Promozione, storica promozione per la Cdr Mutina. Tutti i tabellini

L'Atletic Cdr Mutina, superando in rimonta la Pieve Nonantola, ottiene la storica promozione in Eccellenza. È festa grande per la squadra di mister Andrea Paganelli, costruita dal debuttante ds Pier Francesco Pivetti a cui in estate il patron Gian Lauro Morselli ha consegnato le chiavi del progetto nato nel 2019 quando la Mutina Sport dell’imprenditore ex Modena e Rosselli, titolare di Emiliana Serbatoi, si era unito alla Città dei Ragazzi del presidente Giovanni Maggi.

«Vincere i campionati è sempre una grande gioia – racconta Morselli – dietro c’è una squadra che va pensata per fare bene e per vincere, ma non è mai facile. Ho avuto la fortuna di avere uno staff eccezionale guidato da mister Paganelli e dal ds Pivetti, giocatori che hanno dato l’anima fino all’ultimo minuto dell’ultima gara e non hanno mai mollato. Ripensando

a 12 mesi fa è stata una faticata non piccola, perché non ho strutture in cui giocare (la Cdr quest'anno ha giocato a Campogalliano, lo scorso anno alla Madonnina) e sono da solo con le poche persone che mi hanno dato una mano. Penso di avere fatto il massimo, di più non si poteva e ci godiamo questo traguardo storico. Il futuro? Lo studieremo insieme, strafelice per il traguardo»La Pieve Nonantola-Atletic Cdr Mutina 1-2Reti: 46' pt su rig. Montorsi (L), 46' Caselli (A), 56' Teggi (A)LA PIEVE NONANTOLA: Calzati, Tudini, Passerini (67' Diallo), Timperio (67' Erihioui), Gobbi, Casarano, Esposito, Zanoli (77' Parrini), Carpeggiani, Montorsi, Margotta (67' Gilli). A disp.: Ortensi,Pepe, Bevini, Iazzetta, Boriani. All.: BarbiATLETIC CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio, Ognibene, Gualdi, Muratori, Ricaldone, Turci (91' Ligabue), Caselli, Teggi (86' Vignocchi), Hoxha, Gollini. A disp.

: Schena, Guerrero, Sejdiraj, Lazzaretti, Cavani, Veneri, Corbelli. All.: PaganelliArbitro: Bellini di ModenaNote: ammoniti Margotta, Hoxha, Gollini, Ricaldone, ErihiouiBaiso Secchia-Virtus Camposanto 2-1Reti: 4' st su rig. Bojardi (V), 7' st Caputo (B), 36' st Barozzi (B)BAISO SECCHIA: Caccialupi, Bonini, Silvestri, Gazzotti, Valmori, Banzi, Viviroli (17' st Galli), Cristiani, Ghirelli (30' st Ovi), Caputo (43' st Benassi), Barozzi (37' st Bonicelli). A disp.: Codeluppi, Incerti, Pedroni, Casini, Zanetti. All.: SantiVIRTUS CAMPOSANTO: Grazia, Mensah A., Cisse, Maxwell M. (21' st Mogavero), Cehu, Bortolazzi, Tecku, Grazia, Bojardi, Mortari (21' st Denteh), Majri (30' st Gripsji). A disp.: Benetti, Telicki, Boadi, Gourchi, Ofusu, Baraldi. All.: LuppiArbitro: Nadini di ModenaNote: ammoniti Valmori, Cristiani, Mensah A., Cehu, BortolazziCampagnola-Castellarano 2-1Reti: 21' Carlucci (Cam), 1' st Ferrara (Cas), 37' st Rivi (Cam)CAMPAGNOLA: Vlas, Cavicchioli, Ricciotti, Previato, Camara, Parisi, Camillo (22' st Consiglio), Vezzani, Carlucci (35' st Jocic), Rivi (48' st Mora). A disp.: Vioni, Cortese, Vetere, Chakir. All.: Manfredini.CASTELLARANO: Lanzotti, Saccani, Pacella (21' st Belfasti), Cavazzoli, Minutolo, Borghi, Lusoli, Baldelli (21' st Gazzini), Travagliati (31' st Animah), Ferrara (31' st Colley), Ficarelli. A disp.: Brevini, Lungu, Maestri, Guicciardi, Bertolani. All.: Lodi Rizzini.Arbitro: Danielli di BolognaNote: ammoniti Parisi, mister Manfredini, CavazzoliCastelnuovo-Colombaro 0-1Rete: 15' st su rig. SulaCASTELNUOVO: Menozzi Gilioli, Fontanesi, Pivetti, Baroni, Le Guern, Fosu (26' st Copertino), Paltrinieri (40' st Progulakis), Carbone, Bellentani (34' st Cantaroni), Fugallo (1' st Cheli). A disp.: Braglia, Stanzani, Buffagni, Bellei Ponzi, Manini. All.: Casagrandi.COLOMBARO: Tosi, Cornia, Evangelisti, Acanfora, Gazzotti, Malavasi, Vandelli (39' st Calò), Savarese, Sula (39' st Bernardo), Rispoli (30' st Montorsi), Cigarini. A disp.: Bruno, Schenetti, Sganzerla, Pacilli, Francioso, Parisi. All.: Perziano.Arbitro: Bidzogo di ParmaNote: ammoniti Fosu, Carbone, Baroni, SulaFiorano-Casalgrande 1-2Reti: 2' st Cisse (C), 10' st Corsini (C), 33' st Bianchini (F)FIORANO: Bacciocchi, Bach, Wusu (21' st Vacondio), Torlai (39' st Manzo), Hardy, Mastroleo (26' st Hadini), Canalini (21' st Amartey), Guidetti, Ienna (15' st Opoku), Bianchini, Neri. A disp.: D'Arca, Rrushi, Malivojevic, Fornasari. All.: FarolfiCASALGRANDE: Taglini, Bottazzi, Duci, Mazzacani (1' st Fantini), Occhi, Saetti Baraldi, Pellati (35' st Barbieri), Cisse (47' st Mediani), Corrente, Corsini, De Carluccio (1' st Veronesi, 26' st Caligiuri). A disp.: Pagani, Giaquinto, Curti, Tammaro. All.: CantaroniArbitro: Romini di RavennaNote: ammoniti Bottazzi, Fantini, OcchiPgs Smile-Sammartinese 1-1Reti: 31' Lotti (P), 44' Salsi (S)PGS SMILE: Botti, Giovani, Bastia, Cavani, Allegra, Pattuzzi, Zarcone (12' st Riva), Caselli (12' st Ricci), Pederzoli, Lotti, Gibertini. A disp.: Pinchiorri, Cantacesso, Piacentini, Giovanardi, Maietta, Montorsi. All.: Battaglioli.SAMMARTINESE: Neviani, Carretti, Montipò, Mustica, Pederzoli, Bega, Turri (33' st Semellini), Salsi, Gozzi, Bovi, Gareri (36' st Valentini). A disp.: Falavigna, Malaguti, Taglia, Corradini, Gigante, Curcio, Ferrari. All.: Reggiani.Arbitro: Leone di Ferrara.Note: ammonito CarrettiRiese-Montombraro 3-0Reti: 14' pt Mazzoli, 17' st, 26' st su rig. FantasticoRIESE: Codeluppi, Incerti (23' st Valenti), Cuoghi (40' st Barletta), Owusu, Malavolti, Notario Aranda Mazzoli (23' st Coviello), Amura, Fantastico, Candeloro (31' st Carretti), Mussi (1' st Davoli). A disp.: Morellini, Turci, Iemmi, James. All.: NazzaniMONTOMBRARO: Guerrieri, Feraco, Monari, Fusco, Dardi, Bigi (27' st Hinek), Naini, Sighinolfi, Zattini, Rizzo (27' st Pappalardo), Carnazza (20' pt Generali). A disp.: Ferrone, Nicita, Pressato, Lotti, Goziz. All.: FantiArbitro: Grisendi di Reggio EmiliaNote: ammoniti Incerti, Mazzoli, Monari, Dardi, Naini, Sighinolfi.San Felice-Ganaceto 3-1Reti: 3' Vaccari (G), 28', 48' su rig. Cheli (S), 61' su rig. Stabellini (S)SAN FELICE: Malagoli, Gentile, Malavasi, Giovannini, Bagni, Martino, Marconi (70' Bernabiti), Pagano, Cheli, Stabellini (80' Borghi T.), Ndrejaj (90' Masuzzo). A disp.: Galeazzi, Reggiani, Borghi A., Incerti, Lugli, De Boni. All.: VerdiGANACETO: Poli, Gianelli, Toure (80' Cavani), Vaccari (70' Zanni), Mondini, Sghedoni, Barani (50' Iattici), Paoli (70' Della Casa), Caselli, Feninno, Dapoto. A disp.: Cornia, Mecorrapaj. All.: VirgilioArbitro: Bertoni di FaenzaNote: ammoniti Barani, Caselli, Feninno Dapoto, Marconi, Stabellini, BernabitiUnited Carpi-Sanmichelese 0-0UNITED CARPI: Mora, Kundome, Gianasi, Posponi, Cinelli, Paramatti (36' Gualdi), Coscelli (87' Baraldi), Mebelli, Malagoli, Nadiri, Crispino. A disp.: Malagutti, Cangiano, Cecchetto, Malvezzi, Osei, Mariconda, Owusu. All.: Gilioli.SANMICHELESE: Schiuma, Solla, Merli, Tardini (39' Ferrari), Ashong, Farina, Alicchi, Spezzani, Notari, Manzini, Peddis. A disp.: Paganelli, Casini, Doku, Rafrafi, Palladini, Gorzanelli, Geti, Frimpong. All.: AzzurroArbitro: Cunsolo di BolognaNote: ammoniti Posponi, Cinelli, Solla, Spezzani