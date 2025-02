Promozione, le società hanno accettato: si torna a gironi a 16 squadre

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Manca ancora l'ufficialità ma possiamo già anticipare che dalla stagione 2026/2027 i gironi di Promozione torneranno a 16 squadre. Nella riunione tenutati al Crer con le società di Eccellenza e Promozione si è presa questa decisione. Non tutte erano d'accordo, ovviamente, perché c'è chi spera sempre di essere ripescato e coi gironi a 18 ci sono più possibilità, ma la maggior parte sì. Col clima di queste ultime stagione il presidente del Crer Simone Alberici ha detto basta: troppi rinvii, troppi recuperi e così si torna all'antico: gironi di Promozione a 16 squadre come la Prima categoria, più gestibili di quelli a 18. L'Eccellenza invece rimane a 18. Si pensava a un cambiamento già dalla prossima stagione ma tecnicamente non era possibile e così si cambierà dal campionato 2026/2027. Certo che dalla prossima stagione ci saranno finalmente meno ripescaggi dalla Prima fino alla Terza, questo per poter consentire di poter fare 4 gironi di Promozione da 16 squadre.

Matteo Pierotti