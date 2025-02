Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Rugby Lyons-Giacobazzi Modena Rugby 1965 20-8Marcature: 11’ meta Pozzoli tr Russo, 20’ meta Nakov tr Russo, 36’ cp Russo; 49’ cp Michelini, 68’ cp Groppelli, 74’ meta Pianigiani.Rugby Lyons: Bassi G.; Nakov, Mazzocchi, Russo, Spezia L.; Solari, Fornasari; Perazzoli, Spezia G., Carmoni; Pozzoli, Bosi; Salerno, Borghi, Cantù. A disposizione: Cocchiaro, Bosoni, Bassi L., Petrusic, Efori, Profiti, Groppelli. All. Baracchi e Solari.Giacobazzi Modena: Pagliai (63’ Pergola); Pianigiani, Mazzi, Michelini, Trotta; Esposito (72’ Fumagalli), Petti (49’ Traversi); Debortoli (41’ Rodriguez), Carta, Flores (52’ Bellei M.); Tarantini, Venturelli L. (41’ Venturelli M.); Ori (45’ Malisano), Musajo, Morelli. All. Guareschi.Arbitro: Federico Smussi (Brescia).Note: Ammonito: 35’ Ori (Giacobazzi Modena). Risultato primo tempo: 17-0. Punti conquistati in classifica: Lyons 4, Giacobazzi Modena 0.La gara

Ai biancoverdeblù di coach Guareschi non basta un finale di gara orgoglioso per evitare la prima sconfitta del 2025 e il terzo ko stagionale, tutti in trasferta.Tante novità nel quindici di partenza: Michelini spostato centro e l’inedita coppa mediana formata da Esposito all’apertura e Petti mediano di mischia, in mischia Marco Venturelli e Malisano partono dalla panchina, mentre il piacentino Tarantini è il capitano di giornata.Tanto Rugby Lyons nel primo tempo: i padroni di casa dominano il campo dai primi minuti e passano già all’11’: touche sui 5 metri vinta e rolling maul per il vantaggio dei locali con Pozzoli. Il Giacobazzi, in grossa difficoltà in fase di costruzione e più falloso del solito, subisce l’iniziativa di un Rugby Lyons particolarmente incisivo, che a metà tempo allunga con la meta al largo dell’ala Nakov.

I biancoverdeblù non si scuotono e alla mezz’ora ancora Russo ha l’occasione di allungare dalla piazzola, ma il suo calcio colpisce il palo. A cinque minuti dalla fine un placcaggio alto di Ori viene punito dall’arbitro con il cartellino giallo e Rugby Lyons ne approfitta subito con Russo che trova i pali su calcio piazzato. Nel finale di tempo il Modena ci prova, ma senza fortuna e va a riposo sotto 17-0.Coach Guareschi prova a dare la scossa ai suoi, facendo entrare dalla panchina Marco Venturelli e Rodriguez e l’avvio di ripresa è promettente, con un Giacobazzi più vivace. Al minuto 8 è un piazzato di Enrico Michelini a portare i primi punti ai biancoverdeblù, ma la svolta non arriva e i Lyons tornano a comandare il gioco. A 12 dalla fine è il subentrato Groppelli a ristabilire le distanze dalla piazzola: 20-3. Negli ultimi dieci di gara il Giacobazzi ci mette il cuore e l’orgoglio, trova la meta con Pianigiani e manca di poco i due punti della conversione con Michelini. Gli assalti finali sbattono contro l’ottima difesa dei Lyons, che conquistano con merito la vittoria.Lo stop di Piacenza costa una posizione in classifica al Giacobazzi, che ora è terzo dietro a Bergamo e Brixia, capolista del girone e prossimo avversario di Modena al ritorno in campo tra due settimane a Collegarola.Serie B, girone 2 – risultati 11° turno: Sondrio-Colorno 22-22 (2-2), Bergamo-Bologna 20-19 (4-1), Botticino-Pieve 14-21 (1-4), Lyons-Giacobazzi Modena 20-8 (4-0), Brixia-Rovato 15-19 (1-4).Classifica: Brixia 41, Bergamo 39, Giacobazzi Modena 38, Bologna Rugby 36, Lyons 28, Colorno 25, Rovato 24, Sondrio, Pieve 19, Botticino 18.Prossimo turno, 12° turno (16/02/2025): Sondrio-Lyons, Colorno-Bergamo, Bologna Rugby-Botticino, Rovato-Pieve, Giacobazzi Modena-Brixia.