Promozione: Riese e Castellarano tengono il passo del Cdr Mutina. I tabellini

In fondo, un'altra pesante sconfitta per il Fiorano battuto nel derby delle ceramiche dalla Sanmichelese.L'allenatore del Montombraro Fabio Fanti: “Abbiamo vinto con pieno merito sia come gioco che come occasioni.

Poi dopo il nostro vantaggio loro potevano anche pareggiarla, ma il risultato è assolutamente legittimo e meritato”. Mister Raffaele Pizzo (San Felice): “In questo campo molto stretto, piccolo, era difficile fare calcio. Ce la siamo giocata fino ala fine, credo che il pareggio sarebbe stato più giusto ma noi non siamo stati concreti davanti alla porta. Peccato per il risultato ma la prestazione nostra è stata buonissima”. Mister Roberto Cantaroni (Casalgrande): “Dopo un primo tempo tattico, nella ripresa abbiamo fatto decisamente meglio noi, avremmo sicuramente meritato i tre punti”. Per noi c'era un rigore clamoroso su Veronesi. Mister Marco Casagrandi (Castelnuovo) è onesto: “Brutta partita da parte nostra. Noi siamo partiti bene ma poi abbiamo fatto male, abbiamo portato a casa un punto che ci va benissimo perché il Casalgrande avrebbe meritato la vittoria, non ci sono dubbi”



Namuangrak (ds United Carpi): 'Il pari era il risultato giusto. Complimenti ai ragazzi scesi in campo per aver dato il meglio nonostante tante assenze. Purtroppo oggi non possiamo non parlare di un arbitraggio con diverse scelte confuse, come l'ingiusta espulsione comminata e revocata al Castellarano per uno scambio di giocatori, l'espulsione per due gialli quasi gratuiti a Malavasi o l'annullamento del gol dell'1-1, per un fuorigioco inesistente sconfessato anche nel post partita dai protagonisti'.

Mauro Reggiani (all. Sammartinese): “Oggi credo che la Pieve sia andata a casa contenta per il punto preso. Noi abbiamo avuto diverse occasioni, loro hanno pareggiato con un rigore (il quinto in 4 gare, ndr) che c'era, ma noi avremmo meritato i tre punti”. Il ds della Pieve Tony Pisciotta: “Un punto sofferto ma debbo dire che il rigore era netto, anzi ce ne era uno prima per un fallo di mano non fischiato”.

In casa Fiorano nessuno ha voglia di parlare, parla invece mister Nunzio Azzurro: “Ottimo approccio e siamo andati sul 2-0, nella ripresa l'abbiamo gestita. Complimenti anche a quelli che sono partiti dalla panchina”.

Matteo Virgilio (all. Ganaceto): “Primo tempo equilibrato, mentre nella ripresa non abbiamo fatto bene. Non pensavo di perdere oggi a Colombaro ma alla fine è giusto così, ci servirà da lezione”. Enrico Cappi (ds Colombaro): “Bisogna fare i complimenti alla squadra che non ha mai mollato”.



MERCATO

Il Montombraro ha ceduto il centrocampista Umberto D'Antini, classe 2000, al Casalgrande.



I TABELLINI

Casalgrande-Castelnuovo 0-0

CASALGRANDE: Pagani, Laino, Duci, Fantini, Barbieri (78' Gazzini), Saetti Baraldi, Pellati (87'

Curti), Bottazzi, Veronesi, Corsini (74' Buffagni), Tammaro (89' Bylyshi). A disp.: Taglini, Pellesi, Palladini, Mazzacani, Sula. All.: Cantaroni

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi (73' Nizzoli), Reggiani, Baroni, Le Guern, Fosu (73' Bellei Ponzi), Pivetti, Carbone (81' Fugallo), Progulakis (87' Buffagni), Cheli (67' Copertino). A disp.: Braglia, Manini, Borri, Stanzani. All.: Casagrandi

Arbitro: Zaccaria di Faenza

Note: spettatori 120 circa; ammoniti Veronesi, Fantini , Bottazzi, Baroni



Castellarano-United Carpi 1-0 giocata il 21/09

Rete: 64' Saccani

CASTELLARANO: Lanzotti, Longu, Belfasti, Cavazzoli, Paglia, Borghi, Ferrari, Saccani, Cipolli (79' Baldelli), Bettelli, Pozzi (57' Giuliani). A disp.: Brevini, Vandelli, Dakoli, Spano, Pascali, Maestri, Teneggi. All.: Lodi Rizzini

UNITED CARPI: Guadalupi, Gianasi, Anang, Mebelli, Sentieri, Malavasi, Martino, Garlappi, Malagoli (77' Pellacani), Majri (72' Mariconda), Rovatti (83' Baraldi). A disp.: Goldoni, Esposito, Malvezzi, Perini, Cecchetto. All.: Greco

Arbitro: Topo di Cesena

Note: ammoniti Mebelli, Cipolli, Borghi, Belfasti, Malavasi, Paglia, Anang, Mariconda; espulso Malavasi al 73' per doppia ammonizione; recupero 0', 4'



Colombaro-Ganaceto 2-1

Reti: 3' st Caselli (G), 12' st Parisi (C), 40' st Vandelli (C)

COLOMBARO: Toni, Amadessi (6' st Parisi), Vandelli, Pacilli (34' pt Vernillo), Evangelisti, Malavasi, Calò (21' st Schenetti), Rispoli, Francioso (21' st Bernardo), Cigarini (42' st Savarese), Masi. A disp.: Tosi, Borelli, Sganzerla, Gazzotti. All.: Antonelli

GANACETO: Poli, Veronesi (35' st Mandreoli), Mondini, Bozzani (21' st Dago), Mecorrapaj, Sghedoni, Goldoni (30' st Dapoto), Vaccari, Caselli, Feninno (42' st Della Casa), Cavani (37' st Toure). A disp.: Pinchiorri, Zanni, Cavani, Dago, Messori. All.: Virgilio

Arbitro: Palombo di Ravenna

Note: spettatori 50 circa; ammoniti Mecorrapaj, Bozzani; espulsi Masi (C) al 60', Mecorrapaj (G) al 75' per doppia ammonizione



Fiorano-Sanmichelese 0-3

Reti: 12’, 55' Manzini, 15’ Frimpong

FIORANO: Baciocchi, Hoxha, Kwakye (74’ Hadine), Torlai (45’Guidetti), Vacondio, Nocetti, Fabbri (85’ Rrushi), Mastroleo (80’ Manzo), Corrente, Olmi (63’ Neri), Ienna. A disp.: D’Arca, Wusu, Scalabrini, Fornasari. All.: Cavalli

SANMICHELESE: Schiuma, Costa, Merli, Baisi (77’ Casini), Farina, Ferrari, Alicchi, Spezzani, Peddis, Manzini (72’ Rafrafi), Frimpong (77’ Gorzanelli). A disp.: Paganelli, Doku, Pasini, Geti. All.: Azzurro

Arbitro: Artoni di Reggio Emilia

Note: ammoniti Kwakye, Merli



Montombraro-San Felice 1-0

Rete: 11' st Sighinolfi

MONTEOMBRARO: Ferrone, Feraco (25' st Hinek), Ferroni, Fusco, Dardi, Bigi, Monari (33' st Gozzi), Sighinolfi, Zattini (1' st Pappalardo), Carnazza, Colace (22' st Naini), A disp.: Guerrieri, Ognibene, Costati, Boschi, Nicita. All.: Fanti

SAN FELICE: Galeazzi, Gentile, Zanfi (22' st Reggiani), Pagano (33' st Casari), Bagni, Martino, Buscè (15' st Boni), Giovannini (30' st Masuzzo), Bernabiti, Stabellini, Ndrejaj. A disp.: Malagoli, Borghi, Sottili, Acanfora, Borghi. All.: Pizzo

Arbitro: Monaco di Bologna

Note: ammoniti Fusco, Naini, Ferrone, Gentile



Riese-Pgs Smile 3-0

Reti: 21' pt, 40' pt, 35' st Fantastico

RIESE: Codeluppi, Cuoghi (28' st Davoli), Nocerino, Owusu, Malavolti, Notario Aranda, Amura (33' st Turci), Boschetti, Fantastico (42' st Candeloro), Volpini (28' st Mussi), Pedrazzoli (15' st Borghi). A disp.: Tosi, Carretti, Iemmi, Incerti. All.: Nazzani

PGS SMILE: Migliori, Cantacesso, Giovani, Riva, Piacentini, Pattuzzi, Darga (32' st Zarcone), Caselli (10' st Maietta), Montorsi, Lotti (32' st Pederzoli), Faella (10' st Gibertini). A disp.: Botti, Ruini, Allegra, Bastia, Cavani. All.: Santini

Arbitro: Trevisani di Ferrara

Note: ammoniti Cuoghi, Fantastico, Mussi, Giovani, Notario Aranda, Riva, Pattuzzi, mister Santini; espulso Notario Aranda (R) al 33' st per doppia ammonizione



Sammartinese-La Pieve Nonantola 1-1

Reti: 75' Salsi (S), 84' su rig. Gilli (L)

SAMMARTINESE: Neviani, Turri (71' Salsi), Montipo, Bovi (87' Alves), Pederzoli, Bega, Toscano, Mustica, Zogu, Liguoro (65' Corradini), Gareri (89' Ametta). A disp.: Falavigna, Malaguti, Curcio, Carretti, Gigante. All.: Reggiani

LA PIEVE NONANTOLA: Calzati, Pepe, Monaco (60' Passerini), Pederzani (60' Shanableh), Gobbi, Casarano, Esposito, Erihioui (61' Boriani), Carpeggiani (69' Guerzoni), Iazzetta, Gilli. A disp.: Fiorito, Gheduzzi, Parrini, Rizzi, Bevini. All.: Fusco

Arbitro: Torrisi di Reggio Emilia

Note: ammoniti Esposito, Bega, Zogu, Iazzetta



Virtus Camposanto-Atletic Cdr Mutina 1-4 giocata il 21/09

Reti: 4' Corbelli (A), 15' Ricaldone (A), 59' Momodu (V), 68' Panzanato (A), 76' Turci (A)

VIRTUS CAMPOSANTO: Grazia G., Azindow, Vitiello, Cehu, Mensah M. A. (46' Mensah M.), Pjolla, Bortolazzi, Mogavero (65' Natali), Momodu, Baraldi, Tecku (46' Grazia A.). A disp.: Benetti, Diozzi, Nobili, Bahi, Mortari. All.: Luppi

ATLETIC CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio, Ligabue, Gualdi, Muratori, Ricaldone, Turci, Caselli (82' Andreoli), Corbelli (80' Gozzi), Hoxha (85' Tagliavini A.), Panzanato (70' Gollini). A disp:. Tagliavini N., Ognibene, Lazzaretti, Pramarzoni, Veneri. All.: Pivetti (Paganelli squalificato)

Arbitro: Meloro di Parma

Note: spettatori 120 circa; ammonito Bortolazzi

Matteo Pierotti