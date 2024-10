Promozione, espulsione al 2' spiana la strada al Castelnuovo: Fiorano ko

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La seconda frazione inizia ancora con gioco spezzettato e contrasti spigolosi fino al 54' quanto il Castelnuovo trova il vantaggio. Punizione dalla sinistra di Copertino in area per Bellei Ponzi in volo che con una splendida torsione di testa indirizza la sfera all'incrocio per un gol da cineteca su cui Baciocchi nulla può.

La partita continua senza occasioni da rete ma nota dolente, l'infortunio al 84' di Cheli che deve abbandonare il campo, auguri anche a lui. Tre punti pesanti per il Castelnuovo che consolida una classifica interessante e Fiorano con l'amaro in bocca chiamato al pronto riscatto.



Mister Marco Casagrandi (Castelnuovo): “Sono contento del risultato, dell'atteggiamento dei miei giocatori, ma brutta partita da parte nostra. Abbiamo fatto una gran fatica adandare in vantaggio anche perché loro si sono chiusi dietro dopo il rosso, ma con l'uomo in più dovevamo fare meglio. Tre punti fondamentali, comunque, nella lotta salvezza”.Mister Simone Cavalli: “Partita decisa ovviamente da quel rosso dopo 2', poi abbiamo avuto un'occasione co, Kolaveri davanti alla porta. Una gara equilibrata e ad armi pari probabilmente non l'avremmo persa”.CASTELNUOVO-FIORANO 1-0

CASTELNUOVO - Menozzi , Gilioli , Nizzoli , Buffagni (56' Copertino), Reggiani , Le Guern , Bellei Ponzi , Fosu , Carbone (77' Cantaroni) , Progulakis (81' Stanzani) , Fugallo (46' Cheli) (84' Baroni) . (A disp: Braglia , Stanzani , Borri , Baroni, Copertino , Battaglia , Cantaroni , Cheli , Bazzani). All: Casagrandi

FIORANO - Baciocchi, Hoxha , Vacondio , Torlai (12' Olmi) , Nocetti , Hardy , Fabbri(88' Hadine) , Guidetti , Kolaveri , Bianchini (77' Kwakye) , Ienna. (A disp: D'Arca , Wusu , Hadine , Kwakye , RRushi , Manzo , Neri , Olmi , Veneziano). All: Cavalli.

ARBITRO - Lancieri di Imola.

RETE: 54' Bellei Ponzi (C)

NOTE: spettatori 100. Espulsi: 2' Nocetti (F), A fine gara Hadine (F). Ammoniti: Progulakis , Le Guern (C), Kolaveri, Bianchini , Hoxha , Vacondio (F)

Claudio Borelli (as Castelnuovo)

Castelnuovo-Fiorano (ph. Menozzi)

Matteo Pierotti