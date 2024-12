Promozione, lo United Carpi si rinforza

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Dopo l’inizio di stagione alla University of Northwestern Ohio, torna in allo United per un breve periodo prima di rientrare negli States.

Le altre

Anche le altre modenesi di Promozione non sono state a guardare. Il colpo della settimana l'ha piazzato il San Felice con l'ex attaccante della Pieve Cheli, dal Rolo. La stessa Pieve ha tesserato Montorsi dall'United Carpi e Cataldo dal Colombaro. Due rinforzi per il Montombraro: Rizzo (ex La Pieve) dal S.Agostino e Pressato (ex Cavezzo). Il Colombaro ha preso Sula dal Casalgrande, Montorsi dalla Pgs e Simone Cornia dal Formigine.

Matteo Pierotti