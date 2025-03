Prima mezza Maratona d'Italia, memorial Enzo Ferrari, al via

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Ci siamo. La prima edizione della Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari”, organizzata da Master Group Sport, in collaborazione con la società sportiva ASD La Fratellanza 1874, è al via. Appuntamento domenica 30 marzo. Diecimila i runner complessivi sulle tre distanze.



Gli ultimi dettagli sono stati svelati questo pomeriggio nel corso della conferenza stampa andata in scena presso la Biblioteca MABIC di Maranello.

Molti gli ospiti intervenuti: l’Amministratore Delegato di Ferrari Benedetto Vigna, il Direttore Generale di Master Group Sport Antonio Santa Maria, il Coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi, il Sindaco del Comune di Maranello Luigi Zironi, il Sindaco del Comune di Modena Massimo Mezzetti, il Sindaco del Comune di Formigine Elisa Parenti e l’Assessore allo Sport del Comune di Fiorano Modenese Luca Busani, oltre a una delegazione di top runner che domani correranno la Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari”. Organizzata da Master Group Sport, in collaborazione con la società sportiva ASD La Fratellanza 1874, la Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari” si preannuncia un appuntamento unico nel suo genere.

Per la prima volta nella storia, Ferrari – Hosting Partner dell’iniziativa – metterà a disposizione di tutti gli appassionati, alcuni siti esclusivi quali la Pista di Fiorano e i viali aziendali come parte del percorso di gara. Un percorso veloce tra luoghi iconici, in un ideale parallelismo fra “la corsa” e “il mondo delle corse”, con partenza da Maranello, in prossimità̀ del Museo Ferrari, e arrivo a Modena alle porte del suggestivo scenario di Piazza Roma.Di grande rilievo sarà anche il cast dei partenti che lotteranno per la vittoria e per i piazzamenti di vertice con il programma della giornata che prevede la partenza in prossimità del Museo Ferrari di Maranello alle ore 9:15 per gli atleti FISPES e alle 09:30 la prima griglia della 21km, mentre dalle 10:30 sarà la volta delle gare non competitive sulla distanza dei 5 e dei 10km.La premiazione della gara FISPES è prevista all’arrivo della gara a Modena, mentre quella della Mezza Maratona sarà a Maranello sul palco allestito all’interno del Marathon Village intorno alle ore 12:30; villaggi che già nella giornata di oggi ha accolto numerosi runner e iniziative.Presentate in conferenza stampa anche le medaglie per i vincitori della 21 km, prodotte in Ferrari nel proprio stabilimento attraverso il processo di additive manufacturing, una tecnologia già utilizzata nel mondo della Formula 1 e presente per la prima volta sulla supercar Ferrari F80. Questi oggetti celebrano il connubio di innovazione e tradizione che da sempre caratterizza la Casa di Maranello. La manifestazione lascia un’eredità tangibile alla comunità locale, a supporto dell’inclusione e della sportività. Attraverso il ricavato delle iscrizioni e dei contributi dei partner, infatti, l’iniziativa consentirà di realizzare un nuovo campo multisport. L’innovativo approccio modulare del campo consentirà di adeguare di volta in volta la superficie e le strutture necessarie - dalle reti ai canestri - alla disciplina sportiva preferita: pallavolo, basket, calcetto a 5, ma anche sitting volley e baskin, discipline accessibili ad un’utenza con disabilità motorie. Il campo polivalente si inserisce nel contesto del Parco dello Sport di Maranello e sarà aperto anche alle scolaresche diventando per tutta la comunità un utile strumento per iniziative educative e formative che promuovano il rispetto e l'inclusione attraverso lo sport.Modifiche alla viabilità a Maranello in occasione della Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari” in programma domenica 30 marzo con partenza dal Museo Ferrari. Già dalla giornata di sabato 29 la zona del Museo sarà interessata da limitazioni: in particolare nel parcheggio del Museo e quello antistante il laboratorio Bioanalisi (solo parcheggi a pagamento) in Via Dino Ferrari, dove sarà allestito il “villaggio” della competizione, sono previsti il divieto di transito e sosta fino a domenica sera alle ore 23. Nella mattinata di domenica 30 diverse zone e strade del territorio incluse nell’area interessata dal passaggio dei podisti delle tre gare (21 km competitiva e 10 e 5 km non competitive) saranno interessate da divieti di transito e sosta, in fasce orarie diverse: l’elenco completo è disponibile sul sito del Comune di Maranello. Tra le stradi principali di Maranello, sarà chiusa alla circolazione Via Claudia / Via Vignola, nel tratto compreso tra via 8 Marzo e via Fogliano. Dalle 7 alle 13.30 sarà possibile percorrere alcune strade principali al di fuori delle aree con limitazioni, per raggiungere Maranello o per dirigersi verso altre località: la Pedemontana, Via Zozi (in cui sarà reintrodotto il doppio senso durante la mattinata), Via Abetone Superiore per chi proviene da Serramazzoni fino all'incrocio con via Zozi, con deviazione per Fiorano Modenese attraverso via Graziosi e per Pozza e Gorzano tramite la stessa via Zozi.Dalle 7.30 e fino a fine manifestazione (orario indicativo ore 13), saranno chiuse al traffico e sarà in vigore la sospensione della circolazione con divieto di sosta: via Giardini dai confini con il comune di Maranello fino ai confini con il comune di Formigine, via Gilles Villeneuve dai confini con il comune di Maranello all'ingresso alla pista di Fiorano, via Marsala, via Goito, oltre alle strade laterali, pubbliche e private che si immettono sul tratto di via Giardini interessato dalla gara.Durante l'orario indicato, la circolazione sarà interdetta a tutti i veicoli, ad eccezione dei mezzi di soccorso e a quelli dell'organizzazione dell'evento.Per eventuali richieste di maggiori informazioni, emergenze o necessità, potete contattare la Polizia Locale ai numeri 329 3191700 - 0536 833449.

I podisti arriveranno a Modena da Formigine, attraversando le seguenti strade:

Via Giardini,Viale Muratori,Viale Trento Trieste,Via Emilia Centro,Via Farini,Largo San Giorgio,arrivo in Piazza RomaModifiche alla viabilitàPer permettere il passaggio dei podisti, sarà sospesa la circolazione su tutto il percorso indicativamente dalle ore 8.00 alle 14.00Le strade verranno progressivamente riaperte al termine del passaggio dei podisti.