Promozione, Cdr Mutina manca l'undicesima vittoria. Tutti i tabellini

Pier Francesco Pivetti, ds della Cdr, commenta così la partita: 'E' stata decisiva l'espulsione di Panzanato per un fallo di gioco dopo soli 10 minuti: un rosso diretto che mi lascia molto perplesso. In dieci contro undici siamo riusciti lo tesso a segnare il 2-0. Ci stavamo difendendo con ordine poi alla fine del primo tempo, Barozzi, molto furbescamente, ha cercato un rigore e l'arbitro gliel'ha dato. Abbiamo subito anche l'infortunio di Hoxha. Nella ripresa ci siamo un po' abbassati anche perché avevamo l'uomo in meno, ma nonostante questo siamo andati vicini al 3-1 con Corbelli e Vacondio. Poi al 90' è arrivato il loro pareggio.

Diciamo che abbiamo sofferto solo negli ultimi 10 minuti'.

Marco Santi (all. Baiso): 'Alla fine credo che il pareggio sia il risultato più giusto. La Cdr è partita benissimo, poi grazie all'espulsione di Panzanato, nell'ultima mezzora abbiamo dominato la partita. Non posso dire che la partita sia stata equilibrata perché loro hanno una forza spaventosa, ma nel secondo tempo la gara l'abbiamo fatta noi pareggiandola meritatamente e sul 2-2 abbiamo avuto anche un'occasione per vincerla, ma anche loro'.



PROMOZIONE B

Baiso Secchia-Atletic Cdr Mutina 2-2

Reti: 3' pt Hoxha (A), 29' pt Gualdi (A), 34' su rig. Cristiani (B), 45' st Briselli (B)

BAISO SECCHIA: Caccialupi, Bonini, Silvestri (41' st Zanetti), Gazzotti, Valmori, Bedroni (19' st Banzi), Benassi (19' st Briselli), Cristiani (25' st Ovi) ,Viviroli, Caputo, Barozzi (31' st Bonicelli). A disp.: Codeluppi ,Galli, Abati, Casini. All.: Santi



ATLETIC CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio, Ligabue (5' st Lazzaretti), Gollini, Vignocchi, Ricaldone, Turci, Caselli, Corbelli (30' st Gozzi), Hoxha (15' pt Gualdi), Panzanato. A disp.: Tagliavini N., Sejdiraj, Andreoli, Guerrero, Tagliavini A., Veneri. All.: Paganelli

Arbitro: Romini di Ravenna

Note: ammoniti Ligabue, Pedroni, Cristiani; espulso Panzanato (A) al 10' pt



Campagnola-Colombaro 2-1

Reti: 5’ pt su rig., 41' st Rivi (Ca), 43’ pt Bernardo (Co)

CAMPAGNOLA: Vlas, Marzi, Mora (41’ st Chakir), Montanari, Camara, Vezzani, Ricciotti, Barilli S., Carlucci, Rivi (45’ st Inverardi), Camillo (19’ st Consiglio). A disp.: Vieni, Pignagnoli, Vetere, Pedrazzoli, Barilli G.. All.: Manfredini

COLOMBARO: Toni, Schenetti, Vandelli, Pacilli, Malavasi, Sganzerla (44’ st Simonetti), Calo (23’ st Masi), Rispoli, Francioso (13’ st Parisi), Bernardo (34’ st Cataldo), Savarese (14’ st Gazzotti). A disp.: Tosi, Borelli, Amadessi, Masi, Bruno. All.: Antonelli.

Arbitro: Barlafante di Parma.

Note: ammoniti Carlucci, Ricciotti, Savarese, Malavasi, Gazzoli; espulso Toni (Co) al 47’ st



Casalgrande-Virtus Camposanto 3-0

Reti: 14' pt Corrente, 45' pt Veronesi, 28' st Capasso

CASALGRANDE: Taglini, Gazzini, Duci, Fantini (35' st D’Antini), Barbieri, Saetti Baraldi (5' st Laino), Pellati (26' st Buffagni), Bottazzi, Corrente (14' st Capasso), Corsini, Veronesi (40' st Occhi). A disp.: Pagani, Palladini, Curti, De Carluccio. All.: Cantaroni

VIRTUS CAMPOSANTO: Grazia G., Azindow, Pjolla, Mensah M., Mensah A., Cehu, Bortolazzi, Natali, Momodu, Mortari (1' st.Grazia A.), Tecku. A disp.: Benetti, Diozzi, Telicki, Cisse, Boadi, Baraldi, Gripshi. All.: Luppi

Arbitro: Martini di Ravenna



Castellarano-Sammartinese 1-0

Rete: 34’ Ferrara

CASTELLARANO: Lanzotti, Ficarelli, Belfasti, Cavazzoli, Minutolo, Borghi, Saccani, Cipolli (2’ st Longu), Travagliati, Ferrara (10’ st Bettelli), Bertolani (29’ st Baldelli). A disp.: Brevini, Spano, Giuliani, Pascali, Maestri, Pozzi. All.: Lodi Rizzini.

SAMMARTINESE: Neviani M., Turri (27’ st Corradini), Montipò, Re, Pederzoli, Bega, Mustica (27’ st Salsi), Liguoro, Zogu (16’ pt Alves Da Silva), Bovi, Gareri (8’ st Ametta). A disp.: Falavigna, Malaguti, Curcio, Carretti, Gigante. All.: Neviani E.

Arbitro: Ballardini di Faenza.

Note: ammoniti Belfasti, Cavazzoli, Borghi, Longu, Turri, Re, Bega, Liguoro, Bovi, Salsi



Castelnuovo-La Pieve Nonantola 0-1

Rete: 42’ su rig. Gilli

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli (51’ Manini), Fontanesi, Le Guern (90’ Solieri), Baroni, Reggiani, Fosu (68’ Nizzoli), Bellei Ponzi (85’ Buffagni), Fugallo, Progulakis (57’ Cantaroni), Copertino. A disp.: Braglia, Borri, Stanzani, Andreotti. All.: Casagrandi

LA PIEVE NONANTOLA: Calzati, Pepe, Tudini Bellei, Zanoli (69’ Parrini), Gobbi, Casarano, Esposito E., Boriani, Carpeggiani (87’ Guerzoni), Margotta (85’ Pederzani), Gilli. A disp.: Fiorito, Gheduzzi, Erihioui, Monaco, Rizzi, Gibertoni. All.: Barbi

Arbitro: Raule di Bologna

Note: ammoniti Fosu, Le Guern, Menozzi, Pepe, Carpeggiani, Margotta, Calzati, Guerzoni



Fiorano-Montombraro 2-2

Reti: 14’ Ienna (F), 38’ Kolaveri (F), 74’ Gozzi (M), 96’ Pappalardo (M)

FIORANO: Baciocchi, Hoxha, Fabbri (17’ Kwakye), Guidetti, Wusu, Hardy, Torlai, Canalini (78’ Manzo), Kolaveri (90’ Opoku), Bianchini (67’ Olmi), Ienna (86’ Rrushi). A disp.: D'Arca, Hadine, Neri, Nocetti. All.: Sonnino-Matta.

MONTOMBRARO: Ferrone, Hinek, Feraco, Garofalo (46’ Gozzi), Dardi, Bigi, Monari (46’ Naini), Carnazza (50’ Nicita), Iotti (46’ Pappalardo), Sighinolfi, Colace. A disp.: Guerrieri, Fusco, Costati, Boschi, Zattini. All.: Fanti

Arbitro: Palombo di Ravenna

Note: ammoniti Gozzi, Dardi; espulso Torlai (F) al 65’ Pgs



Smile-Ganaceto 0-3

Reti: 45’, 48’ Caselli R., 77’ Cavani D.

PGS SMILE: Migliori, Cantacesso (68’ Giovanardi), Ruini Gio., Cavani Dav., Allegra (55’ Ruini Gab.), Pattuzzi, Darga (68’Zarcone), Caselli F., Montorsi F. (65’ Pederzoli), Lotti, Faella (68’ Maietta). A disp.: Botti, Piacentini, Riva, Gibertini. All.: Santini

GANACETO: Poli, Mandreoli, Mondini, Bozzani (86’ Della Casa), Mecorarapaj (93’ Veronesi), Sghedoni, Goldoni (69’ Giannelli), Paoli, Caselli R., Feninno (81’ Cavani E.), Cavani D. (78’ Dago). A disp.: Pinchiorri, Messori, Zanni. All.: Virgilio

Arbitro: Petronilla di Parma

Note: ammoniti Fennino, Della Casa, Caselli F.



Riese-Sanmichelese 1-1

Reti: 18' pt Manzini (S), 28' st su rig. Volpini (R)

RIESE: Codeluppi, Notario Aranda, Cuoghi (12' st Davoli), Borghi (12' st Candeloro), Malavolti, Boschetti, Mussi, Owusu, Fantastico, Volpini (43' st Mazzoli), Pedrazzoli. A disp.: Tosi, Turci, Coviello, Lugli, Incerti, Amura. All.: Santachiara

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Ashong, Farina (29' st Casini), Alicchi, Tardini, Notari, Manzini, Solla (1' st Frimpong). A disp.: Paganelli, Ferrari, Doku, Rafrafri, Peddis, Tolu, Gorzanelli. All.: Azzurro

Arbitro: Candela di Parma

Note: ammoniti Boschetti, Volpini, Candeloro, Notari, Ashong; espulso Notari (S) al 50' st per doppia ammonizione



United Carpi-San Felice 0-2 giocata il 09/11

Reti: 3' Marconi, 77' Acanfora

UNITED CARPI: Guzzinati, Anang (59' Mebelli), Sentieri, Garlappi, Coghi (59' Gianasi), Malavasi (75' Rovatti), Posponi (59' Majri), Pellacani, Jocic, Montorsi (59' Paramatti), Malagoli. A disp.: Malagutti, Goldoni, Kundome, Mariconda. All.: Savarino.

SAN FELICE: Galeazzi, Bagni, Gentile (81' Zanfi), Giovannini, El Hatimi, Martino, Bernabiti (64' De Boni), Casari, Ndrejaj, Stabellini (69' Acanfora), Marconi (84' Busce). A disp.: Malagoli R., Gilioli, Reggiani, Borghi, Sacchetti. All.: Pizzo.

Arbitro: Monaco di Bologna.

Note: ammoniti Posponi, De Boni, Galeazzi, Acanfora, Buscè; recupero 2', 5'

Matteo Pierotti