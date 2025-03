Rugby: colpo esterno e allungo in vetta per il Giacobazzi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Il Giacobazzi passa a Bergamo e allunga in vetta. Colpo esterno per il XV di coach Guareschi, che fa bottino pieno in casa del Bergamo Rugby e guadagna un punto su Brixia e Bologna, le dirette rivali per la promozione. Una partita giocata a viso aperto ed equilibrata soprattutto nei primi 40 minuti, che Modena è riuscito a far sua con un’altra prestazione di alto livello, confermando l’ottima impressione della sfida di due settimane fa con Brixia.



Il tabellino

Bergamo Rugby-Giacobazzi Modena Rugby 1965 8-30

Marcature: 2’ meta Mambretti, 8’ meta Venturelli M., 18’ cp Orlandi, 21’ cp Michelini, 38’ cp Mazzi; 46’ meta Michelini, 61’ meta Trotta tr Mazzi, 80’ meta tecnica.

Bergamo Rugby: Ambrosioni; Allas De Beni, Gaffuri, Mambretti, Cocca; Orlandi, Spilotros; Cavenago, Bellini, Nodari; Guiniot, Rota; Roselli, Loda, Bosco. A disposizione: Plevani, Bettoni, Brignoli, Gigante, Nava, Gabbiadini, Brignoli. All.

Pastormerlo.Giacobazzi Modena: Mazzi; Pianigiani (71’ Traversi), Orlandi (78’ Zanni), Malagoli, Trotta (62’ Petti); Michelini (47’ Pagliai), Esposito; Debortoli (65’ Operoso), Carta, Tarantini; Bellei M. (59’ Rodriguez), Venturelli M.; Malisano, Musajo, Ori (50’ Morelli). All. Guareschi.Arbitro: Luigi Parcianello (Treviso).Note: Ammoniti: 27’ Trotta (Giacobazzi Modena), 40’ Malisano (Giacobazzi Modena), 77’ Spilotros (Bergamo). Risultato primo tempo: 8-11. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Bergamo 0.L’inizio è in salita per il Giacobazzi, che si fa sorprendere dopo due minuti dalla bella meta confezionata dalla trequarti orobica e firmata dal centro Mambretti. Passano tre minuti e Modena riporta la sfida in parità con Marco Venturelli, che apre l’azione conquistando l’ovale in touche e la chiude sfruttando la superiorità sul lato chiuso.

A metà parziale botta e risposta dalla piazzola per i due numeri 10, Orlandi e Michelini, poi i biancoverdeblù alzano i giri del motore, costruiscono nuove occasioni, ma peccano in frenesia, vanno vicino alla meta al 25’, poi si fanno male da soli rimanendo in inferiorità numerica per 10 minuti, per il giallo a Trotta. L’uomo in meno non cambia i piani del Giacobazzi: il pacchetto continua a comandare, il Bergamo non riesce a innescare le sue frecce della trequarti e perde in efficacia offensiva. Così al 32’ è Michelini ad avere sul piede l’ovale del vantaggio, ma il suo piazzato non trova l’acca. Nel finale di tempo si presenta Mazzi alla piazzola e trova i pali, per il nuovo vantaggio biancoverdeblù. Giacobazzi a riposo avanti nel punteggio, ma a sotto di un uomo: questa volta è Malisano a essere sanzionato e a lasciare i suoi in 14.Il Giacobazzi si ripresenta in campo con il giusto atteggiamento e al 6’ capitan Michelini suona la carica, mettendo la firma sulla seconda meta del match. Il parziale di 8-0 in inferiorità numerica certifica la tenuta fisica e mentale della squadra di Guareschi, che anche senza la regia di Michelini (sostituito dopo la marcatura da Pagliai, con Mazzi spostato apertura) resta padrone del gioco. Al minuto 14 la difesa di Bergamo cancella una meta quasi fatta di Trotta, già lanciato oltre la linea. L’ala modenese si rifà al 21’: gli automatismi della linea d’attacco del Giacobazzi funzionano bene e liberano spazio per la corsa di Trotta, che festeggia con una meta il suo 100° caps col Modena. Bergamo prova a rientrare nel match a 10 dalla fine, ma Modena blinda la difesa con un doppio placcaggio di Pianigiani e sventa la minaccia. Nel finale i biancoverdeblù puntano al bonus e ci provano con la mischia, Bergamo si difende come può, perde il mediano di mischia Spilotros ammonito dall’arbitro per un avanti volontario e alla fine deve arrendersi. Nel recupero, sull’ultima azione della partita, i biancoverdeblù si procurano una touche in zona d’attacco, recuperano l’ovale e dalla maul seguente conquistano la meta tecnica che vale il punto bonus.Brixia-Sondrio 22-12 (4-0), Bergamo-Giacobazzi Modena 8-30 (0-5), Botticino-Rovato 12-56 (0-5), Rugby Lyons-Colorno 24-3 (4-0), Pieve-Bologna Rugby 14-23 (0-4).Giacobazzi Modena 48, Brixia e Bologna Rugby 45, Bergamo 40, Lyons 32, Colorno e Rovato 29, Sondrio e Pieve 24, Botticino 18.Sondrio-Bergamo, Colorno-Botticino, Rugby Lyons-Brixia, Rovato-Bologna Rugby, Giacobazzi Modena-Pieve.