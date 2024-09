Promozione, mister Cantaroni: 'La Cdr al primo posto non stupisce'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Cdr è l'unica a punteggio pieno , ha già segnato 10 reti, ma la cosa non mi stupisce nel senso che ho sempre detto che è la più forte del girone. E' un po' attardato il Castellarano ma vedrete che alla fine sarà nei primissimi posti, così come la Sanmichelese, che reputo una delle favorite anche se non per il primo posto. La Riese ha pareggiato sì col Baiso però le altre due partite le ha vinte, è una buonissima squadra.

Noi stiamo da neopromossa e con un mercato che è partito in ritardo a causa del ripescaggio a fine luglio, ma stiamo facendo bene (due vittorie e un pareggio ndr), speriamo di continuare così'.

MALTEMPO

A causa del maltempo che ha colpito soprattutto la Romagna, domani il Crer rinvierà tutte le partite del girone B di Eccellenza e del girone D di Promozione, saranno rinviati anche tutti i campionati di Prima, Seconda Terza in quelle zone dove sono caduti 25 mm di pioggia in 24 ore. Da Bologna fino a Piacenza invece si giocherà regolarmente anche perché da oggi fino a domenica non è prevista pioggia.

MINUTO DI RACCOGLIMENTO

Su indicazione del presidente Federale, si terrò un minuto di raccoglimento prima dell’inizio delle gare di tutte le competizioni per l’intero fine settimana, inclusi anticipi e posticipi, per commemorare la scomparsa di Totò Schillaci.

Matteo Pierotti