a questo punto del campionato, un vantaggio di 13 punti sulla seconda. E' vero, a dicembre sono arrivati giocatori di valore ma non va dimenticato che abbiamo perso alcuni ragazzi per infortunio. Le favorite all'inizio erano, oltre a noi, Spilamberto, Polinago e forse anche Cavezzo, sono un po' attardate, è vero, ma c'è da dire che noi siamo andati molto forte, inanellando una serie di sconfitte che ci hanno permesso di andare un po' in fuga. Ma non pensiamo di aver già vinto il campionato. Domenica, ad esempio, contro il Valsa, in una delle nostri migliori partite, abbiamo pareggiato e il Maranello ha accorciato. Il Valsa è comunque la nostra bestia nera: all'andata abbiamo perso ed è l'unica nostra sconfitta e domenica abbiamo pareggiato'.