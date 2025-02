Promozione, la Sanmichelese cade a Castellarano. Tutti i tabellini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Sanmichelese perde a Castellarano e scivola al quinto posto. Mister Azzurro (Sanmichelese): “Partita decisa da episodi, merito al Castellarano per essere stato più concreto di noi. Non è stata una partita di calcio ma una battaglia e un buttare via il pallone”. L’allenatore del Castellarano Lodi Rizzini: “Grande vittoria molto importante a livello squadra, abbiamo fatto una gran partita perché venivamo da un brutto sabato a Nonantola dove non abbiamo espresso il nostro gioco, su un campo difficilissimo perché oggi era al limite della praticabilità, esprimendo anche un discreto gioco,dove nel primo tempo si giocava un po’ di qua e un po’di là, ma nel secondo tempo li abbiamo schiacciati e devo dire che con 11 assenze abbiamo espresso un ottimo gioco.

Le situazioni da fermo sono importanti e i giocatori hanno fatto bene a crederci facendo una corsa di 50 metri, tanta roba e complimenti a tutti. Della partita dove ci sono stati gli espulsi io non ne voglio parlare, noi abbiamo una rosa importante e chi ha giocato oggi ha fatto la sua partita”.Castellarano-Sanmichelese 1-0Rete: 9' st su rig. FerraraCASTELLARANO: Brevini, Gazzini (27' st Longu), Pacella, Bertolani, Minutolo, Borghi, Lusoli, Saccani, Travagliati, Ferrara (40' st Barbari, 45' st Tincani), Ficarelli. A disp.: Rizzo, Spano, Guicciardi, Dakoli, Maestri, Grignani. All.: Lodi RizziniSANMICHELESE: Schiuma, Ferrari (11' st Casini), Merli, Baisi, Costa, Ashong, Alicchi, Tardini (34' st Gorzanelli), Peddis, Manzini, Frimpong. A disp.: Paganelli, Doku, Spezzani, Solla, Dell'Aia, Rafrafi, Palladini. All.: AzzurroArbitro: Raule di BolognaNote: ammoniti Costa, Frimpong, Ficarelli, Gazzini, BertolaniBaiso Secchia-United Carpi 2-0Reti: 3' pt Barozzi, 23' st Briselli

BAISO SECCHIA: Caccialupi, Bonini, Silvestri, Gazzotti (40' st Ovi), Valmori, Banzi, Viviroli (30' st Casini), Cristiani (16' st Benassi), Briselli (40' st Galli), Ghirelli, Barozzi (28' st Bonicelli). A disp.: Codeluppi, Incerti, Pedroni, Zanetti. All.: Santi.UNITED CARPI: Mora, Amedei, De Marino (9' st Baraldi), Garlappi, Paramatti, Cinelli, Posponi (30' st Osei), Mebelli (22' st Owusu), Addae, Crispino, Vezzani. A disp.: Malagutti, Goldoni, Mariconda, Mal-vezzi, Gualdi. All.: Bonissone.Arbitro: Bellini di Modena.Note: ammoniti Cristiani, Valmori, De Marino, AmedeiCasalgrande-Ganaceto 2-2 giocata il 08/02Reti: 14' Goldoni (G), 51' Laino (C), 67' Dapoto (G), 97' Veronesi (C)CASALGRANDE: Taglini, Laino (80' Occhi), Duci, Caligiuri (70' Mazzacani), Barbieri, Saetti Baraldi, Pellati (60' De Carluccio), Cisse, Capasso (43' Corrente, 85' Mediani), Corsini, Veronesi. A disp.: Pagani, Giaquinto, Tammaro. All.: CantaroniGANACETO: Cornia, Gianelli, Mondini, Vaccari (80' Della Casa), Mandreoli, Sghedoni, Goldoni (35' Feninno), Paoli, Caselli, Dapoto (85' Mecorrapaj), Iattici (43' Barani). A disp.: Poli, Bozzani, Toure, Zanni, Cavani. All.: VirgilioArbitro: Bidzogo di ParmaNote: spettatori 100 circa; ammoniti Cornia, Dapoto, BarbieriFiorano-Castelnuovo 2-3Reti: 3' pt, 6' pt, 30' st Fugallo (C), 42' pt, 39' st su rig. Ienna (F)FIORANO: Baciocchi, Hoxha, Balestri (36' st Kwakye), Torlai, Nocetti (6' st Vacondio), Hardy, Canalini, Guidetti, Ienna, Bianchini (33' st Olmi), Neri (44' st Opoku). A disp.: D'Arca, Hadine, Malivojevic, Manzo, Bach. All.: FarolfiCASTELNUOVO: Menozzi, Manini (12' st Stanzani), Fontanesi, Pivetti, Baroni (33' st Cantaroni), Le Guern, Fosu (19' st Buffagni), Paltrinieri, Carbone, Bellentani (19' st Copertino), Fugallo. A disp.: Braglia, Carnevali, Lodi, Progulakis, Solieri. All.: CasagrandiArbitro: Gjuzi di BolognaNote: ammoniti Balestri, Guidetti, Copertino, Fugallo; espulso Guidetti (F) al 35' ptMontombraro-Colombaro 1-1 giocata il 08/02Reti: 32' pt Sula (C), 44' pt Rizzo (M)MONTOMBRARO: Ferrone, Hinek, Monari, Carnazza, Feraco, Bigi, Naini, Sighinolfi, Zattini (40' st Lotti), Rizzo, Pressato (30' st Pappalardo). A disp.: Guerrieri, Generali, Fusco, Gozzi. All.: Fanti.COLOMBARO: Toni, Cornia (47' st Schenetti), Vandelli, Gazzotti (40' st Pacilli), Acanfora, Malavasi, Francioso (26' st Calò), Savarese, Sula, Cigarini, Rispoli (38' st Montorsi). A disp.: Tosi, Sganzerla, Borelli, Bernardo, Parisi. All.: Antonelli.Arbitro: Bertoni di FaenzaNote: spettatori 50 circa; ammoniti Francioso, Carnazza, BigiPgs Smile-San Felice 4-1 giocata il 08/02Reti: 3' Caselli (P), 32' Montorsi (P), 53' Acanfora (S), 66' Lotti (P), 89' Pattuzzi (P)PGS SMILE: Migliori, Giovani, Ruini Gio., Cavani (86' Riva), Allegra, Pattuzzi (90' Bastia), Zarcone (65' Bylyshi), Caselli, Montorsi, Lotti (80' Giovanardi), Gibertini. A disp.: Botti, Cantacesso, Ruini Gab., Maietta, Pederzoli. All.: BattaglioliSAN FELICE: Malagoli, Bagni (61' Reggiani), Gentile, Giovannini, Pagano (70' Borghi A.), Incerti, Marchesini (54' Ndrejaj), Acanfora, Cheli, Stabellini (73' Bernabiti), Marconi (80' De Boni). A disp.: Biscione, Reggiani, Vilsaint, Lugli, Borghi T.. All.: Pizzo.Arbitro: Cunsolo di BolognaSammartinese-Virtus Camposanto 0-2Reti: 36' Bojardi, 37' TeckuSAMMARTINESE: Frau, Semellini (33' st Corradini), Montipò, Re (28' st Ferrari), Pederzoli, Bega, Salsi (13' st Ametta), Taglia, Gozzi, Bovi, Gareri. A disp.: Bigoni, Malaguti, Curcio, Carretti, Mustica, Gigante. All.: Reggiani.VIRTUS CAMPOSANTO: Grazia, Azindow, Natali, Mensah, Pjolla, Vitiello, Mogavero, Bortolazzi, Momodu (41' st Gripshi), Majri (16' pt Tecku, 46' st Cisse), Bojardi (19' st Cehu). A disp.: Benetti, Telicki, Mortari, Ofosu. All.: Luppi.Arbitro: Petronilla di Parma.Note: ammoniti Bovi, Ametta, Mogavero, Azindow, Momodu; espulso Mogavero (V) al 18' st per doppia ammonizioneCampagnola-Atletic Cdr Mutina e Riese-La Pieve Nonantola rinviate per indisponibilità di campo