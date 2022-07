Reti gialloblù: al Braglia tutto pronto per il grande inizio

Fischio di inizio alle ore 20,30 in uno stadio Braglia tirato a lucido, con il nuovo manto erboso e quelle reti gialloblù che gli addetti agli ultimi ritocchi oggi, alla vigilia di Modena-Catanzaro, prima gara di Coppa Italia e della stagione stavano ancora installando. L'emozione c'è, anche per uomo navigato e del mestiere come mister Tesser. Alle prese con le prime amalgama di una rosa nuova per buona parte che per la prima volta domani affronterà 90 minuti tirati che potrebbero diventare di più in caso di supplemetari. 'Dovremo fare attenzione anche ai problemi muscolari. In ritiro non abbiamo avuto occasione per provare novanta minuti con i ritmi di gare ufficiali' - afferma Tesser nella rinnovata sala stampa del Braglia dove il canarino spicca ovunque in questo caso accompagnato dalla fascia rosso scuro della coppa Italia Freccia Rossa.

Nella cabina di regia della compagine gialloblù Magnino farà coppia con Armellino in servizio di Gerli. In attacco presumibile il debutto del ticket Diaw-Falcinelli, serviti dell'uomo vocato agli assist Tremolada.