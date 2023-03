Questa sera al Braglia è di scena l'Ascoli

L’Ascoli arriva a Modena dunque in un buon momento di forma; il Picchio ha giocato 13 gare in trasferta, raccogliendo 19 punti, frutto di 5 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, condite da 16 reti segnate e 15 subite; una squadra che ha un buon ruolino di marcia e che in trasferta sa essere pericolosa.I bianconeri hanno giocato al Braglia 13 volte, tutte in serie B; i precedenti contano 6 vittorie del Modena, 4 dell’Ascoli e 3 pareggi; l’ultima al Braglia risale al 17 ottobre 2015, finì 2 a 1 per il Modena.Il Modena è reduce dalla immeritata sconfitta di Reggio Calabria, ed è comunque in un buon momento di forma; ritornano disponibili Pioli, Armellino, e Oukhadda, che ha scontato il turno di squalifica; restano assenti Battistella, Diaw, Cittadini, Ferrarini e Ionita; per loro probabile rientro a fine mese.Per i gialli una ghiotta opportunità, in caso di vittoria, di marciare spediti verso il raggiungimento della quota salvezza, staccando anche una diretta rivale; la gara di oggi segna anche l’inizio, per il Modena, di una fase del campionato nel quale il calendario offrirà ai gialli le partite contro i diretti competitor; dopo Ascoli infatti, nelle prossime cinque, in sequenza Como, Pisa, Palermo, Cittadella e Perugia, prima dei due derby in casa contro Parma e Spal.

Un calendario intrigante che potrebbe aprire scenari interessanti ai gialli.



Il Modena deve però pensare gara per gara, a partire da quella odierna contro un avversario non semplice; come sempre, saranno l’atteggiamento e la predisposizione mentale con cui il Modena saprà approcciare la gara a fare la differenza.



Per giocare a viso aperto, da Modena, con intensità forza, e cattiveria agonistica e applicazione fisica, tattica e mentale, Tesser sceglierà il solito modulo; il probabile schieramento prevede, davanti a Gagno, linea a quattro Oukhadda, Silvestri, Pergreffi e Ponsi, salvo che il mister gli conceda un turno di riposo, e allora pronto Renzetti; in mezzo, sicuro Gerli, dovrebbe rientrare Poli, e probabile un turno di riposo a Magnino: in questo caso spazio ad Armellino; davanti, sicuri Falcinelli e Tremolada, rimane il ballottaggio tra Strizzolo e Bonfanti, con il primo favorito; come sempre il mister deciderà negli ultimi istanti che precedono il calcio di inizio e dunque non sono escluse delle rotazioni, anche perchè domenica si ritorna in campo a Como.



Arbitra Gariglio di Pinerolo; né Modena né Ascoli hanno mai vinto con il fischietto piemontese; Gariglio ha arbitrato l'Ascoli in 5 occasioni con tre pareggi e due sconfitte per i bianconeri. Sono invece 2 i suoi precedenti con il Modena con altrettante sconfitte per i canarini.

Calcio di inizio alle ore 20.30 in uno stadio Braglia come sempre gremito di tifosi gialloblù pronti a spingere il canarino all’assalto del “picchio”.



Corrado Roscelli

Foto Modena Fc