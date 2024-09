Promozione: a Fiorano si avanti con Cavalli (per ora)

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Quello che posso dirvi è che Cavalli e confermato alla guida della squadra', ha detto laconicamente il direttore sportivo biancorosso Omar Ferrari. Tradotto: almeno fino a domenica (trasferta sul campo del Baiso Secchia, penultimo con un punto) il tecnico è confermato, poi se dovesse arrivare un'altra sconfitta allora Cavalli potrebbe seriamente rischiare il posto.In caso di esonero, non è escluso il ritorno di Santi anche se non sarà facile convincerlo a ritornare visto che la scelta di lasciare il Fiorano è stata sua.Anche a Castelfranco (e qui siamo in Eccellenza) per ora rimane Stefano Azzani.'Il tecnico – ha precisato Diego di Cosmo presidente della Virtus - non è in discussione. Piuttosto cerchiamo nel mercato degli svincolati un difensore, che avrebbe dovuto essere Semeraro il quale però, infortunatosi, ha deciso di tornare a giocare in Sicilia'.