Promozione, United Carpi che impresa: stesa la Cdr Mutina. I tabellini

Avvio di personalità da parte dei carpigiani, che creano la prima occasione dopo pochi istanti di gioco, grazie alla sterzata e alla conclusione di Nadiri. Il buon inizio degli undici di casa è suggellato dal gol del vantaggio, che arriva allo scoccare del 10' minuto: angolo col contagiri di Coscelli e capocciata vincente di Coghi. Gli ospiti reagiscono con Panzanato, autore di una volée che si spegne sul fondo. Al 20' punizione dal limite battuta da Turci, Guadalupi respinge coi pugni, mentre una decina di minuti più tardi di nuovo Panzanato sfonda a destra e serve Tagliavini, colpo di testa debole.

Poco dopo lo United sfiora il raddoppio. Ripartenza magistrale sulla corsia mancina e tocco di De Marino per Jocic, Chiossi si oppone e con una grande uscita evita lo 0-2. Nel finale brivido per la difesa locale: smanacciata di Guadalupi su una palla alta e spazzata di Paramatti a mettere fuori.

Nella ripresa gli ospiti occupano stabilmente la metà campo carpigiana, le occasioni latitano. Al 66' Gualdi prova la soluzione da fuori, conclusione ampiamente fuori. Un paio di minuti dopo la squadra di Gilioli sfiora ancora la rete da piazzato: torre di Malagoli per Jocic che manca di pochissimo il tap-in vincente. Il forcing offensivo modenese prosegue, ma la formazione di Paganelli fatica a costruire grandi palle gol. Tanti i cross degli orange, respinti da un'attenta difesa carpigiana. All'80' Vacondio si mette in proprio, il suo tiro però è ancora impreciso.



Sponda di Caselli per Veneri, anche in questo caso la conclusione non trova la porta. Il rischio più grande per lo United arriva qualche minuto dopo. Iniziativa di Panzanato sulla destra e svirgolata di Posponi che rischia di tramutarsi in autorete. L'ultima occasione per la Cdr arriva in pieno recupero, con un colpo di testa orange sventato dal tuffo di Guadalupi. Lo United conquista così tre punti d'oro contro la super favorita del campionato, arrivati grazie ad una prestazione corale fatta di sacrificio e intelligenza.



PROMOZIONE B

United Carpi-Atletic Cdr Mutina 1-0

Rete: 10' Coghi

UNITED CARPI: Guadalupi, Posponi, Kundome. Pellacani, Coghi (84' Goldoni), Paramatti, Malagoli, Coscelli (91' Mariconda), Jocic (75' Anang), Nadiri, De Marino (73' Amedei). A disp.: Guzzinati, Malavasi, Majri, Gianasi, Rovatti. All.: Gilioli.

ATLETIC CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio (91' Ognibene), Ligabue, Gualdi, Vignocchi, Ricaldone, Turci (73' Gozzi), Caselli, Corbelli, Tagliavini A. (46' Veneri), Panzanato. A disp.: Tagliavini N.. Lazzaretti, Sejdiraj, Andreoli, Hoxha, Guerrero. All.: Paganelli.

Arbitro: Monaco di Bologna.

Note: ammoniti Hoxha, Kundome, Guadalupi, Posponi



Baiso Secchia-Sanmichelese 2-1

Reti: 43' pt Barozzi (B), 3' st Ashong (S), 40' st Benassi (B)

BAISO SECCHIA: Caccialupi, Bonini, Pedroni, Gazzotti, Valmori, Banzi, Ovi (29' st Benassi), Cristiani, Viviroli (43' st Zanetti), Caputo (45' st Galli), Barozzi (38' st BriselIi). A disp.: Codeluppi, Incerti, Ghirelli, Casini. All.: Santi

SANMICHELESE: Schiuma, Casini (1' st Spezzani), Merli, Baisi, Ashmongii, Costa, Alicchi, Tardini (38 st Ferrari), Peddis, Manzini, Frimpong: A disp.: Paganelli, Doku, Solla, Rafrafi, Notari, Tolu, Gorzanelli. All.: Azzurro

Arbitro: Hlovyak di Bologna

Note: ammoniti Barozzi, Merli, Ashong, Manzini.



Campagnola-Sammartinese 2-0

Reti: 23’, 31’ Carlucci

CAMPAGNOLA: Vlas, Camillo, Marzi, Vezzani, Camara, Ricciotti (92’ Bellafronte), Previato (85’ Consiglio), Barilli, Carlucci (77’ Chakir), Rivi, Montanari (74’ Mora). A disp.: Vioni, Inverardi, Cortese, Ricciardi, Pedrazzoli. All.: Manfredini

SAMMARTINESE: Neviani, Turri, Montipo (84' Gigante), Re, (80’ Curcio), Pederzoli, Bega, Mustica, (66' Corradini), Liguori, Salsi (46' Ametta), Bovi, Gareri. A disp.: Falavigna, Malaguti, Carretti, Berselli, Gigante. All.: Reggiani

Arbitro: Vallone di Piacenza

Note: ammoniti Ricciotti, Mustica, Pedrazzoli, Carlucci



Casalgrande-Montombraro 0-0

CASALGRANDE: Taglini, Gazzini, Duci, Buffagni (31' st Mazzacani), Laino, Saetti Baraldi, Pellati (35' st Curti), Bottazzi, Capasso (17' st Corrente), Corsini (33' st Occhi), Veronesi. A disp.: Pagani, Barbieri, Palladini, Mediani, De Carluccio. All.: Cantaroni

MONTEOMBRARO: Ferrone, Hinek (49' st Ferroni), Monari, Carnazza, Dardi, Feraco, Lotti, Nicita, Zattini (33' st Gozzi), Sighinolfi, Pappalardo (21' st Naini). A disp.: Guerrieri, Garofalo, Boschi, Colace, Fusco. All.: Fanti

Arbitro: Topo di Cesena

Note: ammoniti Sighinolfi, Carnazza, Duci, Saetti Baraldi, Mazzacani, Feraco, Gozzi



Castelnuovo-Ganaceto 0-2

Reti: 13' Goldoni, 63' Feninno

CASTELNUOVO: Menozzi, Baroni, Fontanesi, Le Guern (71' Baffo), Manini, Reggiani, Fosu (46' Buffagni), Bellei Ponzi, Fugallo (80' Solieri), Cantaroni, Copertino. A disp.: Braglia, Stanzani, Borri, Nizzoli, Messori, Andreotti, All.: Casagrandi

GANACETO: Poli, Toure (71' Paoli), Mondini, Bozzani, Mandreoli, Sghedoni, Goldoni (61' Dago), Vaccari (80' Della Casa), Caselli, Feninno (89' Cavani E.), Cavani D. (84' Dapoto). A disp.: Pinchiorri, Messori, Zanni. All.: Virgilio.

Arbitro: Ferri di Bologna

Note: ammoniti Reggiani, Fontanesi, Cantaroni, Casagrandi, Mondini



Fiorano-Castellarano 3-2

Reti: 16' pt Bettelli (C), 38' pt Bianchini (F), 3' st Ferrara (C), 9' st su rig. Kolaveri (F), 15' st Ienna (F)

FIORANO: Baciocchi, Hadine (13' st Nocetti), Hoxha, Torlai, Wusu, Hardy, Canalini, Guidetti (46' st Manzo), Kolaveri, Bianchini (23' st Olmi), Ienna (39' st Opoku). A disp.: D'Arca, Kwaye, Neri, Rrushi, Scalabrini. All.: Parenti

CASTELLARANO: Lanzotti, Longu (20' st Spano), Belfasti, Bertolani (1' st Baldelli), Minutolo, Maestri (20' st Giuliani), Ficarelli (44' st Teneggi), Saccani, Travagliati, Ferrara, Bettelli (30' st Barbari). A disp.: Brevini, Vandelli, Pascali, Pozzi. All.: Lodi Rizzini

Arbitro: Casadio di Ravenna

Note: ammoniti Maestri, Ferrara, Canalini



Pgs Smile-Colombaro 4-2

Reti: 14' Bernardo (C), 21' su rig., 38' Pattuzzi (P), 28' Savarese (C), 40' Caselli (P), 80' Iotti (P)

PGS SMILE: Migliori, Cantacesso, Bastia (59' Piacentini), Cavani (75' Riva), Allegra, Pattuzzi, Faella (86' Zarcone), Caselli, Montorsi F. (85' Maietta), lotti, Darga (93' Montorsi J.). A disp.: Botti, Ruini, Giovanardi, Pederzoli. All.: Santini

COLOMBARO: Tosi, Schenetti (52' Amadessi), Vandelli, Pacilli, Malavasi, Sganzerla, Calò, Rispoli (60' Gazzotti), Francioso (52' Parisi), Savarese (66' Cataldo), Bernardo. A disp.: Bruno, Evangelisti, Borelli, Fontanesi, Bruno. All.: Antonelli

Arbitro: Palombo di Ravenna



Riese-Virtus Camposanto 2-1

Reti: 8' pt Pedrazzoli (R), 24' pt Momodu (V), 43' pt Volpini (R)

RIESE: Tosi, Notario, Cuoghi (37' st Candeloro), Borghi, Malavolti, Boschetti, Mazzoli (20' st Mussi), Incerti, Fantastico, Volpini (37' st Davoli), Pedrazzoli (46' st Amura). A disp.: Bassoli, Carretti, Yurci, Coviello, lemmi. All.: Nazzani

VIRTUS CAMPOSANTO: Grazia G,, Azindow, Diozzi, Cehu (35' st Bahi), Mensah, Pjolla, Bortolazzi, Natali (20' st Baraldi), Momodu, Gripshi (20' st Tecku), Grazia A.. A disp.: Benetti, Coisse, Telicki, Sorgente. Gourchi, Boadi. All.: Luppi

Arbitro: Ferrini di Cesena

Note: ammoniti Cehu, Pjolla, Natali, Borghi, Malavolti, Boschetti.



San Felice-La Pieve Nonantola 1-2

Reti: 26' Carpeggiani (L), 37' Gilli (L), 62' Acanfora (S)

SAN FELICE: Galeazzi, Gentile (5' Malavasi), Bagni, Giovannini, El Hatimi, Martino, Bernabiti (69'

Ndrejai), Casari, Buscè (80' De Boni), Acanfora, Marconi. A disp.: Malagoli, Gilioli, Borghi, Reggiani, Zanfi, Sacchetti. All.: Pizzo

LA PIEVE NONANTOLA: Calzati, Tudini Bellei, Passerini (82' Diallo), Zanoli, Gobbi, Pederzani, Esposito (87' Monaco), Boriani, Carpeggiani (82' Parrini), Margotta (91' Guerzoni), Gilli. A disp. Ortensi, Gibertoni, Pepe, Rizzi, Bevini. All.: Barbi

Arbitro: Buccirossi di Ravenna

Note: ammoniti Boriani, Buscè, Esposito, Carpeggiani, Acanfora

Matteo Pierotti