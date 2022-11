Prima vittoria in campionato per le ragazze di Volley Modena

Le ragazze guidate da Coach Montaldi conquistano tre preziosi punti a casa della TIEFFE Zero System Modena. Risultato importante per la.classifica di serie D

TIEFFE ZEROSYSTEM MO - VOLLEY MODENA 0-3



(22-25; 19-25; 11-25)



Le ragazze guidate da Coach Montaldi conquistano tre preziosi punti a casa della TIEFFE Zero System Modena. Un risultato netto e deciso, molto importante per la classifica del girone D. Top scorer del match Cristen Kraja con 14 punti.



Queste le parole del capitano, Caterina Cigarini nel post gara: 'Siamo molto, molto felici del risultato portato a casa. Questa vittoria dimostra tutta la grinta e la voglia che avevamo di vincere una partita, ci stiamo allenando da agosto per questo e finalmente iniziano a venire fuori i frutti del nostro lavoro. E' una grande soddisfazione e sono davvero molto contenta per le mie compagne e per tutto il nostro team. Adesso focus e concentrazione affinché questo sia un punto di partenza'.





