'Rammaricato, ma questa è la serie B, dobbiamo subito risollevarci'

Più che delusione, rammarico nel post partita di Modena-Frosinone (0-1). Quello espresso da mister Attilio Tesser. 'Speravo di vedere la prestazione fatta domenica (contro il Sassuolo), ma non siamo riusciti a ripeterci. Dopo 15 minuti equilibrati loro hanno preso in mano la partita e noi non siamo più riusciti a trovare un collegamento con le nostri parti. Abbiamo subito un gol un po per ingenuità, in un momento in cui di vere occasioni non ce ne erano state, né da una parte né dall'altra. Quel gol ci ha tolto l'equilibrio e ci siamo un po persi. Nel secondo tempo, poi, tante occasioni mancate ed in cambi a channo rafforzato il centrocampo, ma per come abbiamo giocato la ripresa avremmo meritato il pareggio'. Rammarico quindi ma la consapevolezza che dopo la partenza sprint della stagione in Coppa Italia, l'imprevedibilità del campionato di serie B, dove nulla scontato e spesso tutto sorprende, poteva giocare brutti scherzi, anche solo per una disattenzione. Così è stato. 'In avanti il Frosinone ha degli elemente qualitativamente alti. Il resto è serie B, dove gli sbagli li paghi subito. Ora guardiamo avanti. Dobbiamo essere bravi a rialzarci'Gi.Ga.