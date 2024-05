Racconti di sport: Buffa e Ruggero incantano il pubblico al campo di a

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La serata è stata resa unica dai tanti aneddoti e dalla capacità dei protagonisti di calamitare l’attenzione dei presenti che al termine del racconto hanno potuto stringere la mano, scattare una foto o ricevere un autografo dai due. Le Olimpiadi di Città del Messico, però, hanno significato tanto altro per il mondo dell’atletica come lo stesso Roggero ha raccontato: dal record del mondo di Bob Beamon nel salto in lungo all’avvento dello stile Fosbury nel salto in alto grazie all’omonimo atleta che lo introdusse proprio in quell’occasione.



Come sempre in queste giornate di celebrazioni non sono mancate le autorità a partire dal Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e dagli Assessori del Comune di Modena Grazia Baracchi ed Andrea Bortolomasi. Assieme a loro anche Gianluigi Cozza in rappresentanza di BPER Banca, main sponsor dei 150 anni della Fratellanza, e tanti altri partner del mondo gialloblù che come sempre hanno dimostrato la loro vicinanza alla società e al territorio modenese.