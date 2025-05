Promozione, playout: United Carpi salvo, il Fiorano retrocede in Prima

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





United Carpi e Fiorano si affrontano nel playout salvezza, match che non ha bisogno di presentazioni. Tra le due squadre, che hanno terminato il campionato a pari punti, lo United Carpi può contare sul fattore 'scontri diretti'. Un parametro favorevole ai blucelesti, che consente loro di giocarsi il playout tra le mura amiche e di potersi accontentare anche di un pari al termine dei supplementari. Al 9' primo tiro della partita ad opera di Canalini, conclusione smorzata in angolo. Lo United ci prova con alcuni piazzati, la difesa fioranese però fa buona guardia. Al 22' punizione insidiosa di Balestri, la palla si spegne di poco alta sulla traversa. Poi Guidetti prova la soluzione personale da lontanissimo senza trovare la porta. La squadra di Gilioli si fa quindi vedere con Malagoli, contrastato due volte al momento del tiro da posizione favorevole.

Al 38' torre dello stesso Malagoli per l'accorrente Posponi, tentativo fermato da un difensore. Al 49' è ancora Canalini a provarci dalla distanza, la sfera manca di poco il palo alla destra di Mora. Tre minuti più tardi gran filtrante di Mebelli per Garlappi, Bacciocchi è provvidenziale in uscita. Passa qualche istante e lo United è nuovamente pericoloso con Nadiri, che raccoglie l'invito di Posponi senza trovare la porta. Attorno all'ora di gioco la difesa del Fiorano rischia il pasticcio: Bacciocchi non si intende con la sua difesa e lascia il pallone sulla trequarti a disposizione di Nadiri, che però non ne approfitta. Al minuto 69 percussione di Posponi, mancino largo. L'esterno bluceleste tenta poi di sorprendere Bacciocchi da lontano, la sfera esce non di molto. Il peso del match influenza lo spettacolo in campo, le occasioni sono poche.

Per decretare chi conquisterà la salvezza occorrono quindi i supplementari. Al 93' Bianchini approfitta di un errore di Kundome e calcia con l'esterno, tiro vicinissimo al palo lontano. Gli ospiti ci provano ancora al 104' con Ienna, che entra in area venendo fermato dal classe '07 Gualdi. In apertura del secondo tempo supplementare Crispino ha la palla dell'1-0 ma conclude alto. L'ultima occasione dei fioranesi arriva al 113' con Hoxha che da fuori calcia alto. Nessun gol al triplice fischio: al 'Frignani' scatta la festa, lo United Carpi resta in Promozione.UNITED CARPI - FIORANO 0-0United Carpi: Mora, Kundome, Gianasi (51' Vezzani), Garlappi, Cinelli, Gualdi, Coscelli (65' Crispino), Mebelli (94' Amedei), Malagoli, Nadiri, Posponi (108' Baraldi). A disposizione: Guadalupi, Pellacani, De Marino, Mariconda, Owusu. All. Gilioli.Fiorano: Bacciocchi, Bach, Balestri (64' Vacondio), Torlai, Wusu (105' Mastroleo), Hardy, Hoxha, Canalini, Neri (94' Amartey) , Guidetti (65' Ienna), Bianchini (113' Opoku). A disposizione: D'Arca, Rrushi, Malivojevic, Bruno. All. Farolfi.Arbitro: D'Ovidio di Bologna.Assistenti: Campisi di Bologna, Lauriola di Bologna.Ammoniti: Neri, Balestri, Gualdi, Ienna, Posponi, Wusu, Hoxha, Nadiri.Recupero: 2', 4'; 2', 2'.ECCELLENZANei due spareggi per la D Correggese-Nibbiano 2-1 e Mezzolara-T. Coriano 0-1. Nel girone “A” il 18/5 finale playoff Nibbiano-Vianese, playout Rolo-Gotico 1-0. Nel girone “B” semifinale playoff Pietracuta-Castenaso 3-0, il 18/5 finale Mezzolara-Pietracuta, playout Gambettola-Faenza 0-1 e Sant’Agostino-Reno 2-0PROMOZIONESemifinale playoff Campagnola-Castellarano 1-1, finale il 18 Sanmichelese-Campagnola. Playout United Carpi-Fiorano 0-0.PRIMANel girone “C” semifinali playoff Virtus Libertas-Madonnina 2-1 e FalkGalileo-Rubierese 1-0, finale 18/5 V. Libertas-Falk. Playout Campeginese-Corlo 0-0. Nel girone “D” semifinale playoff Polinago-Spilamberto 0-1, finale il 18 Maranello-Spilamberto. Playout Lama-Pavullo 2-0 e Vis San Prospero-Fox 0-0.SECONDANel girone “F” semifinale playoff San Paolo-Saliceta 0-0, finale il 18 Ubersetto-San Paolo. Andata playout (rit. 18/5) J. Fiorano-Levizzano 1-1. Nel girone “G” semifinali playoff Rivara-Carpine 3-2 e Sermide-Bondeno 1-0, finale 18/5 Rivara-Sermide.TERZANel girone “A” promosso l’Audax Casinalbo, playoff quarti (18/5) Magreta-A. Solignano, San Francesco-Academy e Terre di Castelnuovo-Union 81, in semifinale Madonna di Sotto. Nel girone “B” promossa Novese, playoff quarti (18/5) Cognentese-Gaggio, Cortilese-Sanfa e Concordia-Monari, in semifinale Virtus Possidiese.