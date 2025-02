Promozione, vittoria in rimonta della Pieve Nonantola. I tabellini

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Contro la seconda della classe Campagnola, grande vittoria della Pieve Nonantola che va sotto di due gol poi la ribalta. Un successo che di fatto chiude il campionato visto che la capolista Cdr Mutina, che mercoledì dovrà recuperare una gara proprio contro il Campagnola, si porta a + 10 sui reggiani. Mattia Manfredini, allenatore del Campagnola, commenta così a fine gara: 'Complimenti alla Pieve che ha meritato di vincere. Decisivo quel Margotta, un giocatore davvero bravo. Peccato per questa sconfitta visto che eravamo andati sul 2-0 e mercoledì avevamo proprio la Cdr...'.La Pieve Nonantola-Campagnola 3-2Reti: 2' Rivi (C), 18' Jocic (C), 29', 38' Timperio (L), 49' Margotta (L)LA PIEVE NONANTOLA: Calzati, Tudini Bellei, Passerini (68' Diallo), Timperio, Gobbi, Casarano, Esposito, Boriani (63' Zanoli), Carpeggiani, Cataldo, Margotta (77' Gilli). A disp.: Ortensi, Erihioui, Pepe, Monaco, Parrini, Gibertoni. All.: Barbi

CAMPAGNOLA: Vlas, Camillo (82' Consiglio), Marzi, Vezzani (85' Montanari), Parisi, Ricciotti, Previato, Barilli, Jocic (62' Mora), Rivi, Carlucci. A disp.: Toumia, Fontanesi, Cortese, Chakir, Vetere, Cavicchioli. All.: ManfrediniArbitro: Cavallari di Finale EmiliaNote: ammoniti Ricciotti, Carpeggiani, Tudini Bellei; espulso Ricciotti (C) al 58' per doppia ammonizioneAtletic Cdr Mutina-Casalgrande 5-0Reti: 17' Cavani, 25' Teggi, 37' Gualdi, 76', 80' TurciATLETIC CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio (64' Sejdiraj), Ognibene, Gualdi (68' Turci), Muratori, Ricaldone, Gollini, Caselli, Teggi (79' Tagliavini A.), Cavani (52' Veneri), Panzanato (66' Corbelli). A disp.: Tagliavini N., Ligabue, Vignocchi, Guerrero. All.: Paganelli.CASALGRANDE: Pagani, Laino, Duci, Caligiuri, Barbieri, Saetti Baraldi, Pellati (80' Mazzacani), Cisse (70' Mediani), Bottazzi (60' Corrente), Corsini (85' Occhi), Veronesi (68' Tammaro). A disp.: Taglini, Giaquinto, De Carluccio. All.: CantaroniArbitro: Zullo di BolognaCastelnuovo-Baiso Secchia 1-1Reti: 50' Barozzi (B), 88' Fontanesi (C)

CASTELNUOVO: Menozzi, Gilioli, Fontanesi, Pivetti, Baroni, Le Guern, Buffagni (61' Copertino), Bellei Ponzi (82' Progulakis), Carbone, Bellentani, Cantaroni (71' Paltrinieri). A disp.: Braglia, Manini, Stanzani, Fosu, Facchini, Reggiani. All.: CasagrandiBAISO SECCHIA: Caccialupi, Bonini, Pedroni, Gazzotti, Valmori, Banzi, Viviroli (84' Ovi), Ghinelli, Briselli, Caputo (36' Benassi), Barozzi (77' Galli). A disp.: Codeluppi, Incerti, Silvestri, Casini, Zanetti, Bonicelli. All.: SantiArbitro: Vitale di BolognaNote: ammoniti Pivetti, Baroni, BanziColombaro-Sammartinese 1-0Rete: 37' st RispoliCOLOMBARO: Toni, Cornia, Vandelli, Gazzotti, Acanfora, Sganzerla, Francioso (23' st Calò), Savarese (15' st Pacilli), Sula (39' st Bernardo), Cigarini (28' st Parisi), Rispoli (44' st Schenetti). A disp.: Tosi, Borelli, Montorsi. All.: Antonelli.SAMMARTINESE: Falavigna, Semellini (28' st Corradini), Montipo, Re (45' st Curcio), Pederzoli, Bega, Carretti, Mustica, Gozzi, Salsi, Ametta (8' st Ferrari). A disp.: Frau, Malaguti, Borghi, Gigante. All.: Reggiani.Arbitro: Visentini di Finale EmiliaNote: ammoniti Mustica, CigarinGanaceto-Castellarano 1-2Reti: 13' Lusoli (C), 63' Dapoto (G), 74' Saccani (C)GANACETO: Poli, Mecorrapaj, Mondini, Vaccari, Mandreoli (70' Bozzani), Sghedoni, Giannelli, Paoli (90' Barani), Caselli, Feninno, Dapoto. A disp.: Cornia, Della Casa, Cavani, Toure. All.: Virgilio.CASTELLARANO: Brevini, Gazzini (80' Longu), Pacella, Bertolani (65' Teneggi), Minutolo, Borghi, Lusoli, Saccani, Travagliati, Ferrara (90' Grignani), Ficarelli. A disp.: Rizzo, Spano, Guicciardi, Giuliani, Maestri, Tincani. All.: Lodi RizziniArbitro: Barlafante di ParmaNote: ammoniti Mandreoli, Mondini, Virgilio, Curcio, Minutolo, TeneggiSan Felice-Riese 2-2Reti: 31' Marconi (S), 44', 75' Mazzoli (R), 65' Bernabiti (S)SAN FELICE: Malagoli, Bagni Malavasi, Giovannini, Incerti, Martino, Marchesini, Acanfora (71' Casari), Cheli, Stabellini (57' Bernabiti), Marconi (71' Ndrejaj). A disp.: Cavallini, Gentile, Borghi A., Vilsaint, Pagano, De Boni. All.: PizzoRIESE: Tosi, Coviello (67' Amura), Cuoghi (65' Borghi), Owusu, Malavolti, Notario, Mazzoli, Boschetti (75' Brown), Fantastico, Candeloro (67' Turci), Davoli (46' Iemmi). A disp.: Codeluppi, Valenti, Carretti, Incerti. All.: NazzaniArbitro: Ferri di BolognaNote: ammoniti Borghi, IemmiSanmichelese-Montombraro 2-1 giocata il 15/02Reti: 3' st Manzini (S), 20' st Peddis (S), 28' st Monari (M)SANMICHELESE: Schiuma, Casini, Merli, Baisi, Ashong (33' st Spezzani), Costa, Alicchi, Tardini, Peddis, Manzini, Rafrafi (19' st Solla). A disp.: Paganelli, Doku, Palladini, Ciccone, Geti, Gorzanelli, Venturelli. All.: AzzurroMONTOMBRARO: Ferrone, Hinek, Monari, Fusco (15' st Nicita), Dardi, Generali, Naini, Sighinolfi, Zattini (1' st Lotti), Rizzo, Pressato (1' st Pappalardo). A disp.: Guerrieri, Feraco, Gozzi. All.: FantiArbitro: Grisendi di Reggio EmiliaNote: ammoniti Manzini, Sighinolfi, Generali, Naini; espulsi Generali (M) al 31' st, Naini (M) al 45' st, entrambi per doppia ammonizioneUnited Carpi-Pgs Smile 2-0Reti: 65' De Marino, 74' PosponiUNITED CARPI: Mora, Gianasi, Vezzani, Garlappi, Cinelli, Kundome, Posponi (76' Amedei), Malagoli (61' De Marino), Addae (90' Baraldi), Mebelli, Crispino. A disp.: Malagutti, Paramatti, Nadiri, Owusu, Malvezzi, Goldoni. All.: Bonissone.PGS SMILE: Migliori, Giovani, Ruini Gi. (22' Cantacesso, 78' Bylyshi), Cavani, Allegra, Pattuzzi, Zarcone (75' Maietta), Riva, Montorsi, Lotti, Gibertini. A disp.: Avino, Piacentini, Ruini Ga., Ascari, Pederzoli. All.: Battaglioli.Arbitro: Ballardini di FaenzaNote: ammoniti Pattuzzi, Zarcone, Cinelli, AllegraVirtus Camposanto-Fiorano 2-1Reti: 15' Momodu (V), 48' Bianchini (F), 85' Mensah M. (V)VIRTUS CAMPOSANTO: Grazia G., Azindow, Natali (2' Diozzi), Cehu, Pjolla, Vitiello, Bortolazzi, Mensah M., Momodu (75' Baraldi), Mortari (60' Tecku) Bojardi (90' Cisse). A disp.: Benetti, Telicki,Mensah M.A., Gourchi, Gripshi. All.: LuppiFIORANO: Bacciocchi, Bach. Balestri, Torlai, Mastroleo, Hardy, Hoxha, Canalini, Ienna, Bianchini (70' Opoku), Neri (64' Malivojevic). A disp.: D'Arca, Kwakye, Olmi, Wusu, Manzo, Hadine, Brino. All.: FarolfiArbitro: Fornabaio di Ravenna