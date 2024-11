Promozione: Poli, da attaccante a pararigori

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Sull'episodio e sulla partita di domenica dice il direttore tecnico dei reggiani Stefano Zannoni: 'Il Ganaceto ha legittimato la vittoria sfruttando molto meglio i singoli episodi come quello del rigore, ma la sconfitta di domenica non sottrae proprio nulla alla qualità del lavoro che stiamo portando avanti con Santi, che ha saputo subito infondere tranquillità alla squadra'.

Avete collezionato un totale 14 punti in 10 incontri e stazionate 6 lunghezze al di sopra della zona playout. Domenica sfiderete la dominatrice del girone B di Promozione. Il duello con la Cdr Mutina arriva al momento giusto?

'Sì, senza dubbio. La Cdr è una squadra vincente a cominciare dall'allenatore Paganelli, che lo scorso anno ha condotto l'Arcetana a centrare una straordinaria promozione. Noi speriamo molto anche sul sostegno del nostro pubblico, sempre numeroso e caldo quando giochiamo in casa. Tutto ciò tenendoci ben lontani da frasi fatte del tipo 'la Cdr non potrà vincere sempre'. Affermazioni del genere sono ben distanti dalla nostra visione'.

Come vi presenterete? Qualche assenza?

'Purtroppo sarà fuori l'acciaccato Banzi e lo squalificato Abbati, però per il resto saremo al completo. Potremo contare pure su Cristiani, oltre che su Daniele Barozzi'.

Un risultato utile sarebbe un buon motivo per alzare l'asticella in merito agli obiettivi?

'Vincere o anche solo pareggiare significherebbe compiere un'impresa'.

Matteo Pierotti