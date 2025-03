Promozione, domenica ingresso gratuito per festeggiare la Cdr Mutina

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Per la promozione, storica, dell’Atletic Cdr Mutina, capolista del girone B di Promozione, manca l'ultimo tassello. Demenica 15.30 (nuovo orario) allo stadio “Bolelli” di Campogalliano (ingresso gratuito per l'occasione), arriva la United Carpi, affamata di punti salvezza, e per gli “orange” è il secondo match point per conquistare una storica promozione in Eccellenza, per diventare la terza squadra di Modena città capace di salire sul gradino più alto del calcio regionale dopo Modenese e Cittadella.

Alla squadra di Paganelli mancano 2 punti da raccogliere in 4 giornate, visto che a 70 punti e col +11 sulla Sanmichelese seconda a quota 72 non sarebbero più raggiungibili dai sassolesi.

E' ormai solo questione di calcolatrice per portare al gradino più alto quel progetto nato nel 2019 quando la Mutina Sport del patron Gian Lauro Morselli si era unita alla Città dei Ragazzi (avversarie nello stesso girone di Prima “D” del 2018-19) del presidente Giovanni Maggi, dal 1947 punto di aggregazione storico di Modena, dando vita alla nuova società. Il Covid, che di fatto ha azzerato le due stagioni successive, ha un po’ rallentato i progetti, poi la vittoria a suon di record della Prima categoria nel 2022 con Beppe Greco al timone è stata la miccia e dopo due anni di assestamento In alto la Cdr Mutina, qui sopra da sinistra il ds Pivetti, mister Paganelli e il patron Morselli annichilito la concorrenza e nonostante 3 ko ravvicinati fra febbraio e marzo dietro nessuno è riuscito a tenere il passo. Ora manca davvero solo l’ultima ciliegina per una promozione che vale doppio visto che da 4 anni la Cdr non ha un campo proprio e deve emigrare in giro per la provincia per le gare casalinghe, ospitate per due anni dal “Rognoni” della Madonnina e dal 2023 da Campogalliano. In Promozione (terzo e quarto posto) quest’anno con Pier Francesco Pivetti che dalla panchina si è spostato dietro la scrivania per fare il ds e mister Paganelli (reduce dal salto in Eccellenza 12 mesi fa ad Arceto) è arrivata la svolta.