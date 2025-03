Promozione, Cdr Mutina, sconfitta con polemiche. Tutti i tabellini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Cdr Mutina cade in casa contro la Riese ma il primo posto rimane saldo visto che il Castellarano non va al di là di un pareggio, tra l'altro in rimonta, contro il Colombaro. Come all'andata, la partita ha lasciato uno strascico polemico. Queste le dichiarazioni a fine gara del ds degli orange Pier Francesco Pivetti (nella foto): 'Sicuramente quella di oggi non è stata una delle nostre migliori prestazioni, mentre la Riese ha messo in campo un’aggressività calcistica che ha fatto la differenza, meritando la vittoria. Pensiamo però che con una prestazione di maggiore spessore e qualità da parte della terna arbitrale, il risultato avrebbe potuto essere differente, perché alcune scelte, a nostro avviso meritevoli di interventi sanzionatori, avrebbero permesso alla gara di svolgersi col necessario equilibrio che invece è mancato'.

Pronta la replica del presidente della Riese Massimo Bertazzoni: 'Pivetti si lamenta dell'arbitraggio? Mah, io una terna così brava non l'avevo ancora vista quest'anno, ha diretto in maniera impeccabile. Muratori andava espulso per un autentico placcaggio a Fantastico lanciato a rete, anzi, probabilmente a noi manca un rigore, nettissimo. Se questa terna ci fosse stata all'andata, quella partita l'avremmo vinta, non persa. Poi, al di là della partita che abbiamo vinto con pieno merito, vorrei dire che al contrario di quando sono venuti a giocare da noi, i loro dirigenti non ci hanno accolto molto bene prima della partita, ma su questo stendiamo un velo pietoso'.PROMOZIONE BAtletic Cdr Mutina-Riese 1-3Reti: 1' pt Mazzoli (R), 14' pt Corbelli (A), 11' st, 16' st Fantastico (R)

ATLETIC CDR MUTINA: Chiossi (1' st Schena), Vacondio (19' st Sejdiraj), Ligabue, Gollini (23' pt Vignocchi) Muratori, Ricaldone, Gualdi, Caselli, Corbelli (25' st Teggi), Hoxha, Panzanato (1' st Turci). A disp.: Ognibene, Tagliavini, Cavani, Veneri. All.: Paganelli.RIESE: Codeluppi, Incerti (30' st Turci), Cuoghi, Owusu, Malavolti, Notario, Mazzoli (34' st Amura), Boschetti, Fantastico, Candeloro (35' st Carretti), Iemmi (19' st Davoli). A disp.: Tosi, Coviello, Mussi, James, Valenti. All.: NazzaniArbitro: Palombo di Ravenna.Note: ammoniti Vacondio, Ricaldone; espulso Muratori (A) al 10' ptColombaro-Castellarano 2-2Reti: 5' pt Travagliati (Ca), 14' pt, 6' st Francioso (Co), 36' st Saccani (Ca)COLOMBARO: Toni, Cornia, Vandelli Mi., Gazzotti, Acanfora, Malavasi (28' st Evangelisti), Francioso (25' st Bernardo), Pacilli, Sula (20' st Calò), Cigarini, Rispoli (34' st Sganzerla). A disp.:Bruno, Schenetti, Borelli, Montorsi, Parisi. All.: Antonelli.CASTELLARANO: Lanzotti, Pacelli, Vandelli Ma. (13' st Grignani, 34' st Maestri), Bertolani (15' st Longu), Minutolo (12' pt Dakoli), Borghi, Lusoli, Saccani, Travagliati, Ferrarai, Ficarelli (7' st Teneggi). A disp.: Brevini, Guicciardi, Gazzini, Tincani. All.: Lodi Rizzini.Arbitro: Tassi di Forlì.Note: ammonito Sula, espulso Travagliati (Ca) al 39' stGanaceto-Campagnola 0-2 giocata il 01/03Reti: 52', 86' RiviGANACETO: Poli, Mandreoli, Mondini, Vaccari (80' Cavani), Mecorrapaj, Sghedoni, Gianelli, Paoli (75' Della Casa), Caselli (70' Zanni), Dapoto. A disp.: Cornia, Toure. All.: Virgilio.CAMPAGNOLA: Vlas, Marzi, Ricciotti, Previato, Parisi, Vezzani, Montanari (70' Camillo), Barilli, Carlucci (75' Jocic), Rivi, Consiglio. A disp.: Vioni, Mora, Pedrazzoli, Fontanesi, Cortese, Chakir, Vetere. All.: Manfredini.Arbitro: Caiazzo di Reggio EmiliaNote: spettatori 200 circa; ammoniti Vaccari, ZanniLa Pieve Nonantola-PGS Smile 1-0Rete: 80' CataldoLA PIEVE NONANTOLA: Ortensi, Pepe, Passerini, Zanoli (82' Monaco), Gobbi, Casarano, Esposito (63' Montorsi), Timperio, Carpeggiani, Cataldo (86' Parrini), Gilli (90' Bevini). A disp.: Calzati, Diallo, Erihioui, Gibertoni, Traversi. All.: BarbiPGS SMILE: Migliori, Cantacesso, Giovani (89' Bylyshi), Cavani, Caselli, Pattuzzi, Zarcone (61' Montorsi), Riva (81' Maietta), Pederzoli, Lotti, Gibertoni. A disp.: Pinchiorri, Ruini, Bastia, Piacentini, Onfiani, Ascari. All.: LanzariniArbitro: Krolikowski di ModenaNote: ammoniti Pepe, CaselliSammartinese-Fiorano 0-2Reti: 23' pt Ienna, 32' st OpokuSAMMARTINESE: Neviani, Turri, Semellini, Re, Carretti (40' st Pederzoli), Bega, Salsi (32' st Ferrari), Taglia (8' st Gozzi), Ametta, Mustica (22' st Gareri), Bovi. A disp.: Falavigna, Malaguti, Curcio, Corradini, Gigante. All.: Reggiani.FIORANO: Bacciocchi, Vacondio, Balestri, Mastroleo, Wusu, Hardy Nana, Hoxha (19' st Hadine), Canalini (45' st Rrushi), Ienna (42' st Malivojevic), Bianchini (49' st Kwakye), Neri (28' st Opoku). A disp.:D'Arca, Bruno, Manzo, Amartey. All.: Farolfi.Arbitro: Sirotti di Cesena.Note: ammoniti Mastroleo, Wusu, Hardy NanaSan Felice-Baiso Secchia 0-3Reti: 43' pt, 10' st Barozzi, 29' st BonicelliSAN FELICE: Malagoli, Bagni (30' st Ndrejaj), Malavasi, Giovannini (25' st Reggiani), Incerti (42' st Vilsaint), Martino, Marchesini (37' st Casari), Acanfora (30' st Pagano), Bernabiti, Stabellini, Marconi. A disp.: Biscione, Gentile, Borghi, De Boni. All.: VerdiBAISO SECCHIA: Caccialupi, Incerti, Pedroni, Gazzotti, Valmori (40' st Abati), Banzi, Viviroli (30' st Cristiani), Ovi, Bonicelli (38' st Zanetti), Ghirelli (5' st Benassi), Barozzi (15' st Galli). A disp.: Codeluppi. All.: SantiArbitro: Duci di Reggio EmiliaNote: espulso Biscione (S, dalla panchina) al 45' stSanmichelese-Casalgrande 5-1Reti: 3' pt, 6' st Baisi (S), 23' pt Tardini (S), 27' pt Peddis (S), 37' pt Tammaro (C), 15' st Manzini (S)SANMICHELESE: Schiuma, Casini, Merli (40' st Pasini), Baisi (17' st Solla), Tardini, Costa, Rafrafi, Spezzani (24' st Palladini), Peddis, Manzini (17' st Gorzanelli), Frimpong (32' st Dell'Aia). A disp.: Paganelli, Doku, Ciccone, Dell'Aia, Venturelli. All.: AzzurroCASALGRANDE: Taglini, Laino, Duci (1' st Occhi), Caligiuri, Barbieri (1' st Bottazzi), Saetti Baraldi, Pellati (25' st Curti), Cisse, Tammaro (17' st Corrente), Corsini (11' st Fantini), Veronesi. A disp.: Pagani, Mazzacani, De Carluccio. All.: CantaroniArbitro: Barlafante di ParmaNote: ammonito MerliUnited Carpi-Castelnuovo 0-1Rete: 9' FugalloUNITED CARPI: Mora, Gianasi (61' De Marino), Vezzani (37' Amedei), Garlappi, Cinelli, Kundome, Posponi (80' Baraldi), Malagoli, Addae (73' Coscelli), Nadiri, Crispino. A disp.:Malagutti, Paramatti, Mebelli, Mariconda, Pignatti. All.: Bonissone.CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Pivetti, Baroni, Manini, Copertino (79' Buffagni), Bellei Ponzi, Cheli (57' Cantaroni), Bellentani (86' Progulakis), Fugallo. A disp.: Braglia, Stanzani, Carnevali, Lodi, Carbone, Paltrinieri. All.: Casagrandi.Arbitro: Reggiani di Finale EmiliaNote: ammoniti Bellei Ponzi, Garlappi, Kundome, Amedei, Cantaroni, Coscelli, Fugallo.Virtus Camposanto-Montombraro 0-2Reti: 65' aut. Grazia, 78' ZattiniVIRTUS CAMPOSANTO: Grazia G., Diozzi, Azindow, Cehu, Pjolla, Vitiello (50' Gripshi), Mogavero (70' Grazia A.), Bortolazzi, Tecku (75' Baraldi), Majri (70' Cisse), Bojardi. A disp.: Benetti, Telicki, Boadi, Ofosu, Mortari. All.: LuppiMONTOMBRARO: Guerrieri, Naini, Monari, Carnazza, Dardi, Bigi, Generali, Sighinolfi, Zattini (80' Pappalardo), Rizzo (73' Lotti), Pressato (85' Nicita). A disp.: Abongwa, Feraco, Fusco, Gozzi, Borri. All.: FantiArbitro: Candela di ParmaNote: ammoniti Tecku, Rizzo, Naini, Zattini