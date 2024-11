Prima categoria: Mirandolese, mister Bonissone vince il derby

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Al 12' vantaggio della Mirandolese con Bianchi, lesto a respingere in rete una respinta di Malavasi su punizione di De Martino. 26' pareggio dei locali, punizione di Cosenza che attraversa tutta l'area Fincatti sfiora e la palla entra in rete. Al 29' occasionissima per la Quarantolese: lancio per Stabile che parte in posizione di offside, e si scontra con Malavasi, quest'ultimo rimane a terra, Stabile si rialza e tira in porta e colpisce il palo, De Martino sulla respinta non riesce a ribadire in rete.

Al 36' su una palla recuperata a centrocampo verticalizzazione della Mirandolese, De Martino parte in posizione sospetta e scavalca Malavasi con un pallonetto. Al 44' tiro di Cosenza da fuori che esce di poco.

Ripresa. Subito il pareggio della Quarantolese, punizione di Nartey dal limite Calanca tocca ma la palla entra comunque. Al 5' punizione di De Martino bravo Malavasi a parare in tuffo. Al 31' Nartey fa sponda per Fincatti che calcia di prima intenzione dal limite, para Calanca. Al 34' vibranti proteste della Quarantolese Nartey atterrato da Bonaccio a tu per tu col portiere ma l'arbitro lascia correre. Forcing della Quarantolese che chiede un altro rigore per presunto fallo di mano, ma il direttore lascia correre. Gli ultimi assalti non portano al pareggio.



QUARANTOLESE-MIRANDOLESE 2-3QUARANTOLESE Malavasi, Gavioli (69' Mancini), Vuocolo, Negri, Facchini, Mari (C), Giunturi (83' Monesi), Ferrari (94' Bazzani), Cosenza, Nartey, Fincatti.

A disp. Ragone, Pellacani, Mancini, Ghisellini, Sala, Monesi, Bazzani. All. Luppi

MIRANDOLESE Calanca, Bonaccio, Castorri, Palmieri, Muracchini (C), Ficarelli, Cavicchioli (84' Errico T), Bianchi (72' Massaretti), Stabile (88' Mansour), De Martino (93' Errico F), Brondolin (100' Hasamraj). A disp. Soffritti, Errico F, Errico T, Massaretti, Hasaramaj, Mansour, Tafa, Davo, Haddaji. All. Bonissone

RETI: 12' Bianchi, 26' Fincatti, 35' De Martino, 46' Nartey, 68' Cavicchioli

NOTE: Ammoniti Muracchini Negri De Martino Nartey Massaretti Stabile Calanca. Espulso al 100' Cosenza

Matteo Pierotti