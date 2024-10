Promozione, chiamatela zona... La Pieve. Tutti i tabellini di giornata

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Quarta giornata: Sammartinese-La Pieve 1-1, pareggio sempre di Gilli e sempre su rigore a pochi minuti dalla fine. Sesta giornata: Casttellarano-La Pieve 0-1, rete ancora di Gilli al 93'. Settima giornata: La Pieve-Riese appunto con pareggio di Carpiaggiani al 97'.



I TABELLINI

Atletic Cdr Mutina-Campagnola 2-1

Reti: 3’ Hoxha (A), 3’ st Caselli (A), 35’ st Chakir (C)

ATLETIC CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio, Ligabue, Gualdi, Ognibene, Ricaldone, Turci (25’ st Sejdiraj), Caselli, Corbelli, Hoxha, Panzanato. A disp.: Tagliavini N., Pramarzoni, Lazzaretti, Andreoli, Gollini, Guerrero, Tagliavini A., Gozzi. All.: Paganelli.

CAMPAGNOLA: Vioni, Cavicchioli (1’ st Marzi), Camara, Parisi, Vezzani, Ricciotti, Previato (42’ st Montanari), Barilli S. (37’ st Consiglio), Carlucci, Rivi, Camillo (20’ st Chakir). A disp.: Barilli G., Inverardi, Bellafronte, Mora, Ricciardi. All.: Manfredini.

Arbitro: Caiazzo di Lugo di Romagna

Note: ammoniti Barilli S., Parisi, Panzanato, Ricaldone; espulso Panzanato (A) al 24’ st per doppia ammonizione.



Castelnuovo-Fiorano 1-0 giocata il 12/10Rete: 54' Bellei PonziCASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Nizzoli, Buffagni (56' Copertino), Reggiani, Le Guern, Bellei Ponzi, Fosu, Carbone (77' Cantaroni), Progulakis (81' Stanzani), Fugallo (46' Cheli, 84' Baroni). A disp.: Braglia, Borri, Battaglia, Bazzani. All.: CasagrandiFIORANO: Baciocchi, Hoxha, Vacondio, Torlai (12' Olmi), Nocetti, Hardy Nana, Fabbri (88' Hadine), Guidetti, Kolaveri, Bianchini (77' Kwakye), Ienna. A disp.: D'Arca, Wusu, Rrushi, Manzo, Neri, Veneziano. All.: Cavalli.Arbitro: Lancieri di Imola.Note: spettatori 100; ammoniti Progulakis, Le Guern, Kolaveri, Bianchini, Hoxha, Vacondio; espulsi Nocetti (F) al 2', Hadine (F) a fine partita

Colombaro-Montombraro 0-0COLOMBARO: Toni, Schenetti (38' st Antonioni), Masi, Pacilli (30' st Vernillo), Malavasi, Sganzerla, Calò, Rispoli (32' st Gazzotti), Francioso (22' st Parisi), Cigarini, Savarese (45' st Borelli). A disp.: Tosi, Amadessi, Bruno, Simonetti. All.: Antonelli.MONTOMBRARO: Ferrone, Feraco (24' st Hinek), Ferroni, Fusco, Dardi, Bigi, Monari (30' st Naini), Sighinolfi, Zattini, Carnazza (45' st Garofalo), Lotti (30' st Colace). A disp.: Guerrieri, Nicita, Pappalardo, Boschi, Colace, Costati. All.: Fanti.Arbitro: Sfirschi di PiacenzaNote: ammoniti Savarese, Malavasi, Sighinolfi, Feraco, Antonelli

Ganaceto-Casalgrande 2-2Reti: 10' pt Laino (C), 20' pt Caselli (G), 23' pt Cavani D. (G), 40' pt Veronesi M. (C)GANACETO: Pinchiorri, Mandreoli, Mondini, Zanni (20' st Bozzani), Mecorrapaj, Sghedoni, Dago (30' st Gianelli), Paoli (20' st Della Casa), Caselli, Feninno, Cavani D. (45' st Dapoto). A disp.: Ori, Toure, Cavani E., Messori, Veronesi A.. All.: VirgilioCASALGRANDE: Pagani, Laino, Duci, Fantini, Barbieri (35' st Occhi), Saetti Baraldi, Pellati, Bottazzi, Corrente (20' st Bylyshi), Corsini (35' st Curti), Veronesi M.. A disp.: Taglini, Gazzini, Palladini, D’Antini, Mazzacani, Buffagni. All.: CantaroniArbitro: Bertoni di FaenzaNote: spetattori 200 circa; ammoniti Laino, Duci, Feninno

La Pieve Nonantola-Riese 1-1Reti: 22' pt Malavolti (R), 52' st Carpeggiani (L)LA PIEVE NONANTOLA: Calzati, Pepe, Passerini (12' pt Monaco, 24' st Guerzoni), Pederzani, Gobbi(35' st Shanableh), Casarano, Esposito, Zanoli (17' st Parrini), Margotta (17' st Carpeggiani), Boriani, Gilli. A disp.: Fiorito, Gheduzzi, Erihioui, Rizzi. All.: BarbiRIESE: Codeluppi, Notario, Nocerino, Candeloro (37' st Incerti), Malavolti, Boschetti, Cuoghi, Owusu, Fantastico, Volpini (21' st Borghi), Pedrazzoli (42' st Mussi). A disp.: Tosi, Iemmi, Turci, Carretti,Amura, Davoli. All.: NazzaniArbitro: Meloro di ParmaNote: ammoniti Fantastico, Pederzani, Boriani, Cuoghi, Carpeggiani, Mussi

San Felice-Pgs Smile 1-0Rete: 30' CasariSAN FELICE: Galeazzi, Gentile, Bagni, Abdelouaret (68’ Pagano), El Hatimi, Martino, Acanfora (77’ De Boni), Casari (62’ Giovannini), Marconi (73’ Bernabiti), Stabellini, Ndrejaj (76’ Buscè). A disp.: Malagoli, Malavasi, Zanfi, Sottili. All.: PizzoPGS SMILE: Migliori, Giovanardi (62’ Cantacesso), Bastia (71’ Giovani), Cavani, Piacentini, Pattuzzi, Gibertini (76’ Zarcone), Montorsi I., Pederzoli (57’ Montorsi F.), Maietta (62’ Caselli), Darga. A disp.: Botti, Allegra, Ruini, Riva. All.: SantiniArbitro: Vallone di PiacenzaNote: spetattori 8' circa; ammoniti Ndrejaj, Gibertini, Piacentini; recupero 2', 6'

Sanmichelese-Castellarano 3-0Reti: 32' pt su rig. Manzini, 28' st Alicchi, 35' st NotariSANIMCHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi, Rafrafri (30' st Tardini), Farina, Alicchi, Spezzani (16' st Solla), Peddis (30' st Notari), Manzini, Frimpong (41' st Casini). A disp.: Paganelli, Doku, Tolu, Venturelli, Gorzanelli. All.: AzzurroCASTELLARANO: Lanzotti, Longu (22' st Minutolo), Belfasti, Cavazzoli (34' st Maestri), Paglia (31' pt Giuliani), Borghi, Spano, Saccani, Cipolli (34' st Pozzi), Travagliati, Teneggi (34' st Baldelli). A disp.: Brevini, Vandelli, Pascali. All.: Lodi RizziniArbitro: Palombo di RavennaNote: ammoniti Merli, Belfasti, Cavazzoli, Manzini e Borghi

United Carpi-Baiso Secchia 2-4Reti: 2’ pt, 41' st Briselli (B), 6’ pt Cristiani (B), 28’ pt Majri (U), 31’ pt Cristiani (B), 48’ st Malagoli (U).UNITED CARPI: Guadalupi, Esposito (1’ st Gianasi), Anang, Garlappi, Mebelli (30’ st Malagoli), Sentieri, Nadiri, Montorsi, Jocic, Majri (11’ st Pellacani), Rovatti (1’ st De Marino). A disp.: Guzzinati, Goldoni, Gualdi, Malvezzi, Mariconda. All.: Greco.BAISO SECCHIA: Caccialupi, Bonini (45' st Galli), Silvestri (43’ st Pedroni), Gazzotti, Valmori, Banzi, Ghirelli, Cristiani (25’ st Casini), Briselli (43’ st Zanetti), Caputo, Viviroli (37’ st Benassi). A disp.: Pellesi, Abbati, Abati, Barozzi. All.: Consoli.Arbitro: Trevisani di Ferrara.Note: ammoniti Banzi, Montorsi, Caputo

Virtus Camposanto-Sammartinese 0-2Reti: 39’ Salsi, 45’ Alves da SilvaVIRTUS CAMPOSANTO: Grazia G., Pjolla, Azindow (35’ st Diozzi), Mensah M., Mensah M.A., Cehu, Grazia A., Bortolazzi (38’ st Bahi, Momodu, Mortari (1’ st Natali), Tecku (20’ st Baraldi). A disp.: Benetti, Telicki, Boadi, Mogavero, Ofusu. All.: Luppi.SAMMARTINESE: Neviani, Turri, Montipò, Alves da Silva (25’ st Gareri), Pederzoli, Bega, Mustica, Bovi (35’ st Curcio), Zogu (44’ st Re), Liguoro, Salsi (30’ st Corradini). A disp.: Falavigna, Malaguti, Carretti, Gigante. All.: Reggiani.Arbitro: Ziveri di Parma.Note: ammoniti Mensah M., Bortolazzi, Pederzoli: espulso Pjolla (C) al 42’ pt