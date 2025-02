Promozione, Cdr Mutina supera Campagnola e si avvicina all'Eccellenza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Nel recupero di Promozione giocato sul sintetico di Nonantola, la Cdr Mutina supera il Campagnola e si avvicina all'Eccellenza. Gli orange di Paganelli infatti adesso hanno 10 punti sulla seconda, il Castellarano, e ben 13 sui rosanero di Manfredini, che analizza così la gara. 'Partita a ritmo altissimo. Abbiamo incontrato una squadra forte, la più forte del campionato ma che ha sbloccato la gara con un gol in fuorigioco e l'ha chiusa con un nostro sciagurato errore tra portiere e centrale segnando a porta vuota. Noi abbiamo fatto bene soprattutto a fine primo tempo e per tutto il secondo dove a mio avviso meritavamo il pari. Detto questo, la Cdr Mutina è meritatamente prima perché ha infatti grande solidità, individualità enormi, esperienza, rosa lunghissima e quel pizzico di fortuna che serve sempre.

Complimenti a loro ma noi da questa partita dobbiamo prendere solo cose positive e andare avanti perché se ci avessero detto all'inizio che avremmo avuto 48 punti a metà febbraio, non ci avrebbe creduto nessuno' - chiude Manfredini.CAMPAGNOLA-ATLETIC CDR MUTINA 0-2CAMPAGNOLA: Vlas, Camillo, Marzi (74' Mora ), Vezzani (64' Jocic), Camara, Parisi, Previato, Barilli, Carlucci (80' Cconsiglio), Rivi, Montanari. A disp.: Toumia, Cortese, Fontanesi, Vetere, Chakir. All. ManfrediniCDR: Chiossi, Vacondio, Ognibene, Gualdi, Muratori, Ricaldone, Turci (88 Gollini), Caselli, Corbelli (75' Teggi), Hoxha ( 68' Ligabue), Panzanato (90' Sejdiraj). A disp.: Schena, Vignocchi, Guerrero, Cavani, Veneri. All. PaganelliARBITRO: Ducci di ReggioRETI: 16' Corbelli, 73' CsselliNOTE: ammoniti: Muratori, Carlucci, espulso al 65' Muratori