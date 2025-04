Rugby, festa grande: il Giacobazzi Modena vince e conquista la serie A

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Un traguardo atteso 12 anni. Nell’ultima partita allo stadio Luciano Zanetti di Collegarola della stagione, il Giacobazzi Modena batte Colorno 16-0 e conferma matematicamente il primo posto, ritrovando la Serie A, che manca dal 2013. Un match point messo a segno con autorevolezza per i biancoverdeblù di coach Gianluca Guareschi.



'Ad inizio stagione – spiega Antonio Mannato, allenatore della mischia del Giacobazzi, alla terza stagione nello staff tecnico del Modena Rugby 1965 – eravamo convinti che questa mischia avesse un alto potenziale e lo ha dimostrato. Il merito è dei ragazzi, che hanno lavorato, sono cresciuti, hanno iniziato a credere in loro stessi e i risultati si sono visti in campo. Domenica si devono ripetere un’altra volta, per fare uno step ulteriore, anche perché i margini per crescere ancora ci sono'.

A fine gara festa grande per i ragazzi di Guareschi: Mazzi; Pianigiani, Orlandi, Malagoli, Trotta; Michelini, Esposito; Debortoli, Carta, Flores; Tarantini, Venturelli M.; Malisano, Musajo, Morelli, Rodriguez, Rizzi, Bellei M., Operoso, Pagliai, Zerbini, Petti.

Foto Frizio