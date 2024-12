Rugby: Giacobazzi, colpo grosso a Bologna

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Bologna Rugby-Giacobazzi Modena Rugby 1965 6-32

Marcature: 4’ cp Michelini, 10’ meta Esposito, 12’ cp Chico, 15’ meta Musajo tr Michelini, 29’ cp Chico; 45’ cp Michelini, 57’ meta Musajo tr Michelini, 80’ meta Pagliai tr Michelini.

Bologna Rugby: Soavi; Zambrella, Pancaldi, Marzocchi, Teresi; Chico, Quadri; Visentin, Schiavone, Biondi; Amico, Gambacorta; Bernardi, Silvestri, Bonini.

A disposizione: Bandoni, Fattori, Singh, Ataei, Sacchetti, De Napoli, Bernabò. All. Brolis.



Giacobazzi Modena: Mazzi; Pianigiani (70’ Petti), Orlandi, Malagoli (55’ Trotta), Incerti (50’ Pagliai); Michelini, Esposito; Debortoli (69’ Operoso), Carta, Flores (62’ Rodriguez); Venturelli L. (62’ Tarantini), Venturelli M.; Malisano, Musajo, Ori (41’ Morelli). All. Guareschi.Arbitro: Dario Marzetta (Brescia).Note: Ammoniti: 25’ Flores (Giacobazzi Modena). Risultato primo tempo: 6-15. Punti conquistati in classifica: Giacobazzi Modena 5, Bologna 0.L’aggressività del Giacobazzi in avvio di gara sorprende il Bologna e nei primi 10 minuti Modena si porta sull’8-0, grazie a un piazzato di Michelini e a una maul degli avanti chiusa in meta da Esposito. Un errore di indisciplina dei biancoverdeblù manda alla piazzola l’apertura di Bologna Chico, che non sbaglia e accorcia le distanze per i suoi. L’episodio non cambia l’inerzia della gara, che resta saldamente nelle mani dei modenesi.

Al 16’ Musajo si mette in proprio, rompe due placcaggi ed elude il tentativo di altri due avversari prima di chiudere in meta una corsa di 50 metri. Michelini alla trasformazione non sbaglia e fa 15-3.



Dal 20’ i padroni di casa salgono in cattedra e costruiscono una serie di azioni multifase, che Modena riesce ad arginare con una difesa granitica, perfetta nella gestione e nell’1 contro 1. Il giallo a Flores per falli ripetuti alimenta ulteriormente le speranze dei felsinei, che ci provano con la mischia e con continui pick and go, ma riescono a fare punti solo grazie al piede nel numero 10 Chico. Tornati in parità numerica, i biancoverdeblù si riorganizzano e chiudono la frazione in attacco, senza concretizzare: si va a riposo sul 15-6 per Modena.

Il Giacobazzi torna in campo con lo stesso atteggiamento, determinato a compiere l’impresa. Bologna reagisce alle difficoltà e non molla la presa, ma il XV di coach Guareschi non abbassa il livello della prestazione, tiene in difesa quando serve e a metà frazione, alla prima vera occasione, colpisce: a trascinare è ancora la mischia, che mette nelle condizioni Musajo di segnare la sua seconda meta di giornata. Michelini fa ancora centro dalla piazzola, il Giacobazzi allunga sul 25-6 e ipoteca la vittoria. Complici il campo sempre più pesante e la stanchezza, col passare dei minuti la partita perde ritmo. Quando ormai si attende solo il fischio finale dell’arbitro, Pagliai raccoglie un calcetto nello spazio di Michelini, ruba il tempo al diretto avversario e segna la meta del bonus.

Pieve-Sondrio 19-17 (4-1), Bergamo-Brixia 7-13 (1-4), Botticino-Lyons 27-24 (4-1), Rovato-Colorno 14-18 (1-4), Bologna Rugby-Giacobazzi Modena 6-32 (0-5).

Brixia 29, Giacobazzi Modena 25, Bologna Rugby 24, Bergamo 20, Colorno 18, Lyons, Botticino 16, Rovato, Pieve 13, Sondrio 12.

Sondrio-Rovato, Bergamo-Pieve, Brixia-Botticino, Lyons-Bologna Rugby, Colorno-Giacobazzi Modena.

