Promozione, la Cdr Mutina pareggia con lo United Carpi: festa rinviata

La 31^ giornata vede lo United Carpi impegnato nel derby contro la capolista Atletic CDR Mutina. Ai modenesi servono due punti per salire in Eccellenza, mentre per i carpigiani i calcoli sono vietati ed occorre ragionare partita per partita. In un 'Bolelli' gremito e ad ingresso libero per l'occasione, è la Mutina a spingere sul gas fin dai primi minuti. I padroni di casa ci provano al 10' con una punizione che si infrange sulla barriera, poi arrivano altri piazzati e cross pericolosi respinti dalla difesa carpigiana. Al 27' ancora orange al tiro con Teggi che non trova la porta. Poco dopo lo stesso centravanti è nuovamente pericoloso, Mora fa buona guardia. Lo United risponde con Crispino, ostacolato da un intervento al limite della regolarità al momento del tiro.

Al 44' CDR in gol: Hoxha rientra e fa partire un cross dalla trequarti che beffa difensori e portiere carpigiano, insaccandosi in rete per l'1-0. La reazione dello United è guidata da Coscelli, il suo mancino non è preciso.La squadra di mister Gilioli rientra bene dagli spogliatoi ed è subito pericolosa col tiro di Nadiri che esce di poco. I carpigiani poi rischiano la frittata in un paio di circostanze, prima servendo involontariamente le punte modenesi in fase di costruzione e poi con una lettura sbagliata di Kundome, ma in ambo i casi sono bravi i difensori blucelesti a rimediare. Poi Nadiri si accende. Attorno all'ora di gioco il 10 carpigiano è autore di un buono spunto non concretizzato dalla conclusione imprecisa di Malagoli.

Poco dopo ancora l'ex di turno salta un uomo e pennella un cross indirizzato in rete dalla capocciata di Malagoli. Dopo aver subito il pari gli uomini di Paganelli si riportano in attacco, coi tentativi di testa di Teggi e Ricaldone ben controllati da Mora. I pericoli creati dalla CDR portano poi le firme di Caselli e Hoxha, manca ancora la precisione. Nel finale assedio dei modenesi: Muratori di testa non trova la porta, poi Mora è decisivo sul tentativo da pochi passi di Turci, inchiodando il punteggio sull'1-1 finale.Atletic Cdr Mutina-United Carpi 1-1Reti: 44' Hoxha (A), 52' Malagoli (U)ATLETIC CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio (87' Sejdiraj), Ligabue, Gualdi (81' Gollini), Muratori, Ricaldone, Turci, Caselli, Teggi (62' Corbelli), Hoxha, Panzanato (59' Cavani). A disp.: Tagliavini, Ognibene, Lazzaretti, Vignocchi, Veneri. All.: Paganelli.UNITED CARPI: Mora, Kundome, Gianasi (38' Amedei, 83' Gualdi), Garlappi, Cinelli, Paramatti, Coscelli, Mebelli, Malagoli, Nadiri, Crispino (77' Baraldi). A disp.: Malagutti, Pignatti, Malvezzi, Mariconda, Cecchetto. All.: Gilioli.Arbitro: Fogacci di BolognaNote: ammoniti Amedei, Mebelli, Coscelli, Vacondio, Garlappi, NadiriCastellarano-Fiorano 2-0Reti: 35' Ferrara, 5' st BaldelliCASTELLARANO: Lanzotti, Saccani (38' st Bertolani), Pacella, Cavazzoli (28' st Gazzini), Minutolo, Borghi, Lusoli, Baldelli, Travagliati (24' st Animah Barbari), Ferrara, Ficarelli (33' st Belfasti). All.: Lodi Rizzini.FIORANO: Baciocchi, Bak, Balestri (19' st Wusu), Hadine (34' st Rrushi), Hardy Nana, Mastroleo, Canalini, Guidetti, Ienna, Bianchini (38' st Amartey), Neri (23' st Opoku). A disp.: D'Arca, Malivojevic, Vacondio, Torlai, Bruno. All.: Farolfi.Arbitro: Cavallari di Finale EmiliaColombaro-Pgs Smile 1-2Reti: 10' st Sula (C), 15' st Allegra (P), 30' st Lotti (P)COLOMBARO: Tosi, Cornia, Vandelli, Gazzotti, Acanfora (37' st Evangelisti), Malavasi, Calò (30' st Parisi), Savarese (32' st Bernardo), Sula, Cigarini (30' st Pacilli), Rispoli (21' st Francioso). A disp.: Bruno, Schenetti, Sganzerla, Montorsi. All.: Antonelli.PGS SMILE: Botti, Giovani, Bastia, Cavani (26' st Riva), Allegra, Pattuzzi, Zarcone (12' st Ricci), Caselli, Pederzoli, Lotti (40' st Montorsi), Gibertini (45' st Cantacesso). A disp.: Pinchiorri, Piacentini, Ruini, Maietta, Ricci, Giovanardi. All.: Battaglioli.Arbitro: Ferri di BolognaNote: ammoniti Pederzoli, SulaGanaceto-Castelnuovo 0-0GANACETO: Poli, Gianelli, Mondini, Bozzani (75' Fode), Mecorrapaj (30' Vaccari), Sghedoni, Barani (60' Iattici), Paoli, Caselli (80' Della Casa), Feninno, Dapoto (90' Cavani). A disp.: Cornia, Zanni, Bozzani, Barani. All.: VirgilioCASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Stanzani, Pivetti, Baroni, Le Guern, Fosu, Paltrinieri (85' Copertino), Cantaroni (75' Cheli), Bellentani, Fugallo (75' Bellei Ponzi). A disp.: Braglia, Carnevali, Buffagni, Progulakis, Manini. All.: CasagrandiArbitro: Zoffoli di CesenaNote: ammoniti Sghedoni, Fode, Stanzani; espulsi mister Virgilio (G) e Falco (G, vice allenatore) al 91'La Pieve Nonantola-San Felice 4-0Reti: 36' Carpeggiani, 43' Gobbi, 57' su rig. Gilli, 76' ParriniLA PIEVE NONANTOLA: Calzati, Tudini (71' Pepe), Passerini, Timperio, Gobbi, Casarano, Esposito (71' Parrini), Zanoli (54' Erihioui), Carpeggiani (65' Margotta), Montorsi, Gilli (82' Bevini). A disp.: Ortensi, Diallo, Libertino, Paja. All.: BarbiSAN FELICE: Malagoli, Bagni, Malavasi, Giovannini (81' Lugli), Borghi A., Martino, Casari (60' Bernabiti), Pagano, Cheli, Stabellini (81' De Boni), Ndrejaj (70' Borghi T.). A disp.: Galeazzi, Gentile, Incerti, Reggiani, Marchesini. All.: VerdiArbitro: Tagliati di FerraraNote: ammonito ZanoliMontombraro-Casalgrande 1-0Rete: 43' pt CarnazzaMONTOMBRARO: Guerrieri, Feraco (27' st Lotti), Monari, Fusco, Dardi, Bigi, Naini, Generali (20' st Pressato), Sighinolfi, Rizzo (17' st Pappalardo), Carnazza. A disp.: Ferrone, Hinek, Nicita. All.: Fanti.CASALGRANDE: Taglini, Laino, Duci (42' st Occhi), Fantini, Barbieri (13' st Bottazzi), Saetti Baraldi, Caligiuri (17' st Pellati), Mediani (7' st Cisse), De Carluccio, Corsini (30' st Corrente), Tammaro. A disp.: Pagani, Mazzacani, Curti. All.: Cantaroni.Arbitro: Fornabaio di RavennaNote: ammoniti De CarluccioSammartinese-Campagnola 1-3Reti: 46' pt Montanari (C), 6' st Mustica (S), 23' st, 25' st Carlucci (C)SAMMARTINESE: Neviani, Carretti, Semellini, Mustica (38' st Taglia), Pederzoli, Bega, Corradini (27' st Gozzi), Salsi, Ametta (40' st Valentini), Bovi, Gareri. A disp.: Falavigna, Malaguti, Montipò, Gigante, Curcio, Ferrari. All.: Reggiani.CAMPAGNOLA: Vlas, Cavicchioli (20' st Consiglio), Parisi, Previato, Camara, Ricciotti (46' st Vetere), Camillo, Vezzani (40' st Cortese), Carlucci (26' st Jocic), Rivi, Montanari (33' st Mora). A disp.: Vioni, Pedrazzoli, Chakir. All.: ManfrediniArbitro: Cortese di BolognaNote: ammoniti Neviani, Ametta, Taglia, Vlas, Parisi, Camara, Camillo, MontanariSanmichelese-Baiso Secchia 2-0Reti: 12' st Alicchi, 35' st BaisiSANMICHELESE: Schiuma, Costa (23' pt Farina), Merli, Baisi, Tardini, Ashong, Alicchi, Spezzani, Notari (37' st Ferrari), Solla (42' st Rafrari), Peddis. A disp.: Paganelli, Doku, Geti, Gorzanelli, Palladini, Venturelli. All.: AzzurroBAISO SECCHIA: Caccialupi, Bonini, Silvestri, Gazzotti, Valmori (42' st Pedroni), Banzi, Ovi (31' st Ghirelli), Cristiani, Viviroli (26' st Bonicelli), Caputo (37' st Galli), Barozzi (43' st Casini). A disp.: Codeluppi, Incerti, Ghirelli, Benassi, Zanetti. All.: SantiArbitro: Corneti di BolognaNote: ammoniti Spezzani, Baisi, AshongVirtus Camposanto-Riese 2-0Reti: 57' Tecku, 78' MajriVIRTUS CAMPOSANTO: Grazia G., Azindow, Cissè, Mensah M., Cehu, Denteh (78' Mogavero), Tecku, Grazia A., Momodu (20' Majri), Mortari (85' Boadi), Baraldi (72' Gripshi). A disp.: Benetti, El Morasli, Gourchi, Ofosu, Bojardi. All.: Luppi.RIESE: Codeluppi, Coviello, Mussi N. (90' Carretti), Owusu, Malavolti, Cuoghi (80' Incerti), Mazzoli, Boschetti (85' Davoli), Fantastico, Candeloro (46' James), Amura (60' Iemmi). A disp.: Morellini, Turci, Mussi A., Valenti. All.: NazzaniArbitro: Casali di Bologna