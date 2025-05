Promozione, playoff: Sanmichelese trafitta dal Campagnola ma nulla è perduto

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Nella finale dei playoff del girone B di Promozione, la Sanmichelese viene battuta dal Campagnola che sale in Eccellenza. Per la squadra di Azzurro, ora sesta nella classifica delle eventuali ripescate (ci sono già 5 posti liberi...) però nulla è compromesso perché basta che una tra Vianese e Mezzolara salga in Serie D con gli spareggi, che l'Eccellenza per i sassolesi diventi realtà.

Al 2′ Peddis ha sui piedi la palla buona, ma defilato sulla sinistra in area di rigore tenta una sorta di pallonetto che termina sul fondo. Altri due minuti e Peddis lanciato a rete viene atterrato al limite dell’area da Parisi, ma l’arbitro sorvola per un episodio molto dubbio e con anche eventuale cartellino da valutare.

Verso la fine del tempo si fa vedere il Campagnola: Costa si fa anticipare da Rivi che da due passi calcia incredibilmente alto. Al 43′ angolo di Manzini che attraversa pericolosamente tutta l’area di rigore senza che nessuno intervenga. La prima parte si chiude con Ricciotti del Campagnola costretto a lasciare il campo per un infortunio muscolare e un colpo di testa alto ravvicinato di Carlucci per gli ospiti. Nella ripresa i reggiani partono con un piglio diverso e hanno più gamba sbloccando la partita: Rivi liscia il tiro o fa una finta per l’inserimento di Barilli che solo davanti a Schiuma insacca. Al 32′ il raddoppio con il pallone messo in mezzo da Consiglio e girato in rete sul primo palo da Carlucci. La Sanmichelese prova a reagire alla mazzata, ma prima della fine è Schiuma a salvare ancora i suoi con una paratona su Rivi e sventando in tuffo un rasoterra di Previato.SANMICHELESE-CAMPAGNOLA 0-2RETI: s.t. 25′ Barilli, 32′ Carlucci.SANMICHELESE ((4-2-3-1): Schiuma; Costa, Spezzani, Farina, Merli; Tardini (32′ s.t. Notari), Alicchi; Frimpong, Baisi, Manzini; Peddis. (Paganelli, Casini, Doku, Ferrari, Rafrari, Gorzanelli, Solla, Palladini). Allenatore: Nunzio Azzurro.CAMPAGNOLA (3-5-2): Vlas; Cavicchioli, Parisi, Marzi; Camillo (13′ s.t. Consiglio), Vezzani, Barilli (42′ s.t. Jocic), Previato, Ricciotti (45′ p.t. Mora); Carlucci (39′ s.t. Montanari), Rivi. (Vioni, Fontanesi, Pedrazzoli, Chakir, Vetere). Allenatore: Maurizio Vincenzi (squalificato Mattia Mamfredini).ARBITRO: Clemente di Ravenna (Marasco e Spada di Bologna).NOTE: pomeriggio estivo e terreno di gioco in sintetico. Spettatori 600 circa. Ammoniti: Camillo, Carlucci e Mora. Angoli: 6 a 7. Recuperi: 3′ p.t. e 4′ s.t.