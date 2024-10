Promozione: United Carpi rinforza la difesa con Coghi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

In Promozione, lo United Carpi comunica di aver perfezionato le procedure di tesseramento per l'arrivo in bluceleste di Andrea Coghi, difensore classe '90 arrivato dal mercato svincolati. Coghi, che nei primi mesi della stagione ha vestito la maglia della Rubierese, vanta grande esperienza nelle categorie dilettantistiche, avendo alle spalle numerosi trascorsi tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, vissuti con i colori, tra le altre, di Fidentina, Fabbrico, Riese, Suzzara e Carpaneto Chero.Sempre in Promozione la prossima settimana il Casalagrande dovrebbe ufficializzare l'attaccante classe 2000 Angelo Capasso, ex Sanmichelese e Modenese.