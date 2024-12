Promozione, la Cdr Mutina domina ma le inseguitrici non si arrendono

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

, allenatore del Castellarano: 'Io non credo che la Cdr non si possa raggiungere. Certo, ha un bel vantaggio ma c'è ancora tutto un girone di ritorno da giocare e diversi turni infrasettimanali che nascondono delle trappole. Peccato che quando l'abbiamo affrontata, noi avevamo diverse assenze e abbiamo perso pesantemente (2-6). Noi comunque siamo soddisfatti dei nostri 35 punti, che sono tanti (nel girone A la prima, la Castellana Fontana, ha 35 punti, ndr)'., allenatore del Campagnola: 'Non so se riusciremo a prendere la Cdr, ma ci proviamo anche se 12 punti di distacco sono tanti.

Noi però stiamo facendo un ottimo campionato, questo voglio che sia chiaro'.

Massimo Bertazzoni, presidente della Riese: 'Contro di noi la Cdr non avrebbe meritato di vincere, anzi. Purtroppo anche lì siamo stati penalizzati da un arbitraggio che non voglio più commentare. E' vero, la Cdr è la squadra più forte, probabilmente vincerà il campionato, ma nelle prime 10 giornate quando ha vinto tutte le partite, gli è girata bene, cosa che invece non è successa a noi anche e soprattutto a causa di alcuni arbitraggi scandalosi'.

Maurizio Pistoni, dg della Sanmichelese: 'Debbo dire che da questa Sanmichelese mi sarei aspettato di più, visto che la squadra è forte e in estate abbiamo fatto un ottimo mercato tant'è che a dicembre non abbiamo cambiato nessun giocatore. Il nostro obiettivo era e rimane il primo posto, certo che con questo distacco (13 punti ndr), sarà difficile andarli a prendere, ma ci proveremo fino a quando la matematica ce lo permetterà'.

