Promozione, Campagnola supera il San Felice e ora attende la capolista

E sono sedici. Con il successo casalingo nel recupero di ieri pomeriggio, il Campagnola ha centrato il 16° risultato utile consecutivo. Domenica i rosanero ospiteranno l'Atletic Cdr Mutina. L'organico della Bassa ha la maiuscola opportunità di riaprire la lotta per il primo posto, che fino a poche settimane fa sembrava saldamente nelle mani della super potenza modenese.'Eravamo rimaneggiati, e si è giocato su un campo in condizioni difficili - osserva Mattia Manfredini, trainer del Campagnola - Peraltro, di fronte avevamo un San Felice che meriterebbe di più rispetto alla propria graduatoria. Tuttavia, i nostri ragazzi hanno saputo andare oltre ogni ostacolo. Domenica torneremo quasi al completo, con la sola eccezione dello squalificato Camara. Speriamo ce si giochi perché oggi abbiamo “rullato” il campo e visto che nel settimana mettono pioggia, non so se si giocherà.

Noi comunque siamo pronti, vogliamo riaprire questo campionato. Peccato per la vittoria mancata domenica con lo United Carpi ma i nostri avversari hanno fatto di tutto per impedirci di giocare, perdendo continuamente tempo. Addirittura a un certo punto sono spariti anche i palloni...'.La nuova classifica del girone B di Promozine: Atletic Cdr Mutina 55 punti; Campagnola 48; Castellarano 45; Sanmichelese e Ganaceto 43; La Pieve Nonantola 40; Riese 39; Baiso Secchia 38; Castelnuovo Rangone 37; Casalgrande 30; Sammartinese 27; Montombraro 23; Virtus Camposanto 20; United Carpi e Fiorano 18; Colombaro 17; Pgs Smile 16; San Felice 14.CAMPAGNOLA-SAN FELICE 2-1 CAMPAGNOLA: Vlas, Camillo, Marzi, Parisi, Cavicchioli (1'st Consiglio), Vezzani (20'st Carlucci), Previato, Barilli, Jocic (45'st Vetere), Ricciotti, Chakir (35'st Cortese). A disp. Vioni, Mora, Fontanesi, Vecchia. All. Mattia ManfrediniSAN FELICE: Malagoli, Bagni, Malavasi, Giovannini, Pagano, Martino (45'st Borghi A.), Marchesini (25'st De Boni), Acanfora (30'st Reggiani), Cheli, Stabellini (37'st Bernabiti), Marconi. A disp. Galeazzi, Vilsaint, Borghi T. All. Raffaele PizzoARBITRO: Trevisani di Ferrara (assistenti Merella di Bologna e Scaramuzza di Parma)RETI: 15'st Cheli (S), 22'st Carlucci (C), 36'st Marzi (C)NOTE: spettatori 200 circa. Ammoniti Camillo e Vezzani (C), Malagoli, Bagni e Marchesini (S). Espulso al 42'st Malavasi (S) per doppia ammonizione