Rimonta Atalanta, Sassuolo KO

Il gol del vantaggio Sassuolo siglato da Kyriakopoulos è stato vanificato nel giro di pochi minuti da Pasalic e Lookman a completare la rimonta dell'Atalanta. Un 2-1 che vale il primo posto temporaneo. Di fronte, il Sassuolo che ritrova Berardi verso l'ora di gioco che colpisce l'incrocio al 19' prima di uscire di nuovo per infortunio.Foto: Sassuolocalcio.comIl tabellinoATALANTA 2SASSUOLO 1ATALANTA: Sportiello; Okoli, Demiral, Scalvini; Soppy (80' Zortea), Koopmeiners, De Roon, Maehle (80' Ruggeri); Pasalic (64′ Ederson); Muriel (67′ Hojlund), Lookman (67′ Boga). A disp.: Malinovsky, Djimsiti, Rossi, Bertini. All.: Gian Piero Gasperini.

