Promozione, La Pieve supera (a fatica) la Riese a agguanta i playoff

Non si ferma la corsa della Pieve Nonantola. Dopo aver battuto in rimonta contro il Campagnola, oggi la squadra di Barbi si è imposta con non poca sofferenza, per la verità, sul campo della Riese, che nel primo tempo ha dominato pur andando sotto. Ha deciso la gara un rigore che Margotta si è conquistato e ha trasformato al 27' (anche i reggiani hanno reclamato per un rigore apparso piuttosto netto per fallo di Calzati su Iemmi). Nella ripresa un gol sbagliato per parte e risultato che è rimasto sullo 0-1.



Il tabellino

RIESE-LA PIEVE NONANTOLA 0-1 RIESE (4-3-3): Codeluppi, Coviello (dal 23' st Davoli), Cuoghi (dal 1' st Owusu), Borghi (dal 29' st Incerti), Malavolti, Notario, Mazzoli, Boschetti, Fantastico, Candeloro (dal 43' st Turci), Iemmi. A disp.: Tosi, Amura, Mussi, Carretti, James Moses. All.: Giuseppe Nazzani.

LA PIEVE NONANTOLA (4-3-1-2): Calzati, Tudini (dal 23' st Erihioui), Diallo (dal 15' st Passerini), Timperio, Gobbi, Casarano, Esposito, Zanoli (dal 37' st Parrini), Carpeggiani (dal 37' st Bevini), Cataldo (dal 1' st Gilli), Margotta. A disp.: Ortensi, Gibertoni, Montorsi, Paja. All.: Andrea Barbi. Arbitro: Sfirchi di Piacenza Rete: 27' (rig.) Margotta Note: ammoniti: Codeluppi, Malavolti, Owusu (Riese); Calzati, Timperio, Margotta (Pieve Nonantola)

Matteo Pierotti