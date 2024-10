Promozione: Cdr Mutina senza rivali. Tutti i tabellini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Cdr Mutina-Castellarano 6-2. Mister Andrea Paganelli (Cdr): “La squadra ha avuto un ottimo approccio contro un ottima squadra dobbiamo restare uniti e pensare alla prossima partita”. Paolo Lodi Rizzini (all. Castellarano): “Partita indirizzata da gravi errori nei miei giocatori, troppo remissivi. Avevamo tanti assenti e quelli che hanno giocato non mi sono piaciuti come atteggiamento. Faccio i complimenti alla Cdr che oggi ha fatto una gran partita e merita il primo posto”.Baiso Secchia-Fiorano 1-1. Roberto Consoli (all.

Baiso): “Siamo andati sotto allo loro prima incursione nella nostra metà campo con un un

gran gol di Kolaveri in rovesciata, poi è stata una partita a senso unico. Abbiamo sbagliato clamorosamente più volte il vantaggio, peccato perché la vittoria sarebbe stata strameritata”. Il ds del Fiorano Omar Ferrari: “Una partita che avremmo meritato di vincere e alla fine avremmo potuto perderla per il rosso a Guidetti”.

Da segnalare che ieri mister Consoli si è dimesso.

Castelnuovo-Pgs Smile 1-1. Marco Casagrandi (all. Castelnuovo): “Gara equilibrata, poi dopo il nostro vantaggio, abbiamo sbagliato il 2-0 due volte e loro ci hanno punito”. Marco Casini (ds Smile): “Dopo un buon primo tempo, nella ripresa il Castelnuovo ha trovato un rigore inesistente (hanno fatto fallo loro, noi noi). Per noi un buon punto ma avremmo meritato forse di vincere”.

Colombaro-Virtus Camposanto 0-3.



Enrico Cappi (ds Colombaro): “C'è poco da commentare, abbiamo regalato tutti i tre gol al Camposanto e alla fine usciamo con una sconfitta che ci sta”. Gianluca Luppi (all. Camposanto): “Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo concretizzando le buone giocate prodotte. Nel secondo tempo abbiamo contenuto con la giusta concentrazione la reazione del Colombaro che ha avuto il merito di non avere mai mollato”.

Sanmichelese-Sammartinese 1-0. Nunzio Azzurro (all. Sanmichelese): “Partita giocata peggio rispetto ad altre occasioni ma la squadra ha fortemente voluto i tre punti e credo che per le occasioni create abbiamo meritato la vittoria. Peccato non averla chiusa prima perché continuiamo a sprecare molto sotto rete e potevamo pagarla a caro prezzo dato che la Sammartinese ha delle individualità importanti soprattutto nel reparto offensivo. Finalmente vinciamo anche delle partite 'sporche'.

La Pieve-Casalgrande 0-1. In casa La Pieve non c'è molta voglia di parlare, parla invece Roberto Cantaroni, mister del Casalgrande: “Loro meglio nel primo tempo, nella ripresa decisamente meglio noi, la nostra vittoria non fa una piega. Peccato per l'infortunio grave al loro Iazzetta”.

Ganaceto-Montombraro 1-0. Fabio Fanti (all. Montombraro): “Non abbiamo espresso nulla e quindi alla fine è giusta la nostra sconfitta. Nel finale potevamo anche pareggiarla ma non sarebbe stato un risultato corretto, nel senso che quando non esprimi nulla meriti la sconfitta”. Matteo Virgilio (all. Ganaceto): “Buona gara da parte nostra, concreta, di sostanza, ma forse ci poteva stare anche il pari”.

San Felice-Campagnola 1-1. Raffaele Pizzo (all. San Felice). “Partita giocata alla pari contro una squadra molto forte, Abbiamo preso una traversa, ci hanno annullato un gol forse valido, ci hanno espulso ingiustamente Martino per un doppio giallo che non c'era nel senso che il primo cartellino non l'aveva preso lui ma un altro. Insomma, forse avremmo anche potuta vincerla senza questi episodi sfavorevoli. Sono comunque molto contento dell'ottima prova dei miei”. Mattia Manfredini (all. Campagnola): “Una partita condizionata da quel grave errore dell'arbitro che dopo essersi accorto dello scambio di giocatore, ha fischiato tutto a favore del San Felice. Noi eravamo partiti benissimo, poi però la partita è cambiata dopo quell'errore. Sono veramente amareggiato perché potevamo e dovevamo portare a casa i tre punti anche se riconosco che il San Felice alla fine non ha rubato nulla avendo pareggiato con l'uomo in meno”.

United Carpi-Riese 1-1. Massimo Bertazzoni, presidente della Riese, recrimina a fine gara dopo il pareggio per 1-1 sul campo dell'United Carpi: “Il segnalinee ci ha sbandierato fuorigioco inesistenti per tutto il primo tempo, poi al 47' non ha segnalato un rigore clamoroso su Fantastico che è mentre stava per concludere a porta vuota, è stato tirato per la maglia da un loro difensore come dimostrano le immagini tv.

I fuorigioco li ha visti bene, il rigore, nettissimo con annesso rosso, no. Avremmo meritato di vincere, ma oggi non era giornata, ancora un arbitro scarso come Volpato di Piacenza che l’anno scorso contro la Pontenurese non ce ne diede contro ben cinque in un tempo...”.



I tabellini

Atletic Cdr Mutina-Castellarano 6-2

Reti: 12’, 29', 49' Corbelli (A), 19’, 51' Saccani (C), 38’ Panzanato (A), 47’ pt Turci (A), 73’ Vacondio (A)

ATLETIC CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio, Ligabue (68’ Lazzaretti), Gualdi (53’ Gollini), Muratori, Ricaldone, Turci, Caselli, Corbelli (50’ Gozzi), Hoxha (65’ Tagliavini A.), Panzanato (80’ Veneri). A disp.:Tagliavini N., Ognibene, Andreoli, Sejdiraj. All.: Paganelli

CASTELLARANO: Lanzotti, Longu (50’ Pozzi), Belfasti, Cipolli (47’ Maestri), Paglia, Borghi, Ferrari, Saccani, Baldelli (70’ Barbari), Travagliati (81’ Spano), Bettelli. A disp.:Brevini, Dakoli, Vandelli, Pascalis, Giuliani. All.: Lodi Rizzini

Arbitro: Cortese di Bologna

Note: ammoniti Corbelli, Hoxha



Baiso Secchia-Fiorano 1-1

Reti: 14’ Kolaveri (F), 82’ Gazzotti (B)

BAISO SECCHIA: Caccialupi, Bonini, Galli (61’ Cristiani), Gazzotti, Valmori, Banzi, Ovi, Ghirelli (75’ Silvestri), Bonicelli (30’ Briselli), Caputo, Viviroli (36’ Benassi). A disp.: Pellesi, Abati, Pedroni, Abbati, Zanetti. All.: Consoli

FIORANO: Baciocchi, Hoxha, Vacondia, Mastroleo, Nocetti (37’ Torlai), Hardy, Fabbri, Olmi, Kolaveri, Guidetti, Ienni (88’ Rrushi). A disp.: D’Arca, Wusu, Hadini, Manzo, Neri, Scalabrini, Kwakye. All.: Cavalli

Arbitro: Franceschi di Ferrara

Note: espulso Guidetti (F) al 70'



Castelnuovo-Pgs Smile 1-1

Reti: 70' su rig. Fugallo (C), 85' su rig. Pattuzzi (P)

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Nizzoli, Reggiani, Baroni, Le Guern (89' Stanzani), Fosu, Buffagni (46' Bellei Ponzi), Carbone, Copertino (89' Progulakis), Fugallo (71' Cheli). A disp.: Braglia, Manini, Borri, Messori, Cantaroni. All.: Casagrandi

PGS SMILE: Botti, Cantacesso, Bastia (88' Giovanardi), Riva, Allegra, Pattuzzi, Giovani, Maietta (71' Caselli), Montorsi F. (89' Zarcone), Lotti (88' Montorsi J.), Darga (71' Pederzoli). A disp.:Migliori, Ruini, Cavani, Gibertini. All.: Santini

Arbitro: Siragusa di Finale Emilia

Note: ammoniti Cantacesso, Maietta



Colombaro-Virtus Camposanto 0-3

Reti: 9' Mortari, 24' Tecku, 28' Baraldi

COLOMBARO: Toni, Schenetti, Vandelli, Vernillo (66' Pacilli), Evangelisti, Malavasi (82' Savarese), Calò, Rispoli (56' Parisi), Francioso (71' Bernardo), Cigarini, Cataldo. A disp.: Tosi, Amadessi, Sganzerla, Borelli, Gazzotti. All.: Antonelli

VIRTUS CAMPOSANTO: Grazia, Azindow, Vitiello, Mensah M., Mensah A. (62' Diozzi), Cehu, Grazia A. (56' Mogavero), Bortolazzi, Tecku (80' Pjolla), Mortari (62' Natali), Baraldi (86' Ofosu). A disp.: Benetti, Telicki, Boadi, Bahi. All.: Luppi

Arbitro: Caiazzo di Reggio Emilia

Note: spettatori 50 circa; ammoniti Malavasi, Diozzi, Cigarini



Ganaceto-Montombraro 1-0

Rete: 27' Mondini

GANACETO: Poli (34' Pinchiorri), Bozzani, Veronesi, Zanni (66' Della Casa), Mandreoli, Mondini, Goldoni (72' Dapoto), Vaccari, Caselli, Feninno (36' Dago), Cavani D. (89' Cavani E.). A disp.: Toure, Messori. All.: Virgilio

MONTOMBRARO: Guerrieri, Feraco (75' Hinek), Ognibene, Fusco (55' Nicita), Dardi, Bigi, Monari (42' Colace), Sighinolfi, Zattini, Carnazza (63' Naini), Lotti (55' Pappalardo). A disp.: Abongwa, Ferroni, Garofalo. All.: Fanti

Arbitro: Domeniconi di Faenza

Note: spettatori 100; ammoniti Sighinolfi, Fusco, Pappalardo



La Pieve Nonantola-Casalgrande 0-1

Rete: 20' st Pellati

LA PIEVE NONANTOLA: Calzati, Pepe, Passerini, Iazzetta (21’pt Erihioui), Gobbi, Casarano, Esposito, Monaco (25' st Guerzoni), Carpeggiani, Boriani, Gilli. A disp.: Fiorito, Gibertoni, Shanableh, Zanoli, Parrini, Rizzi, Bevini. All.: Fusco

CASALGRANDE: Pagani, Laino, Duci, Fantini, Barbieri, Saetti Baraldi, Pellati (28' st Buffagni), Bottazzi (15' st D’Antini), Veronesi, Corsini, Tammaro (1' st Bylyshi). A disp.: Taglini, Gazzini,

Palladini, Mazzacani, Curti, De Carluccio. All.: Cantaroni

Arbitro: Bella di Bologna

Note: ammoniti Tammaro, Casarano, Laino, Guerzoni, D’Antini, Pepe



San Felice-Campagnola 0-0

SAN FELICE: Galeazzi, Gentile, Malavasi, Pagano, Martino, Bagni, Giovannini, Casari (65’ Abdelouaret), Bernabiti (79’ De Boni), Stabellini (82’ Acanfora), Ndejaj. A disp.:Malagoli, Reggiani, Zanfi, Borghi A., Borghi T., Buscè. All.: Pizzo

CAMPAGNOLA: Vioni, Cavicchioli (66’ Chakir) Marzi (45’ Inverardi), Vezzani, Camarra, Parisi, Previato (78’ Montanari) Barilli, Carlucci, Rivi, Ricciotti (81’ Camillo). A disp.:Riznic, Platani, Bellafronte, Consiglio, Ricciardi. All.: Manfredini

Arbitro: Musolesi di Bologna

Note: ammoniti Marzi, Cavicchioli, Barilli, Bernabiti, Ndrejaj; espulso Martino (S) al 67’



Sanmichelese-Sammartinese 1-0

Rete: 29’ st Manzini

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli (17’ st Casini), Baisi, Tardini, Ferrari, Alicchi, Spezzani (43’ pt Tolu, 34’ st Rafrafi), Peddis (49’ st

Gorzanelli), Manzini, Frimpong. A disp.: Paganelli, Venturelli, Doku, Dall’Aia, Battaglia. All.: Azzurro

SANMARTINESE: Neviani, Turri, Carretti (25’ st Gareri), Bovi, Pederzoli, Bega, Toscano, Nustica, Zogu, Salsi (40’ st Ametta), Montipo (34’ st Alves). A disp.: Falavigna, Malaguti, Curcio, Liguoro, Re, Corradini. All.: Reggiani

Arbitro: Fogacci di Bologna

Note: ammoniti Neviani, Costa, Baisi, Ferrari, Alicchi, Manzini, Frimpong.



United Carpi-Riese 1-1

Reti: 5’ Jocic (U), 36’ su rig. Volpini (R)

UNITED CARPI: Guadalupi, Gianasi (95’ Baraldi), Anang, Garlappi, Goldoni (66’ Kundome), Sentieri, Pellacani, Montorsi, Jocic, Mebelli (69’ Mariconda, 91’ Esposito), Rovatti (60’ Majri). A disp.: Guzzinati, Gualdi, Malvezzi, Cecchetto. All.: Greco

RIESE: Codeluppi, Cuoghi, Nocerino (90’ Iemmi), Borghi (56’ Davoli), Malavolti, Boschetti, Amura (49’ Candeloro), Owusu, Fantastico, Volpini (72’ Mussi), Pedrazzoli (86’ Turci). A disp.: Tosi, Incerti, Carretti, Coviello. All.: Nazzani

Arbitro: Volpato di Piacenza

Note: ammoniti Mebelli, Volpini



Matteo Pierotti