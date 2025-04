Promozione, Di Cosmo: 'La Virtus Castelfranco non cerca acquirenti'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Il presidente della Virtus Castelfranco Diego Di Cosmo fa chiarezza sulla possibile cessione della società a un gruppo di modenesi con l'allenatore del Modena Mauro Melotti a tirare le fila. 'Il signor Melotti – ci ha scritto Di Cosmo - si è proposto e abbiamo avuto il piacere di ascoltare il progetto per il settore giovanile per i prossimi anni, un progetto molto simile al nostro che le aziende del territorio e Comune supportano con estrema fiducia. In settimana organizzeremo un altro incontro con Melotti, ma ricordo che la Virtus Castelfranco è un'associazione sportiva e non cerca acquirenti ma collaborazione di persone e aziende, per raggiungere prima gli obiettivi prefissati e rispettare le nuove importanti regole e costi del Decreto Milleproroghe 2025 ( Riforma dello Sport)'.

Matteo Pierotti