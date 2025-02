Prima categoria, panchine calde nel girone D

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

“La società Pavullo Fcf prende atto delle dimissioni comunicate questa mattina dal mister Russo Vincenzo, dopo la pesante sconfitta di ieri. Ringrazia il mister per il lavoro molto serio effettuato in questi mesi. Purtroppo vari fattori hanno causato il mancato raggiungimento dei risultati attesi. Nei prossimi giorni la società comunicherà la decisione sul nuovo allenatore”. Questa la lettera inviata a mister Russo alla società: “Gentili presidente Verdi, ds Iattoni e Morandi e dirigenti Caselli e Ricci e in ordine a tutti i giocatori, con la presente desidero comunicare la mia decisione di rassegnare le dimissioni dal ruolo di allenatore del Pavullo, con effetto immediato.

Questa scelta non è facile per me perché il calcio è una componente fondamentale della mia vita ma a fronte degli ultimi risultati e avvenimenti, ritengo che sia il momento giusto e necessario per concludere questa esperienza. Vi sono grato per l’opportunità che mi è stata data e per il supporto ricevuto dalla società, dallo staff e dai giocatori durante questo periodo ed è stato un onore far parte di questo progetto e contribuire, seppur per un breve periodo, alla crescita di tanti giovani giocatori. Per vari motivi non credo mi sia possibile continuare fino a fine stagione e riuscire a dare un contributo significativo per il raggiungimento degli obiettivi stagionali e di conseguenza è utile farmi da parte e consentire a società e giocatori di trovare nuovi stimoli per dare una svolta ad una stagione cosi complessa. Auguro a tutti voi, alla società Pavullo e a tutti i giocatori della squadra i migliori successi per il futuro”.Per sostituirlo la società sta pensando a Marouane Sirajeddine, ragazzo che allena da tanti anni le giovanili del Pavullo e che a gennaio ha conseguito anche il diploma Uefa A a Coverciano.Intanto a Mirandola Andrea Briegel Govoniè a forte rischio. Il tecnico subentrato a Marc Bonissone, ha raccolto solo 9 punti in 10 partite e la società della Bassa sta quindi pensando di cambiare ancora la guida tecnica, a meno che lo stesso Govoni non decida lui di dimettersi, cosa che ha fatto anche un mese fa.