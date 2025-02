Promozione, Montombraro manda ko la capolista Cdr Mutina. I tabellini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

L'impresa del giorno nel girone B di Promozione è quella del Montombraro che ha espugnato il campo della capolista Cdr Mutina. Fabio Fanti, allenatore degli appenninici, commenta così questo clamoroso successo esterno. “Abbiamo fatto un ottimo primo tempo chiusosi sul 3-0 per noi. Nella ripresa la Cdr ha attaccato e ha accorciato le distanza, ma noi abbiamo stretto i denti e siamo riusciti a portare a casa questa preziosissima vittoria. Debbo dire che la partita poteva finire in parità, la Cdr, che è la squadra più forte del girone e del resto la classifica lo testimonia, ha segnato due gol e creato diverse occasioni, ma noi non abbiamo rubato nulla”.Mister Andrea Paganelli: “Abbiamo disputato un primo tempo al di sotto delle nostre possibilità, di conseguenza abbiamo compromesso la gara.

Ora dobbiamo essere bravi nel capire i nostri errori e voltare pagina, il campionato è ancora lungo e insidioso con tante ottime squadre”.Atletic Cdr Mutina-Montombraro 2-3Reti: 12' su rig. Sighinolfi (M), 20', 25' Rizzo (M), 47' Panzanato (A), 87' Hoxha (A)ATLETIC CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio (75' Sejderaj), Ligabue, Gollini, Muratori, Lazzaretti (46' Vignocchi), Turci (46' Cavani), Caselli, Corbelli (60' Teggi), Hoxha, Panzanato. A disp.: Tagliavini N., Ognibene, Andreoli, Tagliavini A., Veneri. All.: Paganelli.MONTOMBRARO: Ferrone, Hinek, Monari (65' Lotti), Carnazza, Dardi, Bigi, Naini, Sighinolfi, Zattini, Rizzo, Pressato (65' Generali). A disp.: Guerrieri, Fusco, Feraco, Pappalardo. All.: Fanti.Arbitro: Visani di FaenzaNote: ammoniti Rizzo, Gollini, Generali, SighinolfiBaiso Secchia-Pgs Smile 2-0Reti: 26' su rig. Cristiani, 38' BriselliBAISO SECCHIA: Caccialupi, Bonini, Silvestri, Gazzotti, Valmori, Banzi, Benassi (14' st Casini), Cristiani, Briselli (40' st Bonicelli), Ghirelli (43' st Zanetti), Barozzi (28' st Galli).

A disp.: Codeluppi, Incerti, Pedroni, Ovi, Caputo. All.: Santi.PGS SMILE: Migliori, Giovani, Ruini (30' st Ascari), Cavani, Allegra, Pattuzzi (40' st Bastia), Zarcone (18' st Pederzoli), Caselli, Montorsi, Lotti (18' st Ruini), Gibertini. A disp.: Avino, Piacentini, Riva, Maietta. All.: Battaglioli.Arbitro: Ruggeri di CesenaNote: ammoniti Banzi, Allegra, PattuzziCastelnuovo-Riese 3-1Reti: 33' pt, 26' st su rig. Carbone (C), 15' st Candeloro (R), 35' st Fontanesi (C)CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Pivetti (40' st Buffagni), Baroni, Le Guern, Fosu, Bellei, Carbone (35' st Cantaroni), Paltrinieri (20' st Bellentani), Fugallo (43' st Manini). A disp.: Braglia, Lodi, Solieri, Copertino, Progulakis. All.: Casagrandi.RIESE: Codeluppi, Incerti (21' st Turci), Cuoghi, Owusu, Malavolti, Notario, Mazzoli, Boschetti (53' st Amura), Fantastico, Candeloro (35' st Iemmi), Davoli (38' st Borghi). A disp.: Tosi, Coviello, Valenti, Carretti, Brown. All.: Nazzani.Arbitro: Grisendi di Reggio Emilia.Note: ammoniti Baroni, Pivetti, Bellei, Gilioli, Mazzoli, BoschettiColombaro-Fiorano 2-1Reti: 29' su rig. Ienna (F), 43' Sula (F), 52' Cigarini (C)COLOMBARO: Toni, Cornia, Sganzerla, Gazzotti, Schenetti, Malavasi, Calò (70' Bernardo), Savarese, Sula (80' Francioso), Cigarini (70' Vandelli), Rispoli (60' Montorsi). A disp.: Tosi, Borelli, Pacilli, Barbu, Parisi. All.: Antonelli.FIORANO: Bacciocchi, Vacondio (71' Nocetti), Neri (60' Kwakye), Torlai (71' Olmi), Wusu, Hardy, Canalini (60' Opoku), Guidetti, Ienna, Bianchini (65' Hadine), Hoxha. A disp.: D'Arca, Balestri, Bruno, Rrushi. All.: Sonnino (Parenti squalificato)Arbitro: Trevisani di FerraraNote: ammoniti Calò, Guidetti, Hadine, Opoku, OlmiGanaceto-Sammartinese 2-1Reti: 11' st Iattici (G), 29' st Dapoto (G), 37' st Gareri (S)GANACETO: Cornia, Gianelli, Mondini, Bozzani, Mandreoli, Sghedoni, Barani (8' st Goldoni), Paoli, Caselli, Dapoto, Iattici (27' st Della Casa). A disp.: Correale, Vaccari, Toure, Zanni, Cavani, Feninno. All.: Virgilio.SAMMARTINESE: Falavigna, Semellini, Montipò, Re, Pederzoli, Carretti, Corradini (18' st Ametta), Taglia (36' st Curcio), Gareri, Bovi (32' st Salsi), Mustica (18' st Gozzi). A disp.: Frau, Malaguti, Gigante, Ferrari. All.: Reggiani.Arbitro: Tassi di Forlì.Note: ammoniti Iattici, Montipò, Re, Curcio, AmettaLa Pieve Nonantola-Castellarano 3-1 giocata il 01/02Reti: 24' Cataldo (L), 35' su rig. Gilli (L), 57' Borghi (C), 86' Casarano (L)LA PIEVE NONANTOLA: Ortensi, Tudini, Passerini (69' Diallo), Timperio, Gobbi, Casarano, Esposito (79' Zanoli), Boriani, Carpeggiani, Cataldo (87' Parrini), Gilli. A disp.: Calzati, Pepe, Montorsi, Monaco, Gibertoni, Traversi. All.: BarbiCASTELLARANO: Brevini, Gazzini, Longu (51' Pacella), Bertolani (75' Teneggi, 90' Maestri), Minutolo, Borghi, Lusoli, Saccani (80' Baldelli), Travagliati, Ferrara, Ficarelli. A disp.: Rizzo, Guicciardi, Vandelli, Giuliani, Animah. All.: Lodi RizziniArbitro: Mariano di BolognaNote: ammoniti Ferrara, FicarelliSan Felice-Casalgrande 1-2Reti: 25' pt Marconi (S), 20' st, 40' st Veronesi (C)SAN FELICE: Malagoli, Ed Darraj (18' st Borghi A.), Malavasi (41' st Borghi T.), Giovannini, Pagano, Martino, Marchesini (18' st Vilsaint), Acanfora (33' st De Boni), Cheli, Stabellini, Marconi (29' st Bernabiti). A disp.: Biscione, Reggiani, Lugli, Frolli. All.: Pizzo.CASALGRANDE: Taglini, Bottazzi (41' st Lanno), Occhi (13' st Duci), Fantini (13' st Caligiuri), Barbieri, Saetti Baraldi, Corrente (25' st Pellati), Cisse, Capasso, Corsini, Veronesi. A disp.: Pagani, Mazzacani, Curti, De Carluccio. All.: CantaroniArbitro: Fornabaio di RavennaSanmichelese-Virtus Camposanto 4-2Reti: 4' pt Majri (V), 7' pt su rig., 30' pt, 2' st su rig. Manzini (S), 26' pt Peddis (S), 18' st Mogavero (V)SANMICHELESE: Paganelli, Ferrari, Merli, Baisi, Costa, Casini (6' st Solla), Alicchi (28' st Ashong), Tardini (28' st Gorzanelli), Peddis, Manzini, Rafrari. A disp.: Schiuma, Doku, Ciccone, Dell'Aia, Palladini, Frimpong). All.: AzzurroVIRTUS CAMPOSANTO: Grazia G., Pjolla, Vitiello, Cehu (44' st Natali), Mensah A. (47' st Cisse), Boadi, Bortolazzi (1' st Mogavero), Grazia A. (47' st Telicki), Momodu, Majri, Bojardi (34' st Gripshi). A disp.: Benetti, Ofusu, Mensah M., Mortari. All.: LuppiArbitro: Bertoni di FaenzaNote: ammoniti Ferrari, Merli, Cehu, Mensah A., Natali, MogaveroUnited Carpi-Campagnola 0-0UNITED CARPI: Mora E., Amedei, Gianasi, Mebelli (23' st Posponi), Paramatti, Garlappi, Malagoli, Vezzani A., Crispino, Nadiri, Baraldi (26' st Addae). A disp.: Guadalupi, De Marino, Stefanini, Osei, Owusu, Malvezzi, Goldoni. All.: Bonissone.CAMPAGNOLA: Vlas, Camillo, Parisi, Vezzani M., Camara, Ricciotti, Previato (15' st Pedrazzoli), Barilli (39' st Chakir), Jocic, Rivi, Montanari. A disp.: Vioni, Marzi, Mora G., Vecchia, Cortese, Consiglio. All.: Manfredini.Arbitro: Cobzaru di Bologna.Note: ammoniti Addae, Mora E., Vezzani A., Camara, Vlas, Montanari; espulsi Malagoli (U) al 26' st, Nadiri (U) al 51' st per doppia ammonizione, Rivi (C) al 53' st