Promozione, Cdr Mutina si avvicina all'Eccellenza. Tutti i tabellini

Dopo due sconfitte consecutive, la Cdr Mutina batte il Baiso Secchia e vede avvicinarsi la promozione in Eccellenza. Dopo il vantaggio locale firmato da Hoxha, la formazione appenninica è comunque riuscita a riequilibrare i conti. Cristiani a segno dal dischetto, dopo un mani in area da parte della retroguardia di casa. Tuttavia, in seguito la prima della classe ha preso il largo fino al 4-1 conclusivo. Andrea Paganelli, allenatore della Cdr Murina: “Complimenti a tutti i ragazzi, oggi abbiamo fatto un'ottima partita. Prepariamoci alla sfida di domenica, ci aspetta una battaglia contro una squadra viva che ha bisogno di punti salvezza come il San Felice”.

'Durante questo campionato siamo stati capaci di esprimere una cospicua dose di vivacità mista a coraggio, qualità che purtroppo adesso abbiamo in parte smarrito - commenta il tecnico del Baiso Marco Santi - Senza voler accampare pezze giustificative, va comunque detto che al momento stiamo attraversando problemi oggettivi. Nonostante il forte impegno della società, le precipitazioni di questo periodo ci rendono difficile lo svolgimento degli allenamenti. Tutto ciò senza dimenticare l'infermeria sempre molto affollata. In compenso la salvezza era l'obiettivo stagionale, traguardo che può dirsi raggiunto. Da qui a fine stagione, proveremo a migliorarci ancora con serenità e senza assilli'Atletic Cdr Mutina-Baiso Secchia 4-1Reti: 29' pt, 25' st Hoxha (A), 3' st su rig. Cristiani (B), 12' st Gualdi (A), 13' st Teggi (A)

ATLETIC CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio (41' st Sejdiraj), Ligabue (32' st Ognibene), Gualdi, Muratori, Ricaldone, Gollini, Caselli, Teggi (26' st Cavani), Hoxha (40' st Turci), Panzanato (26' st Corbelli). A disp.: Tagliavini N., Guerrero, Tagliavini A., Veneri. All.: Paganelli.BAISO SECCHIA: Caccialupi, Bonini, Pedroni, Gazzotti, Valmori, Banzi, Benassi, Cristiani, Casini (1' st Ovi), Viviroli, Barozzi. A disp.: Codeluppi, Silvestri, Galli, Abati, Zanetti, Bonicelli, Caputo. All.: Santi.Arbitro: Antoni di Reggio Emilia.Colombaro-Campagnola 0-1Rete: 32' st RiviCOLOMBARO: Tosi, Cornia, Sganzerla, Gazzotti (35' st Parisi), Acanfora, Malavasi (38' st Evangelisti), Francioso (29' st Bernardo), Pacilli (24' st Savarese), Sula, Cigarini, Calò. A disp.: Bruno, Antonioni, Borelli, Barbu, Montorsi. All.: Antonelli.CAMPAGNOLA: Vlas, Camillo (26' st Cavicchioli), Mora, Parisi, Camara, Marzi (1' st Montanari), Previato, Vezzani, Jocic (24' st Consiglio), Rivi, Carlucci. A disp.: Vioni, Fontanesi, Cortese, Vetere, Chakir. All.: Manfredini.Arbitro: Fornabaio di Ravenna.Note: ammoniti Cornia, Sganzerla, Camillo, mister ManfrediniGanaceto-Pgs Smile 1-0Rete: 89' BozzaniGANACETO: Poli, Mandreoli, Mondini, Vaccari, Mecorrapaj, Sghedoni, Giannelli (65' Barani), Paoli (75' Bozzani), Iattici, Feninno, Dapoto. A disp.: Cornia, Toure, Cavani, Zanni. All.: VirgilioPGS SMILE: Migliori, Giovani, Bastia, Cavani, Allegra, Pattuzzi, Zarcone (80' Giovanardi), Riva (65' Caselli), Pederzoli (65' Montorsi), Lotti, Gibertini. A disp.: Botti, Cantacesso, Piacentini, Maietta, Bylyshi, Ascari. All.: Lanzarini (Battaglioli squalificato)Arbitro: Zaccaria di FaenzaNote: ammonito CavaniLa Pieve Nonantola-Castelnuovo 1-2Reti: 19' su rig. Gilli (L), 21' Fontanesi (C), 48' Bellentani (C)LA PIEVE NONANTOLA: Ortensi, Tudini (80' Pepe), Passerini (80' Diallo), Zanoli (60' Monaco), Gobbi, Casarano, Esposito, Timperio (72' Parrini), Carpeggiani, Montorsi (86' Bevini), Gilli. A disp.: Calzati, Erihioui, Margotta, Traversi. All.: BarbiCASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Pivetti (90' Buffagni), Baroni, Manini, Le Guern, Bellei Ponzi, Carbone (87' Cheli), Bellentani (83' Copertino), Fugallo (66' Progulakis). A disp.: Braglia, Stanzani, Cantaroni, Paltrinieri, Fosu. All.: CasagrandiArbitro: Fanucci di ForlìNote: ammoniti Carpeggiani, EspositoMontombraro-Fiorano 0-1Rete: 1' st NeriMONTOMBRARO: Guerrieri, Naini, Monari, Carnazza, Dardi, Bigi, Generali, Sighinolfi (6' st Feraco), Zattini (42' st Gozzi), Rizzo, Pressato (18' pt Lotti, 24' st Pappalardo). A disp.: Abongwa, Nicita, Fusco, Borri. All.: Fanti.FIORANO: Bacciocchi, Wusu (1' st Vacondio), Balestri, Torlai, Hardy, Mastroleo, Canalini, Guidetti, Ienna, Bianchini (39' st Hadine), Neri (26' st Opoku). A disp.: D'Arca, Malivojevic, Bach, Manzo, Bruno, Amartey. All.: Farolfi.Arbitro: Lancieri di ImolaNote: ammoniti Bigi, Guidetti, Hardy, Bacciocchi, TorlaSammartinese-Castellarano 2-1Reti: 20' st Salsi (S), 27' st Gareri (S), 37' st Baldelli (C)SAMMARTINESE: Neviani, Carretti, Montipò, Re, Pederzoli, Bega, Turri (41' st Semellini), Salsi (37' st Gozzi), Ferrari (10' st Ametta), Bovi, Gareri (30' st Taglia). A disp.: Falavigna, Malaguti, Corradini, Gigante, Curcio. All.: Reggiani.CASTELLARANO: Lanzotti, Longu (17' st Baldelli), Pacella (45' st Dakoli), Bertolani (27' st Grignani), Guicciardi (27' st Spano), Borghi, Lusoli, Saccani, Animah (13' st Colley), Ferrara, Teneggi. A disp.: Brevini, Tincani, Vandelli, Maestri. All.: Lodi RizziniArbitro: Casadio di Ravenna.Note: ammoniti Neviani, Salsi, Borghi, Teneggi; espulso Colley (C) al 51' stSan Felice-United Carpi 3-0Reti: 17' Pagano, 39' De Boni, 64' MarchesiniSAN FELICE: Malagoli R., Ed Darraj (28' Gentile), Malavasi, Giovannini (87' Borghi T.), Bagni, Martino, Marchesini, Pagano, De Boni (56' Marconi), Bernabiti (73' Cheli), Ndrejaj (80' Borghi A). A disp.: Cavallini, Reggiani, Lugli. All.: Verdi.UNITED CARPI: Mora, Amedei (76' Mariconda), Gianasi (46' De Marino), Garlappi, Cinelli, Pignatti (84' Baraldi), Posponi, Coscelli, Crispino (56' Addae), Nadiri, Malagoli F. A disp.: Malagutti, Mebelli, Malvezzi, Cecchetto, Gualdi. All.: Bonissone.Arbitro: Zullo di Bologna.Note: ‍ammoniti Ed Darraj, Bernabiti, Marconi, Malavasi, Malagoli R., Bagni, Borghi A.; ‍recupero 2', 5.Sanmichelese-Riese 1-0Rete: 20' st PeddisSANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Tardini (49' st Casini), Ashong, Alicchi, Spezzani, Peddis, Manzini, Frimpong (29' st Farina). A disp.: Paganelli, Doku, Solla, Palladini, Rafrafi, Gorzanelli, Geti. All.: AzzurroRIESE: Codeluppi, Incerti (26' st Mussi), Cuoghi (37' st Davoli), Owusu, Malavolti, Notario Aranda, Mazzoli, Boschetti, Fantastico, Candeloro (43' st Coviello), Amura (26' st Ienni). A disp.: Tosi, Turci,Carretti, Borghi, Valenti. All.: NazzaniArbitro: Hlovyak di BolognaNote: ammoniti Schiuma, Costa, Alicchi, Spezzani, Cuoghi, Owusu, Candeloro, Amura; espulso Malavolti (R) al 51' st.Virtus Camposanto-Casalgrande 1-2Reti: 30' pt Corrente (C), 36' pt Tecku (V), 47' st De Carluccio (C)VIRTUS CAMPOSANTO: Grazia G., Azindow, Grazia A. (41' st Denteh), Mensah M., Mensah A., Pjolla, Tecku (30' st Bojardi), Bortolazzi, Momodu, Mortari (20' st Baraldi), Gripshi (20' st Majri). A disp.: Benetti, Cissè, Telicki, Boadi. All.: LuppiCASALGRANDE: Taglini, Laino, Duci, Caligiuri, Barbieri (21' st Occhi), Saetti Baraldi, Pellati(35' st Mediani), Cisse, Corrente (30' st De Carluccio), Corsini (10' st Bottazzi), Tammaro. A disp.: Pagani, Fantini, Mazzacani, Curti, Veronesi. All.: CantaroniArbitro: Rambelli di Lugo di Romagna