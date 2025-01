Promozione, Cdr Mutina pareggia a Castellarano. Tutti i tabellini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel big match di giornata, la capolista Cdr Mutina va sotto a Castellarano poi riesce a pareggiarla nel finale con un rigore molto contestato dai reggiani e trasformato da Hoxha. Il ds dei reggiani Luca Vassere commenta così l'episodio incriminato: “Premetto subito che è un discorso che riguarda – spiega Vassere – una direzione di gara che non riteniamo uniforme. La Cdr non ha rubato niente perchè il pareggio ci poteva stare, ma non con le modalità con le quale è maturato. Rivedendo le immagini prima ci è stato negato un rigore su Ferrara che è apparso netto e poi il direttore di gara lo accordato a loro e che a noi sembra quantomeno dubbio. Poi infine l’arbitro si poteva risparmiare il secondo giallo a Cavazzoli che in quanto capitano è andato solo a chiedere spiegazioni.

Sul rosso al nostro portiere Lanzotti non mi esprimo e aspettiamo che esca il comunicato”.Questo il commento del ds della Cdr Mutina: “Riguardando le immagini il nostro rigore ci poteva anche stare ma ci hanno annullato un gol regolare. Se valutiamo la partita il pari ci sta stretto”.Castellarano-Atletic Cdr Mutina 1-1Rete: 5' pt Travagliati (C), 42' st su rig. Hoxha (A)CASTELLARANO: Lanzotti, Gazzini, Ficarelli, Cavazzoli, Minutolo, Borghi, Lusoli, Saccani, Travagliati, Ferrara (45' st Longu), Bertolani (20' st Baldelli). A disp.: Brevini, Vandelli, Maestri, Giuliani, Pascali, Barbari, Teneggi. All.: Lodi Rizzini.ATLETIC CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio (31' st Vignocchi), Ligabue (32' st Sejderaj), Gualdi, Muratori, Ricaldone, Turci (31' st Gollini), Caselli, Corbelli, Hoxha, Cavani (25' st Teggi). A disp.: Schena, Lazzaretti, Andreoli, Guerrero, Veneri. All.: Paganelli.Arbitro: Ferri di Bologna.

Note: ammoniti Lusoli, Gazzini, Ferrara, Ricaldone, Vacondio, Gualdi; espulso Cavazzoli (C) al 41' stCasalgrande-La Pieve Nonantola 1-1Reti: 13' st Capasso (C), 17' st Gobbi (L)CASALGRANDE: Taglini, Bottazzi, Occhi, Cisse, Duci, Saetti Baraldi, Corrente (27' st Pellati), Mediani, Capasso, Corsini, Veronesi (37' st De Carluccio). A disp.: Pagani, Giaquinto, Barbieri, Mazzacani, Curti, Sifdine. All.: CantaroniLA PIEVE NONANTOLA: Calzati, Tudini Bellei, Passerini, Erihioui (14' st Zanoli), Gobbi, Casarano, Timperio (14' st Esposito), Boriani (43' st Bevini), Cataldo, Margotta, Gilli (19' st Montorsi). A disp.: Ortensi, Diallo, Pepe, Monaco, Parrini. All.: BarbiArbitro: Fanucci di ForlìNote: ammoniti Margotta, Erihioui, De CarluccioFiorano-Baiso Secchia 1-2 giocata il 25/01Reti: 28' Viviroli (B), 45' Caputo (B), 95' Neri (F)FIORANO: Baciocchi, Bach (79' Kwakye), Balestri (51' Opoku), Torlai (51' Olmi), Wusu, Hardy Nana, Canalini (70' Neri), Guidetti, Ienna, Bianchini, Hoxha. A disp.: D'Arca, Nocetti, Vacondio, Hadine, Manzo. All.: SonninoBAISO SECCHIA: Caccialupi, Bonini, Silvestri, Gazzotti, Valmori, Pedroni, Viviroli (80' Ovi), Cristiani, Briselli (75' Ghirelli), Caputo (80' Bonicelli), Barozzi (89' Zanetti). A disp.: Codeluppi, Incerti, Galli, Casini. All.: SantiArbitro: Domeniconi di FaenzaNote: spettattori 100 circa; ammonito Viviroli.Montombraro-Ganaceto 0-1Rete: 85' GoldoniMONTOMBRARO: Ferrone, Hinek, Monari, Fusco (57' Pressato), Bigi, Generali, Naini, Sighinolfi, Lotti (80' Gozzi), Rizzo, Carnazza. A disp.: Guerrieri, Dardi, Nicita, Zattini. All.: Fanti.GANACETO: Poli, Gianelli, Mondini, Bozzani, Mandreoli, Sghedoni, Paoli (59' Goldoni), Vaccari (34' Della Casa), Caselli (93' Tourè), Dapoto (89' Zanni), Iattici (73' Mecorrapaj). A disp.: Cornia, Cavani. All.: Virgilio.Arbitro: Fogacci di BolognaNote: ammoniti Caselli, Mondini, Sighinolfi, Della CasaPgs Smile-Castelnuovo 2-3Reti: 28' Allegra (P), 33' Fugallo (C), 47', 70' Paltrinieri (C), 85' Pederzoli (P)PGS SMILE: Migliori, Giovani, Ruini Gio., Cavani, Allegra, Pattuzzi, Giovanardi (51' Lotti), Riva (59' Caselli), Montorsi (83' Pederzoli), Zarcone (51' Bylishi), Gibertini. A disp.: Botti, Piacentini, Bastia, Maietta, Ruini Gab.. All.: BattaglioliCASTELNUOVO: Menozzi, Manini, Fontanesi, Pivetti, Baroni, Le Guern, Buffagni, Fosu, Carbone, Paltrinieri (75' Copertino), Fugallo (77' Bellentani). A disp.: Ripesi, Manni, Lodi, Baffo, Progulakis, Facchini. All.: CasalgrandiArbitro: Sfirschi di PiacenzaNote: ammoniti Pivetti, FugalloRiese-United Carpi 5-0Reti: 20' pt, 23' st Mazzoli, 2' st, 20' st, 50' st FantasticoRIESE: Codeluppi, Incerti, Cuoghi (24' st Turci), Owusu A., Malavolti, Notario Aranda (24' st Borghi), Mazzoli (35' st Iemmi), Boschetti, Fantastico, Candeloro (30' st Coviello), Davoli (39' st James). A disp.: Tosi, Valenti, Carretti, Amura. All.: Nazzani.UNITED CARPI: Guadalupi, Amedei (15' st Gualdi), Gianasi, Mebelli, Paramatti, Coghi (37' st Goldoni), Malagoli, Carlappi, Crispino, Stefanini (28' st Malvezzi), Baraldi (37' st Owusu K.). A disp.: Mora, Vezzani, Posponi, Osei, Addae. All.: BonissoneArbitro: Vitale di Bologna.Note: ammoniti Notario Aranda, Stefanini, Malvezzi.Sammartinese-Sanmichelese 0-3Reti: 34' pt Manzini, 44' pt Merli, 33' st BaisiSAMMARTINESE: Falavigna, Carretti, Montipò, Re, Pederzoli, Bega, Semellini (13' st Gareri), Taglia, Gozzi (31' st Salsi), Bovi (39' st Corradini), Mustica (45' st Ferrari). A disp.: Frau, Malaguti, Curcio, Gigante. All.: Reggiani.SANMICHELESE: Schiuma, Ferrari (47' st Ciccone), Merli, Baisi, Costa, Casini (20' st Doku), Alicchi (39' st Rafrafi), Tardini, Peddis, Manzini (47' st Venturelli), Frimpong (39' st Solla). A disp.: Paganelli,Palladini, Tolu, Gorzanelli. All.: Fabbri.Arbitro: Tagliati di FerraraNote: ammonito Bega; espulso Bega (Sam) al 38' st per doppia ammonizioneVirtus Camposanto-Colombaro 3-2Reti: 30' Sula (C), 78' su rig., 82' Bojardi (V), 84' Francioso (C), 89' Boadi (V)VIRTUS CAMPOSANTO: Grazia G., Pjolla, Azindow, Cehu, Mensah M.A., Vitiello, Mogavero (75' Mortari), Mensah M., (46' Grazia A.), Bojardi (94' Cisse), Majri (87' Bortolazzi), Tecku (65' Boadi). A disp.: Benetti, Natali, Ofosu. All.: LuppiCOLOMBARO: Toni, Cornia (80' Francioso), Vandelli (45 Schenetti), Gazzotti, Malavasi, Calo, Savarese (89' Parisi), Sula, Cigarini (70' Rispoli), Montorsi (87' Pacilli). A disp.: Tosi, Borelli, Barbu, Bernardo. All.: Antonelli.Arbitro: Duci di Reggio EmiliaNote: spettatori 50 circa; ammoniti Mensah M. A., Mensah M., Bojardi, Cehu; recupero 2', 7'