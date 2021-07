Ripartenza Modena, Tesser: 'Squadra pronta, ma sarò il campo a decidere'

Anche se mancano ancora un difensore, un trequartista ed un attaccannte, l'11 di base c'è, secondo le aspettative. 'Confermo ma nulla è scontato. La base c'è, e di giocatori d'esperienza, ma questo non basta. Ci vogliono altri elementi per creare una squadra forte: gamba e mentalità' - sottolinea Tesser, nel punto stampa allo stadio Braglia, nella giornata del raduno che segna il via alla stagione, trascorsa tra gli esami clinici alla squadra e alla dirigenza, in mattinata, ed il primo allenamento a porte chiuse e senza palla nel pomeriggio.Il DS Varia ha cambiato il 70% di una squadra che la scorsa stagione aveva fatto 70 punti, giocandosi i play-off. 'Scelte tecniche del direttore e della società''- afferma Tesser in sala stampa dove arriva anche Matteo Rivetti, Direttore Generale. Aspettative onorate. Arrivare al ritiro di Fanano, partenza giovedì 15, con la rosa praticamente al completo. Almeno per gli arrivi. Perché in ballo ci sono anche le partenze. Giocatori che con tutta probabilità termineranno la loro esperienza in gialloblù, ma ancora sono per cosi dire in pancia al Modena e che si uniranno al ritiro. Dove si svolgeranno diverse amichevoli di cui verranno rese note le date a breve. Nel periodo del ritiro, che terminerà il 29 luglio, anche due partite con due squadre di serie A, ma in trasferta fuori regione. Ancora presto anche per dire se e in che numeri, il pubblico potrà entrare allo stadio di Fanano durante le amichevoli.Per ora fino al 15 allenamento soprattutto fisico, al Braglia. Il campo si riempie di nuovo di giocatori, così come corridoi e gli spogliatoi dell'impianto modenese. La stagione abbia inizio.Nella foto, da sinistra, Attilio Tesser (Allenatore), Matteo Rivetti (Direttore Generale) e Davide Vaira (Direttore Sportivo)