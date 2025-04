Promozione, colpo di coda del San Felice: ora il Colombaro rischia la retrocessione diretta

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Sula illude il Colombaro ma è il San Felice con due gol di Cheli a prendersi il derby salvezza che tiene in vista i giallorossi (aggancio all’ultimo posto sullo Smile) e lascia gli orange di Perziano quintultimi in piena bagarre playout a 90’ dalla fine. Il ds del Colombaro Enrico Cappi commenta così questo grave ko: “C’è poco da dire, abbiamo perso una partita dove non siamo stati capaci di chiuderla. Passo falso inatteso. Unica cosa positiva che il playout casalingo dipende ancora da noi nello scontro con lo United, anche se ci siamo messi nella situazione di avere di retrocedere direttamente”.



Colombaro-San Felice 1-2

Reti: 7' pt Sula (C), 34' pt, 37' st Cheli (S)

COLOMBARO: Tosi, Cornia, Sganzerla (43' st Evangelisti), Acanfora, Gazzotti, Malavasi, Vandelli, Savarese, Sula, Rispoli (43' st Bernardo), Calò (24' st Parisi). A disp.

: Bruno, Schenetti, Antonioni, Montorsi, Pacilli, Borelli. All.: Perziano.SAN FELICE: Galeazzi, Gentile, Malavasi, Giovannini, Bagni, Martino, Marconi (39' st Incerti), Pagano, Cheli, Stabellini (33' st De Boni), Ndrejaj (31' st Bernabiti). A disp.: Malagoli, Reggiani, Preti, Masuzzo, Frolli, Borghi. All.: Verdi.Arbitro: Palombo di RavennaNote: ammoniti Ndrejaj, Savarese, Malavasi, Malavasi, Antonioni, Bagni, Cheli, EvangelistiCasalgrande-Riese 2-0Reti: 15' st Pellati, 32' st DuciCASALGRANDE: Taglini, Bottazzi, Occhi (25' st Duci), Caligiuri (1' st Mediani), Laino, Saetti Baraldi, Pellati, Cisse, Corrente (36' st De Carluccio), Curti (9' st Corsini), Tammaro (1' st Veronesi). A disp.: Pagani, Giaquinto, Barbieri, Mazzacani. All.: Cantaroni.RIESE: Codeluppi, Cuoghi (19' st Amura), Mussi N. (11' st Davoli), Owusu, Malavolti, Notario Aranda, Mazzoli, Boschetti, Fantastico (19' st Turci), Candeloro (29' st Carretti), Valenti (11' st Iemmi). A disp.: Morelli, Coviello, Moses, Mussi A.. All.: Nazzani.Arbitro: Cimelli di Piacenza.Note: ammoniti Saetti Baraldi, Turci

Castellarano-Pgs Smile 2-1Reti: 4' pt Lotti (P), 26' pt Ferrara (C), 30' pt Minutolo (C)CASTELLARANO: Lanzotti, Gazzini (38' st Longu), Pacella, Bertolani (20' st Baldelli), Minutolo, Borghi, Lusoli, Saccani, Travagliati (27' st Colley), Ferrara (43' st Animah Barbari), Ficarelli. A disp.: Brevini, Guicciardi, Dakoli, Maestri, Teneggi. All.: Lodi RizziniPGS SMILE: Migliori, Cantacesso, Bastia, Cavani (46' st Maietta), Allegra, Pattuzzi, Ricci, Riva (31' st Zarcone), Montorsi (12' st Pederzoli), Lotti, Gibertini. A disp.: Avini, Ruini, Piacentini, Giovanardi, Onfiani, Bisceglia. All.: LanzariniArbitro: Meloro di ParmaNote: ammoniti Gibertini, Riva, Borghi, Ricci, LanzottiFiorano-Campagnola 1-1Reti: 18' st Ricciotti (C), 27' st Hoxha (F)FIORANO: Baciocchi, Hoxha, Vacondio, Torlai, Wusu, Hardy (33' st Opoku), Hadine (17' st Mastro-leo), Canalini, Neri, Guidetti (41' st Rrushi), Bianchini (41' st Amartey). A disp.: D'Arca, Manzo, Bach, Malivojevic, Bruno. All.: Farolfi.CAMPAGNOLA: Vlas, Cavicchioli (1' st Camillo), Mora (44' pt Consiglio), Previato, Camara, Marzi, Ricciotti, Vezzani, Carlucci (31' st Jocic), Rivi, Montanari. A disp.: Vioni, Consiglio, Cortese, Vetere, Chakir, Barilli, Parisi. All.: Manfredini.Arbitro: Ferri di Bologna.Note: ammoniti Torlai, Neri, Hadine, Vacondio, Bianchini, Carlucci, Previato, Ricciotti, mister Manfredini, Montanari; espulso Hardy Nana (F) a fine partitaGanaceto-Atletic Cdr Mutina 3-3Reti: 11' Caselli (G), 35' Veneri (A), 58' Gollini (A), 78' Hoxha (A), 85' Dapoto (G), 87' Della Casa (G)GANACETO: Poli, Giannelli, Mondini, Della Casa, Macorrapaj, Schedoni, Paoli (64' Iattici), Vaccari (60' Zanni), Caselli, Dapoto, Bozzani (74' Cavani). A disp.: Cornia, Toure. All.: VirgilioATLETIC CDR MUTINA: Schena, Sejderai, Ognibene (82' Vacondio), Gualdi (85' Turci), Lazzaretti, Ricaldone, Cavani (55' Guerrero), Veneri (70' Tagliavini A.), Corbelli, Hoxha (80' Hoxha), Gollini. A disp.: Tagliavini N., Ligabue, Muratori, Caselli. All.: Paganelli.Arbitro: Massironi di BolognaNote: ammonito Lazzaretti; Schena (A) respinge un calco di rigore a Caselli (G) al 32' ptMontombraro-Baiso Secchia 2-1Reti: 1' pt Barozzi (B), 7' st Pressato (M), 49' st aut. Bonini (B)MONTOMBRARO: Guerrieri, Hinek (36' st Nicita), Feraco, Fusco, Dardi, Bigi, Naini, Carnazza, Zattini (21' st Rizzo), Pressato (33' st Lotti), Gozzi (31' st Pappalardo). A disp.: Ferrone, Borri, Monari, Generali. All.: FantiBAISO SECCHIA: Caccialupi, Bonini, Silvestri, Gazzotti, Pedroni, Banzi, Ovi (39' st Incerti), Ghirelli (15' st Bonicelli), Benassi (12' pt Viviroli, 33' st Galli), Caputo, Barozzi (25' st Codeluppi). A disp.: Abati, Zanetti. All.: SantiArbitro: Manzitti di ModenaNote: ammoniti Pedroni, Bigi, Generali (dalla panchina); espulso Caccialupi (B) al 24' stSammartinese-Castelnuovo 0-1Rete: 30' st su rig. CantaroniSAMMARTINESE: Neviani, Carretti (36' st Ametta), Montipò (40' st Semellini), Re, Pederzoli, Bega, Turri, Salsi, Gozzi (15' st Gareri), Bovi, Mustica. A disp.: Falavigna, Malaguti, Valentini, Corradini, Gigante, Ferrari. All.: Reggiani.CASTELNUOVO: Menozzi, Stanzani (10' st Gilioli), Fontanesi, Pivetti (40' st Bellei Ponzi), Baroni, Manini, Le Guern, Paltrinieri (27' pt Fosu), Carbone (25' st Cantaroni), Bellentani, Copertino (17' st Fugallo). A disp.: Braglia, Buffagni, Progulakis, Cheli. All.: Casagrandi.Arbitro: Musolesi di Bologna.Note: ammoniti Gozzi, Fosu, Bellei Ponzi, Cantaroni; espulso Bovi (S) al 49' st per doppia ammonizioneSanmichelese-La Pieve Nonantola 1-0Rete: 43' st GorzanelliSANMICHELESE: Schiuma, Casini (38' st Ferrari), Merli (40' st Gorzanelli), Baisi, Ashong, Farina, Alicchi, Rafrari (20' st Frimpong), Notari (46' st Costa), Manzini, Peddis. A disp.: Paganelli, Doku, Solla, Palladini, Venturelli. All.: AzzurroLA PIEVE NONANTOLA: Ortensi, Tudini, Passerini, Zanoli (35' st Timperio), Gobbi, Casarano, Esposito, Montorsi (43' st Boriani), Carpeggiani, Margotta (38' st Cataldo), Gilli. A disp.: Calzati, Diallo, Pepe, Erihoui, Parrini, Louissi. All.: BarbiArbitro: Borelli di ParmaNote: ammoniti Baisi, Gorzanelli, ManziniVirtus Camposanto-United Carpi 0-0VIRTUS CAMPOSANTO: Grazia G., Azindow, Pjolla, Cehu, Mensah M.A., Vitiello, Bortolazzi, Grazia A. (88' Denteh), Momodu (66' Gripshi), Majri (79' Mogavero), Tecku (89' Baraldi S.). A disp.: Benetti, Cissè, Mensah M., Boadi, Bojardi. All.: Luppi.UNITED CARPI: Mora, Kundome, Gianasi, Garlappi, Cinelli, Cavallini, Posponi (79' Vezzani), Mebelli (61' Coscelli), Malagoli, Nadiri, Crispino (88' Owusu). A disp.: Guadalupi, Baraldi F., Amedei, Malvezzi, Mariconda, Gualdi. All.: Gilioli.Arbitro: Monaco di Bologna.Note: ammoniti Azindow, Posponi, Pjolla