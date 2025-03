Promozione, altro ribaltone allo United Carpi: esonerato Bonissone

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Non c'è pace allo United Carpi. A 5 giornate dal termine del campionato Promozione, la società carpigiana, che quest'anno era partita con Beppe Conte poi sostituito dal vicepresidente Nicolò Gilioli, ha esonerato mister Marc Bonissone. Fatale al tecnico la pesantissima sconfitta di domenica scorsa nello scontro diretto per la salvezza contro il San Felice, ultimo in classifica. L'esonero è stato comunicato ieri sera dalla società al tecnico, che avrebbe dovuto condurre il primo allenamento di questa settimana in vista della partita di domenica a Fossoli contro il Ganaceto. A questo punto, visto che mancano solo 5 giornate, lo United ha deciso di ridare la panchina al vicepresidente Nicolò Gilioli, che era stato rimpiazzato proprio da Bonissone lo scorso dicembre, e che resterà in carica fino al termine della stagione corrente.

Matteo Pierotti