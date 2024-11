Promozione, il Fiorano perde Kolaveri ma prende Cataldo

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Lo stesso Ganaceto aveva definito l'arrivo, la settimana scorsa, del portiere del 2003 Cornia del Formigine. La Pieve Nonantola ha tesserato il centrocampista Diallo che da tempo si allenava coi granata. Ma non è finita: il ds Pisciotta sta per piazzare il colpo Enrico Montorsi, svincolato dall'United Carpi (sul forte centrocampista c'è anche la Sammartinese). Il Montombraro, dopo l'attaccante ex La Pieve Rizzo, che aveva iniziato la stagione al Sant'Agostino, farà altri movimenti. Il Castellarano ha preso Lusoli, punta, dalla Vianese.