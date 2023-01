Processo plusvalenze, stangata per la Juve: 15 punti di penalizzazione

La Corte federale ha inflitto pene pesanti anche per i dirigenti bianconeri: 30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene

La Corte federale ha accolto l'istanza per revocazione del processo plusvalenze, presentata dalla procura Figc, e ha punito la Juventus con 15 punti da scontare nella stagione corrente. La procura aveva chiesto una penalità di 9 punti.



Oltre ai 15 punti di penalizzazione in campionato la Corte federale ha inflitto pene pesanti anche per i dirigenti bianconeri: 30 mesi a Paratici, 24 mesi ad Agnelli e Arrivabene, 16 mesi a Cherubini, 8 mesi a Nedved, Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio. La Corte ha confermato il proscioglimento per gli altri 8 club coinvolti (Sampdoria, Pro Vercelli, Genoa, Parma, Pisa, Empoli, Novara e Pescara) e i rispettivi amministratori e dirigenti.

Foto Italpress





