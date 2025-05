Promozione, il Montombraro saluta mister Fanti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





I campionati sono terminati da pochi giorni (ma ci sono ancora i playoff e playout da giocare) e già è iniziato il valzer della panchine.

In Eccellenza è ufficiale il divorzio del Terre di Castelli da mister Domizzi: il suo sostituto dovrebbe essere Mirko Fontana che sarà ufficializzato solo la prossima settimana. Qualcuno parla anche di Salmi, ma non sono arrivate conferme: più che altro l'ex tecnico della Cittadella piace al presidente Ali Aden, mentre Alessandro Luppi, che sta facendo il mercato, punta tutto su Fontana, suo vecchio pallino.

In Promozione, cambia la panchina del Montombraro che si è salvato dopo un ottimo girone di ritorno ma soprattutto dopo il mercato di dicembre quando sono arrivati i giocatori voluti dal mister. 'Il Montombraro termina la collaborazione con mister Fabio Fanti e il suo staff. Mister Fanti negli ultimi due anni ha contribuito alla vittoria della Prima categoria e alla salvezza nella stagione successiva in Promozione. La società coglie l’occasione per ringraziare Fabio e il suo staff per l’impegno profuso e augurargli le migliori sorti per il futuro'.

Sempre in Promozione, Semeraro alla fine dovrebbe rimanere alla guida del neopromosso Medolla anche se la società biancoverde, o meglio il presidente Levati, aveva contattato alcuni allenatori come Virgilio del Ganaceto. Ufficiale invece la conferma di Marco Casagrandi sulla panchina del Castelnuovo, mentre Marco Santi non è più l'allenatore del Baiso Secchia.

Matteo Pierotti