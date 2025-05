Promozione, è ufficiale: Semeraro mister del Medolla San Felice

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





'Ufficiale: per la stagione sportiva 2025/2026 AC Medolla e Us San Felice comunicano con piacere che Alessandro Semeraro ricoprirà il ruolo di allenatore della prima squadra che parteciperà al campionato di Promozione'. E quindi ufficiale che la società si chiamerà ’Ac Medolla Us San Felice Fc’ e farà la Promozione con la matricola del Medolla. Al fianco del presidente Levati, restano dal Medolla il vice presidente Matteo Ruffoni, il dg Lorenzo Bordini e il ds Alberto Borra, da San Felice invece Dario Tassi sarà il presidente onorario (come consiglieri restano i dirigenti giallorossi attuali), con Agostino Reggiani che sarà il top manager, mentre la novità sarà l’ingresso di Simone Lodi come direttore tecnico. Sulle maglie almeno per il primo anno resteranno i loghi di entrambe le società e la prima squadra giocherà metà gare casalinghe a Medolla e metà a San Felice. 'Obiettivi Juniores ai regionali – spiega Levati – e la zona playoff in Promozione. In panchina al 99% Semeraro, dal San Felice resteranno 2 o 3 giocatori'.

Matteo Pierotti